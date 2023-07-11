 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.07.2023
13:29  Скончался легенда казахстанского футбола - член Сборной СССР Сеильда Байшаков
13:25  Европа превратилась в пешку в американской "Большой игре", - Оскар Крейчи
13:17  Рос-продюссер Макс Фадеев подал в суд на узб-певицу Наргиз и... задрипаный ташкентский бар
13:16  "Обнажилось морское дно": масштабы обмеления Каспия показали из космоса
13:08  5-я колонна РосГосДумы. Последние "анти-олигархические" законы - просто дичь, - М.Делягин
13:07  Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином, - К.Логинова
13:06  Крестный уход: как монахов выселяют из Киево-Печерской лавры

13:04  "Невыносимая легкость бытия". Умер писатель Милан Кундера
13:02  Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части", - А.Школьников
11:16  "Астанинский процесс": фальфиниш, - Н.Кузьмин
11:03  Итоги саммита НАТО в Вильнюсе уже полностью ясны: что от нас скрывают, - М.Ростовский
09:53  Великая Украинская революция: Россия не умеет "раздавать печеньки", - А.Захарченко
09:51  Собянинские страдания: С мигрантами - проблема, а без них - катастрофа, - СП
09:33  Горбатого могила исправит, а вот проститутку Эрдогана вряд ли.., - Игорь Левитас
09:12  Мозга нет совсем? Прославленный каз-боксер Бейбут Шуменов опять вляпался в крим-историю (драку с отягчающими)
08:49  Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО, - Олег Исайченко
08:45  Почему США потерпят провал в попытках превратить Индию в своего сателлита, - Дм.Минин
06:17  В Казахстане обязали блогеров платить налоги с рекламы и ввели штрафы за фейки
00:40  Не опоздал ли Китай на войну за редкоземельные металлы, - НГ
00:27  Пришел в движение: чем для мира опасен рынок недвижимости в США
00:24  Ляхи опять рвутся на бой с Россией, - Д.Родионов
00:20  Сто лет назад Босфор едва не стал русским (история), - А.Широкорад
Вторник, 11.07.2023
20:58  Мирзиеев уволил руководителей Автодора, "Темир йуллари", "Узсувтаъминот" и 12 самых нерадивых хокимов
20:29  Британской ракетой на Укрфронте убит рос-генерал Олег Цоков - выпускник Ташкентского ВОКУ
14:43  Скончался кыргызстанский госдеятель Жаныш Рустенбеков - бывший аким области, министр и посол
14:27  Токаев дал год ленивейшему акиму Астаны Касымбеку, чтобы тот исправился и начал что-то делать
14:20  Новый Кыргызстанский "Белый дом" строят... нанятые индусы. Своих невозможно набрать...
14:16  Бишкекская жуть. Учитель танцев повесился на крыльце родной школы
14:05  Российская нефть избавилась от санкционного дисконта, - "Взгляд"
12:26  Наблюдатели ОБСЕ назвали выборы президента Узбекистана "лишенными подлинной конкуренции"
12:02  Директор вашингтонского "Института анализа глобальной безопасности" иудей г-н Люфт разоблачен как китайский шпион
11:45  Аркадаг Старый написал очередную "уникальную по смыслу" книгу - о смысле жизни
11:43  В шахматной игре с США очередной ход – за Китаем, - В.Скосырев
11:41  Борщевик коррупции: проект русского очищения неизбежен, - Александр Проханов
11:23  "Работаем, брат!" В России открыли памятник Магомеду Нурбагандову
11:12  Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров
10:59  Скончался известный казахстанский этнограф, археолог и историк Абдеш Толеубаев
10:52  Самое засекреченное землетрясение СССР: Хаитская трагедия 1949 года в Таджикистане (история)
10:49  "Прыжки кузнечика": флюгер Эрдогана развернулся на Запад, - Айнур Курманов
10:38  Quo vadis, Polonia? - Дм.Буневич
10:35  Засилье мигрантов в Москве. Нет – мы не хотим, как во Франции, - С.Козлов
10:33  Сепаратизм и мультикультурализм на Балканах
10:10  Рос-политики (Затулин) извиваются ужами, пытаясь объяснить выгоды от "сотрудничества" с Турцией
09:04  США заявили о поддержке программы реформ президента Узбекистана
08:32  Амер-элита пытается отсрочить финал своей империи украинским конфликтом, - Пино Арлакки
07:58  Чем дешевый рубль опасен для Казахстана?
00:44  Россия vs Китай. Кто перехватит инициативу в Центральной Азии, - Д.Подольская
00:33  Раскрыты материалы дела о "втором перевале Дятлова": в 1981 году в Забайкалье загадочно погибла еще одна экспедиция
00:27  Части Украины и скандинавская парочка: чем займется саммит НАТО в Вильнюсе
00:25  Русофобская польская элита – гремучая смесь великодержавности и лакейства
00:22  Что Си обсудил на закрытой встрече с парламентариями из РФ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Рос-продюссер Макс Фадеев подал в суд на узб-певицу Наргиз и... задрипаный ташкентский бар
13:17 12.07.2023

Макс Фадеев удивлен узбеками и подает в суд на Наргиз
Елена Острякова . 11.07.2023
Российский продюсер Максим Фадеев направил иск против бара The FRIENDS Bar & Terrace, на площадке которого узбекская певица Наргиз Закирова исполняла песни Фадеева, не имея на это разрешения правообладателя.

Фадеев был продюсером Закировой и сделал ее звездой в России, однако в 2019 году они разорвали договор из-за того, что Наргиз вызывающе вела себя на концертах, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Российский продюсер Максим Фадеев направил иск против бара The FRIENDS Bar & Terrace, на...

Она отказывалась прикрывать свою лысую голову и татуировки, покрывающие все тело, а также демонстративно пила алкоголь на сцене.

Фадеев запретил Закировой исполнять песни из своего каталога, однако певица игнорировала запрет. Ситуация изменилась весной 2022 года, когда Наргиз разразилась серией оскорбительных высказываний в адрес России, за что была депортирована из страны. Ей запрещен въезд в РФ до 2072 года.

Когда стало известно, что у Наргиз на 26 мая запланирован концерт в баре The FRIENDS Bar & Terrace, юристы Фадеева заблаговременно направили уведомление, с требованием запретить певице исполнять произведения из его каталога. Администрация площадки проигнорировала это уведомление, поэтому последовало обращение в суд.

"Хотел бы, обращаясь ко всем будущим возможным организаторам концертов Наргиз Закировой, сообщить, что так мы будем поступать в каждом случае без исключения, не жалея на это ни времени, ни ресурсов, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое – это воровство", – написал Фадеев на своей странице "ВКонтакте".

Также продюсер еще в марте направил письмо в министерство юстиции Узбекистана с предупреждением о нарушении Закировой требований международного законодательства. В своей родной стране изгнанная из России певица периодически дает концерты в барах и ресторанах человек на 100. Однако маловероятно, что власти Узбекистана адекватно отреагируют на обращение продюсера, поскольку министр культуры этой страны Озодбек Назарбеков является якобы близким родственником Наргиз. Ближайший концерт намечен на 27 июля, и стоит ожидать новый судебный иск.

"Меня удивляет то, что в Узбекистане также игнорируются нормы Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. Так же, как угон машины или ограбление магазина. И как вообще страна, где доминирующей религией является ислам, может принимать женщину, тело которой покрыто сатанинскими символами? Человека, который занимается некромагией в отношении своих многочисленных врагов и друзей: делает какие-то "подкопы" на кладбищах.

Она открыто называла родной Узбекистан "адом", и, несмотря на это, благородные жители этой страны приняли Наргиз после ее выдворения из России. Остается непонятным: почему в ее репертуаре по сей день преобладают песни на "вражеском" русском языке? Почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке?", – написал Фадеев.

Он требует от певицы извиниться за ложь в свой адрес и перестать поносить Россию.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689157020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Кошанов встретился с жителями Туркестанской области
- Немного статистики
- Кадровые перестановки
- Конституционный Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" соответствующим Конституции
- Астанинский процесс: фальфиниш
- Механизмы реализации проекта "G4 Сity" обсудили в Правительстве
- О задержании участников преступной группировки
- Руководитель Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении бюджетных средств
- Обвиняемым в захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков вынесли приговор
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  