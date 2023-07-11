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|Генри Киссинджер рассказал, как именно обманули Горбачева (видео)
13:40 12.07.2023
100-летний экс-госсекретарь США и экс-советник президента Никсона по глобальной политике Генри Киссинджер признал, что первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, действительно, давали гарантии нерасширения НАТО на восток.
Но подчеркнул, что гарантии эти были лишь устными, в письменном виде это никогда не было зафиксировано.
"Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы в том, что утверждаем, что формального обязательства не было. Но это было частью обязательств госсекретаря Бейкера", - заявил он в интервью после того, как французский экономист Жак Аттали напомнил, что много раз присутствовал на встречах с Горбачевым во времена президентства Миттерана, и сам слышал, как эти гарантии были озвучены советскому лидеру.
Генри Киссинджер признал, что еще с момента работы Владимира Путина в администрации Санкт-Петербурга воспринимал его как угрозу.
Тогда Путин сказал Киссинджеру, что считает распад Российской Империи одной из величайших трагедий в истории нашего народа. Стало ясно, что этот политик захочет исправить историческую ошибку, сказал Киссинджер.