Скончался легенда казахстанского футбола - член Сборной СССР Сеильда Байшаков

13:29 12.07.2023

Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков



На 72-м году ушел из жизни прославленный казахстанский футболист и функционер, легендарный защитник алматинского "Кайрата" и сборной СССР Сеильда Байшаков, сообщает Zakon.kz.



