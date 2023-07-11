"Невыносимая легкость бытия". Умер писатель Милан Кундера

13:04 12.07.2023

На 95-м году жизни скончался автор культового романа "Невыносимая легкость бытия", чешский писатель Милан Кундера. Об этом сообщает чешское издание E15.



Причины смерти публициста не раскрываются.



Милан Кундера родился 1 апреля 1929 года в Чехословакии, принимал активное участие в демонстрациях и акциях протеста 1968-го, которые позже были названы Пражской весной.



В 1975-м эмигрировал во Францию. Писатель являлся автором десяти романов. Самым известным считается "Невыносимая легкость бытия" 1984 года, действие в котором происходит в Праге в конце 1960-х. Помимо этого, он является автором таких произведений, как "Шутка", "Книга смеха и забвения" и "Бессмертие", переведенных на десятки языков мира.



Последние десятилетия публицист писал исключительно на французском языке и лишь недавно разрешил переводить его произведения на чешский. Кундера также выпускал пьесы, стихотворения и сборники эссе ("Искусство романа", "Нарушенные завещания").