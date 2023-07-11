Генри Киссинджер рассказал, как именно обманули Горбачева (видео)

13:40 12.07.2023

100-летний экс-госсекретарь США и экс-советник президента Никсона по глобальной политике Генри Киссинджер признал, что первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, действительно, давали гарантии нерасширения НАТО на восток.



Но подчеркнул, что гарантии эти были лишь устными, в письменном виде это никогда не было зафиксировано.



