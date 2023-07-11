Западные лидеры на саммите НАТО разочаровали Зеленского, - А.Яшлавский

13:37 12.07.2023 Западные лидеры на саммите НАТО разочаровали Зеленского

Зарубежные покровители отделались обещаниями новых пакетов помощи Украине



Раздосадованный своими западными покровителями Зеленский проведет в среду серию двусторонних встреч с лидерами НАТО после того, как они заявили, что будущее его страны лежит внутри альянса, но отвергли его призыв о сроках вступления Украины в блок.



Зеленский присоединяется к лидерам НАТО во второй день их саммита в Вильнюсе на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО, органа, созданного для улучшения отношений между Киевом и трансатлантическим военным альянсом, состоящим из 31 члена.



Как пишет The Guardian, украинский президент также отдельно встретится с Джо Байденом, стремясь получить больше оружия и боеприпасов от Соединенных Штатов и других стран НАТО.



По словам официальных лиц, ожидается, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия предоставят Киеву гарантии долгосрочной поддержки в области безопасности в виде современного вооружения, обучения и другой военной помощи, возможно, вскоре после завершения саммита.



Агентство Reuters сообщает, что Джо Байден намерен сказать: "Мы находимся на пике единства союзников по итогам саммита и о том, как мы сплотили мир для поддержки народа Украины" в конце саммита НАТО в Вильнюсе.



В сообщении цитируется представитель Белого дома, который сказал, что Байден подчеркнет, что "важно опираться на это единство для решения других важных проблем... таких как изменение климата, новые технологии и угрозы основанному на правилах международному порядку", - сказал источник.



В неявном контрасте с бывшим президентом Дональдом Трампом Байден попытался сделать Вашингтон, на сегодняшний день крупнейший финансовый и военный вкладчик альянса, движущей силой укрепления Североатлантической группировки.



Речь Байдена рассматривается как попытка сплотить союзников и продемонстрировать свою роль на мировой арене в преддверии его кампании по переизбранию в 2024 году, которая, как ожидается, будет направлена на преодоление разногласий внутри страны и за рубежом.



Между тем, как признает The Guardian, Владимир Зеленский потерпел неудачу в последней отчаянной попытке заручиться приглашением Украины вступить в НАТО после того, как лидеры 31 страны подписали декларацию, в которой не было указано твердого графика или четких условий для ее возможного членства.



Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на "отсутствие готовности" пригласить его страну присоединиться к блоку.



Но драматическое вмешательство в обеденный перерыв во вторник никак не повлияло на итоговое коммюнике саммита, опубликованное несколькими часами позже. В нем говорилось, что, хотя "будущее Украины находится в НАТО", альянс "направит приглашение Украине" только тогда, когда Киев завершит определенные "демократические реформы и реформы сектора безопасности".



Зеленский пафосно отметил в заявлении, опубликованном после коммюнике: "Сегодня я отправился в поездку сюда с верой в решения, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО… И я бы хотел, чтобы эта вера превратилась в уверенность".



Формулировки коммюнике отражают несогласие Германии и США с тем, что слишком твердые обязательства могут спровоцировать эскалацию со стороны России, и, если Украине будет разрешено присоединиться к альянсу во время продолжения конфликта, это может в конечном итоге втянуть НАТО в военное противостояние с Москвой.



Зеленский в своем более раннем заявлении сказал, что Украина "заслуживает уважения", а президент, который не должен официально встречаться с членами НАТО до среды, пожаловался, что "определенные формулировки обсуждаются без участия Украины".



"Похоже, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса", - посетовал Зеленский, заявив, что это играет на руку России, оставив открытой возможность для нее торговаться о будущем членстве Украины в НАТО в рамках любого мирного соглашения.



Это был редкий отход от международных выступлений Зеленского, в ходе которых лидер военного времени стремился привлечь западные страны тщательно выверенными заявлениями, направленными на то, чтобы заручиться широкой поддержкой, которая помогла бы ему бороться против России.



Источники в НАТО заявили, что, по их мнению, Зеленский в последнюю минуту прибегнул к жесткой публичной дипломатии в надежде побудить переписать итоговую декларацию саммита до закрытия двухдневной встречи в среду.



В воскресенье, перед саммитом, Байден заявил, что Украина не готова к членству и должна продемонстрировать прогресс в "демократизации" и "целом ряде других вопросов". Но во вторник появились признаки того, что не все члены альянса согласились с таким подходом. Так, президент Чешской Республики Петр Павел заявил в интервью Sky News, что любое соглашение, которое не позволит Украине начать процесс вступления в НАТО после окончания конфликта, "вероятно, не будет удовлетворительным".



Британский премьер Риши Сунак занял более осторожную публичную позицию и заявил журналистам, что хочет видеть "очевидный прогресс" на пути к возможному членству и что "законное место" Украины в альянсе.



А министр обороны Великобритании Бен Уоллес пошел дальше в интервью, утверждая, что Украина уже продемонстрировала, что она является "более здоровой демократией", поскольку воюет против России, и что "когда бы конфликт ни закончился, мы должны быть готовы как можно быстрее сблизить Украину".



Несмотря на приводимые Киевом резоны насчет необходимости принять его в НАТО, США и другие члены альянса опасаются, что разрешение Украине присоединиться в какой-то момент в будущем может быть истолковано Москвой как эскалация.



Западные лидеры, однако, по-прежнему стремятся подчеркнуть другие формы постоянной поддержки Украины. В среду ведущие экономики G7, включая Великобританию, возьмут на себя обязательства по рамочным долгосрочным соглашениям в области безопасности, направленным на гарантирование долгосрочных поставок оружия и экономической поддержки Украине, пока продолжается конфликт.



"Мы укрепляем наши официальные договоренности по защите Украины в долгосрочной перспективе", - сказал Риши Сунак, утверждая, что взаимная декларация, которая будет опубликована G7 в среду, призвана взять на себя совместное обязательство о том, что Украина "никогда больше не останется уязвимой" перед Россией.



Великобритания также заявила, что передаст Украине еще 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения, а также тысячи зарядов к уже переданным 14 танкам Challenger 2. Дополнительный контракт на 50 млн фунтов стерлингов поможет Великобритании продолжать предоставлять запасные части, техническую поддержку и обучение техническому обслуживанию уже поставленного оборудования.



Несколько членов НАТО объявили, что они поставили или будут поставлять Киеву больше оружия или увеличат военные расходы. Франция заявила, что отправила на Украину ракеты дальнего радиуса действия Scalp, эквивалент оружия Storm Shadow, ранее отправленного Великобританией. Германия заявила, что увеличит свой оборонный бюджет до 2% ВВП – давней цели НАТО – в следующем году.



Украина также заявила, что достигла соглашения с 11 странами о помощи в обучении своих пилотов полетам на истребителях натовского стандарта F-16. Этот шаг считается предвестником того, что Киев в конечном итоге приобретет военные самолеты, но неясно, дадут ли США разрешение на их передачу в дар до или после окончания конфликта. "Это официально: сформирована коалиция по обучению украинских военно-воздушных сил F-16", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



Риши Сунак сказал, что такие действия "послужат мощным сдерживающим сигналом для россиян".



Андрей Яшлавский Источник - МК

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