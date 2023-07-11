"Обнажилось морское дно": масштабы обмеления Каспия показали из космоса

13:16 12.07.2023

АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары" провело мониторинг состояния Каспийского моря, которое активно мелеет, сообщает Zakon.kz.



Согласно архивным данным космической съемки, в северной части казахстанской акватории Каспия обнажилось морское дно.



"По данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась – на 7,1%".

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"



Также в нацкомпании показали динамику изменения площади водного зеркала Каспия с 2008 по 2023 год в пределах границы Республики Казахстан.



"Обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык)".

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"



По данным нацкомпании, площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря в 2008 году составила 113 866,67 кв. км, в 2023 году – 105 745,23 кв. км.



"Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения. Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство".

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"



Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау.



В конце июня блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал видео, в котором показал, насколько обмелело Каспийское море с 2015 года.



В январе 2023 года в Минэкологии прокомментировали обмеление Каспия, сообщив, что этот процесс связан в первую очередь с изменением климата. По их данным, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.



Динара Халдарова