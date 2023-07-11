Экономика Европы едва держится на плаву, - ЖЖ

13:41 12.07.2023 Жэньминь жибао

Китай



В попытке возродить свою обрабатывающую промышленность Европа сталкивается со множеством проблем



Возрождение промышленности после энергетического кризиса стало приоритетной целью Европы, пишет "Жэньминь жибао". Однако пока что все ее усилия уходят на то, чтобы удерживать экономику на плаву, особенно в условиях жесткой конкуренции с США, от которых ЕС сильно отстает.



Китайская федерация логистики и закупок недавно опубликовала глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности за июнь. Согласно региональным данным, европейский производственный PMI в этом месяце составил 45,4%, что на 0,8 процентных пункта ниже, чем в предыдущем. Показатель последовательно снижался последние пять месяцев и уже 11 месяцев находится ниже предела в 50%, достигнув сейчас нового минимума с июня 2020 года.



С 1 июля Испания приняла на себя председательство в Европейском союзе. Премьер-министр страны Педро Санчес недавно обнародовал приоритетные направления развития государства на период своего пребывания в должности, и возрождение европейской промышленности и продвижение реиндустриализации континента - это две важные цели в его плане. Эксперты отмечают, что, согласно данным, текущий риск сокращения европейской обрабатывающей промышленности увеличивается. Пытаясь возродить свою обрабатывающую промышленность, регион сталкивается со множеством проблем: высокие цены на энергию, влияние индустриальной политики США и усиление глобальной производственной конкуренции.



Энергетический кризис наносит удар по конкурентоспособности



4 июля Евростат опубликовал последние данные, свидетельствующие о том, что в первом квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком нефти для ЕС с долей 26,0%. К первому кварталу 2023 года эта цифра составила всего 3,2%. Что касается природного газа, то в первом квартале 2022 года больше всего этого ресурса страны блока тоже получали от Москвы - 38,8%. К первому кварталу 2023 года показатель упал до 17,4%.



По мере эскалации украинского конфликта ЕС вслед за Соединенными Штатами ввел эмбарго и потолок цен на российское голубое топливо и нефтепродукты. Все это спровоцировало ряд побочных эффектов в регионе, таких как перебои с электроснабжением и рост инфляции. В то же время США воспользовались возможностью и увеличили экспорт дорогого природного газа в Европу, что еще сильнее повысило стоимость энергии на континенте. Энергетический кризис распространился и на производственный сектор, усилив голоса о деиндустриализации ЕС.



Британский аналитический центр Economist Intelligence Unit считает, что сохраняющиеся невыгодные цены на энергию снизят конкурентоспособность европейской продукции, а продвижение предприятиями импортозамещения некоторых промежуточных продуктов приведет к "деевропеизации" глобальной производственной цепочки и тем самым нанесет еще больший ущерб способности региона к соперничеству.



Лю Минли, научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений, сказал, что обрабатывающая промышленность сильно зависит от энергии, а дефицит энергоносителей и их удорожание негативно влияют на конкурентоспособность соответствующих компаний и продуктов. За последние несколько десятилетий европейцы привыкли к ресурсам из географически близко расположенной России, относительно дешевым и поставляющимся стабильно. В процессе "отвязки" от ее энергетики неизбежно пострадала обрабатывающая промышленность ЕС. Например, Германия: ее развитое производство сильно зависит от российских ресурсов. В нынешнем витке энергетического кризиса немецкая промышленность понесла большой ущерб, а экономика даже демонстрировала признаки рецессии, что снизило ее привлекательность для иностранных инвестиций.



Согласно информации, опубликованной S&P Global 3 июля, производственный PMI Германии в июне составил 40,6, что является самым низким показателем за более чем три года. Немецкий институт экономических исследований (DIW) недавно выпустил отчет, в котором говорится, что чистый отток прямых иностранных инвестиций из ФРГ в 2022 году достиг 125 миллиардов евро, поставив страну на первое место по этому критерию среди 46 государств, исследовавшихся в работе. Германия также засвидетельствовала "самый высокий за всю историю" чистый отток прямых иностранных инвестиций. Некоторые эксперты считают, что это явление в определенной степени указывает на начало в стране деиндустриализации.



Сунь Яньхун, научный сотрудник Европейского института Китайской академии общественных наук и заведующий лабораторией Европейских экономических исследований, рассказал, что в 2012 году ЕС опубликовал стратегию реиндустриализации, нацелившись на увеличение доли добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП до 20% к 2020 году. Однако из-за влияния долгового кризиса в регионе и "Брекзита" капиталовложения и стоимость продукции обрабатывающей промышленности Евросоюза существенно не увеличились, как и доля добавленной стоимости в ВВП. В 2020 году из-за воздействия эпидемии последняя снизилась до уровня менее 15%, и, хотя в 2021 году цифра несколько восстановилась, она все равно остается меньше уровня 2012 года.



"Если вспышка эпидемии нового коронавируса в 2020 году лишь нарушила ритм реиндустриализации Европы, то украинский конфликт 2022 года и спровоцированный им энергетический кризис напрямую поставили континент под угрозу нового витка деиндустриализации". Сунь Яньхун считает, что европейская обрабатывающая промышленность в настоящее время сталкивается со многими трудностями: во-первых, серьезно пострадал ее энергоемкий сектор. К концу сентября 2022 года мощности энергоемких отраслей в странах ЕС - как алюминий, цинк, сталь и химикаты - сократились почти вдвое из-за приостановки или перемещения производства. Во-вторых, обанкротились многие малые и средние компании, известные как "скрытые единороги", что ослабило общий инновационный потенциал Европы. В-третьих, текущий уровень инфляции в регионе по-прежнему очень высок, и давление из-за стоимости рабочей силы снова растет. Европейский центральный банк повышал процентные ставки восемь раз подряд, что еще больше увеличило кредитные и производственные издержки предприятий и вынудило их сократить инвестиции.



"Сделано в Америке" - это "острый нож"



После эскалации украинского конфликта и начала энергетического кризиса в ЕС Соединенные Штаты с помощью относительно низких цен на свои ресурсы побудили многие европейские компании перенести производство к ним или нарастить инвестиции.



В октябре 2022 года, после саммита ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в продаже природного газа в Европу по цене, в три-четыре раза превышающей внутреннюю рыночную стоимость ресурса в Америке, и заявил, что Соединенные Штаты получают сверхприбыль от геополитической борьбы. Соответствующие данные показывают, что разница в цене между американской сырой нефтью Texas и черным золотом российской марки Urals выросла с 2,97 доллара за баррель в феврале 2022 года до 36,7 доллара за баррель в декабре 2022 года.



Записка Европейской комиссии, обнародованная немецким изданием Bild, показывает, что высокая стоимость энергоносителей легла тяжелым бременем на малые и средние предприятия Германии. Четверть опрошенных компаний страны рассматривают возможность переноса производственных линий за границу, особенно это касается энергоемких отраслей. Согласно отчету газеты Business Daily, только один штат Оклахома привлек более 60 немецких компаний для инвестирования и расширения бизнеса.



Ухудшает ситуацию с европейским производством и унилатеристская промышленная политика, начатая Соединенными Штатами. Сунь Яньхун подчеркнул, что американский закон о снижении инфляции, вступивший в силу 1 января 2023 года, инициировал большое количество мер для содействия развитию электромобилей и других экологически чистых отраслей в США - среди них и высокие субсидии. После внесения законопроекта многие компании ЕС начали снова инвестировать в США, что нанесло еще больший ущерб обрабатывающей промышленности региона и усилило оказываемое на него давление деиндустриализации.



Французская газета L’Express недавно опубликовала статью, в которой акт о снижении инфляции США назван "острым ножом", занесенным над обрабатывающей промышленностью государства. Согласно материалу, законопроект побудит многие крупные производственные компании ЕС инвестировать в США, что "поставит Европу в невыгодное положение".



Некоторые аналитики считают, что текущая миграция производства из Европы отличается от прежних случаев, когда компании континента переносились из-за перепроизводства или отсталости отраслей. Многие предприятия, которые перемещают сейчас мощности в Соединенные Штаты, составляют основу конкурентоспособных обрабатывающих сфер ЕС. Некоторые развивающиеся "зеленые" отрасли также бегут из региона из-за высоких затрат, к чему добавляется давление американского антиинфляционного закона. Как отметила Маргрет Вестагер, вице-президент Европейской комиссии, акт о снижении инфляции представляет "серьезную угрозу" для ЕС во многих ключевых отраслях.



Фактически, все последние администрации США не жалели усилий для продвижения бренда "Сделано в Америке" и при этом ставили в опасность процесс реиндустриализации в Европе. При Бараке Обаме была запущена программа Advanced Manufacturing Partnership и выдвинут лозунг "Покупайте американское", что вызвало возмущение европейских стран. При Дональде Трампе Соединенные Штаты ввели высокие пошлины на автомобили, сталь, алюминий и другую продукцию ЕС, а также установили многочисленные торговые ограничения. При администрации Джо Байдена США приняли закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, закон о чипах и науке, акт о снижении инфляции и другие, - все эти проекты еще больше усилили поддержку в адрес американского производства.



"В попытках восстановить свою обрабатывающую промышленность Европа столкнулась с проблемами и давлением со стороны Соединенных Штатов". Согласно анализу Лю Минли, с точки зрения традиционных производственных областей администрация Байдена с момента прихода к власти активно продвигала реиндустриализацию и развивала отечественные предприятия. В условиях относительного снижения конкурентоспособности европейских отраслей политика США по поддержке собственной обрабатывающей промышленности сильно ударила по ЕС. Что касается новых секторов, то американский акт о снижении инфляции оказал "сифонный эффект" на европейские "зеленые" отрасли, заставляя больше компаний континента инвестировать в США. В цифровой области американские высокотехнологичные компании и интернет-предприятия имеют очевидные конкурентные преимущества перед фирмами ЕС - и потому также бросают вызов блоку.



Внутренние проблемы - тоже палки в колесах



В настоящее время глобальное соперничество в сфере производства становится все более ожесточенным, и Европа прилагает все усилия, чтобы удержаться на плаву. К примеру, она выдвинула план Green Deal для повышения конкурентоспособности своей промышленности с нулевыми выбросами. "Национальная промышленная стратегия Германии до 2030 года" предлагает ускорить Четвертую промышленную революцию и тем самым способствовать всесторонней модернизации немецкого производства. Париж также объявил о своем плане реиндустриализации, сформировав ряд мер по поддержке "зеленой" промышленности и европейских автомобильных и аккумуляторных заводов. Рим ввел в действие законопроект "Сделано в Италии", целью которого является содействие развитию обрабатывающей индустрии и модернизации существующих предприятий.



Сунь Яньхун отметил, что текущая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности ЕС составляет почти 16% ВВП 27 государств блока. Хотя цифра невелика, она играет незаменимую роль в экономике Евросоюза: во-первых, обрабатывающие индустрии являются источниками технологических инноваций и ключевыми секторами для повышения производительности труда. Во-вторых, экспорт обрабатывающей продукции составляет около трех четвертей от всего экспорта ЕС, а потому напрямую влияет на способность региона приобретать энергию и другое сырье. В-третьих, обрабатывающая промышленность является важной опорой для развития современной сферы услуг. Добавленная стоимость "широкомасштабного производства", состоящая из показателей этих двух секторов, уже давно составляет более 65% ВВП ЕС. Поэтому взлеты и падения промышленной отрасли напрямую определяют перспективы развития индустрии элитных услуг.



"В настоящее время европейское производство имеет как сильные стороны, так и слабые". Сунь Яньхун заявил, что к первым относятся химикаты, автомобили, машины и так далее, которые до сих пор считаются исторически приоритетными отраслями региона. Большинство стран континента особенно хороши в специализированном производстве и узких сегментах рынка, а также умело постепенно улучшают существующие технологии, сочетая их с традиционными ремеслами и культурными элементами. Что касается слабостей, то в новой промышленной стратегии, опубликованной в мае 2021 года, Европейская комиссия четко указала, что ЕС постепенно теряет лидирующие позиции в таких важных областях, как искусственный интеллект, полупроводники и литиевые батареи. Развитие в электромобильной индустрии также отстает, и европейский рынок становится мишенью для других конкурирующих экономик.



"При возрождении производства Европа сталкивается с некоторыми внутренними проблемами". Лю Минли считает, что первой из них является высокая стоимость жизни. Помимо взлетевших цен на энергию, рабочая сила в ЕС также довольно активно дорожает, при этом население стремительно стареет, молодых кадров недостаточно, растет давление на систему социального обеспечения. В среднесрочной и долгосрочной перспективе этот фактор будет ограничивать конкурентоспособность европейских компаний-производителей. Второй проблемой является отсутствие инноваций. По сравнению с американским финансовый рынок ЕС стабильнее, но политика стимулирования инноваций слабая, а по инвестициям в эту сферу и в обрабатывающую промышленность регион явно отстает от США. "В будущем ЕС и страны континента должны будут ввести более конкретную промышленную политику для усиления процесса реиндустриализации. В то же время необходимой станет структурная реформа системы социального обеспечения, которая нужна, чтобы гарантировать развитие обрабатывающей промышленности".



"В целом, пока что перспективы реиндустриализации ЕС выглядят неоптимистично". Сунь Яньхун полагает, что ввиду высокой стоимости рабочей силы и цен на энергию в Европе рост процентных ставок с прошлого года увеличил стоимость корпоративных займов. В таких условиях в дальнейшем будет очень сложно способствовать возвращению трудоемких и капиталоемких производств обрабатывающей промышленности. Кроме того, важными препятствиями являются старение населения и дефицит высококвалифицированной рабочей силы. Если в будущем регион будет продолжать продвигать реиндустриализацию и пытаться наращивать долю производства, опираясь на существующую промышленную структуру, у него ничего не выйдет. Континент должен поддерживать развитие новых отраслей и возрождать предприятия с высокой добавленной стоимостью в существующих сферах. Для этого требуется, чтобы ЕС больше инвестировал в НИОКР и инновации - для стимулирования роста инвестиций государственного сектора в исследования и разработки в корпоративном секторе. В частности, необходимо поощрять предприятия и подталкивать их к большим прорывам в технологических инновациях для того, чтобы осуществить цифровую трансформацию и "зеленый переход".



Автор: Ли Цзябао (李嘉宝) Источник - ИноСМИ

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