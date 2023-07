Рос-продюссер Макс Фадеев подал в суд на узб-певицу Наргиз и... задрипаный ташкентский бар

13:17 12.07.2023

Макс Фадеев удивлен узбеками и подает в суд на Наргиз

Елена Острякова . 11.07.2023

Российский продюсер Максим Фадеев направил иск против бара The FRIENDS Bar & Terrace, на площадке которого узбекская певица Наргиз Закирова исполняла песни Фадеева, не имея на это разрешения правообладателя.



Фадеев был продюсером Закировой и сделал ее звездой в России, однако в 2019 году они разорвали договор из-за того, что Наргиз вызывающе вела себя на концертах, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Она отказывалась прикрывать свою лысую голову и татуировки, покрывающие все тело, а также демонстративно пила алкоголь на сцене.



Фадеев запретил Закировой исполнять песни из своего каталога, однако певица игнорировала запрет. Ситуация изменилась весной 2022 года, когда Наргиз разразилась серией оскорбительных высказываний в адрес России, за что была депортирована из страны. Ей запрещен въезд в РФ до 2072 года.



Когда стало известно, что у Наргиз на 26 мая запланирован концерт в баре The FRIENDS Bar & Terrace, юристы Фадеева заблаговременно направили уведомление, с требованием запретить певице исполнять произведения из его каталога. Администрация площадки проигнорировала это уведомление, поэтому последовало обращение в суд.



"Хотел бы, обращаясь ко всем будущим возможным организаторам концертов Наргиз Закировой, сообщить, что так мы будем поступать в каждом случае без исключения, не жалея на это ни времени, ни ресурсов, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое – это воровство", – написал Фадеев на своей странице "ВКонтакте".



Также продюсер еще в марте направил письмо в министерство юстиции Узбекистана с предупреждением о нарушении Закировой требований международного законодательства. В своей родной стране изгнанная из России певица периодически дает концерты в барах и ресторанах человек на 100. Однако маловероятно, что власти Узбекистана адекватно отреагируют на обращение продюсера, поскольку министр культуры этой страны Озодбек Назарбеков является якобы близким родственником Наргиз. Ближайший концерт намечен на 27 июля, и стоит ожидать новый судебный иск.



"Меня удивляет то, что в Узбекистане также игнорируются нормы Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений. Так же, как угон машины или ограбление магазина. И как вообще страна, где доминирующей религией является ислам, может принимать женщину, тело которой покрыто сатанинскими символами? Человека, который занимается некромагией в отношении своих многочисленных врагов и друзей: делает какие-то "подкопы" на кладбищах.



Она открыто называла родной Узбекистан "адом", и, несмотря на это, благородные жители этой страны приняли Наргиз после ее выдворения из России. Остается непонятным: почему в ее репертуаре по сей день преобладают песни на "вражеском" русском языке? Почему она не переходит на узбекский в жизни и в музыке?", – написал Фадеев.



Он требует от певицы извиниться за ложь в свой адрес и перестать поносить Россию.