В Кыргызстане запретили рекламу энергетических напитков

14:11 12.07.2023

12 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 3 июля одобрил поправки в Закон "О рекламе", которыми вводится запрет на рекламу энергетических напитков. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.



"Энергетический напиток - это тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, которые имеют схожий состав - вода, сахар, кофеин, минералы, витамины и такие стимуляторы, как гуарана, таурин и женьшень. Риск для здоровья в основном обусловлен высоким содержанием сахара и кофеина. Некоторые из энергетиков содержат до 100 миллиграммов кофеина в одной порции, что в восемь раз больше, чем обычная порция кофе. При употреблении напитка возникает риск повышения сахара в крови и скачков артериального давления, особенно опасен для подростков. Одна банка энергетика, например, содержит в себе 27 ложек сахара. Если употреблять эти напитки каждый день, то диабет и другие страшные заболевания в будущем неминуемы", - предупреждают в ведомстве.