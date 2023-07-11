Клоуны. Суд в Кыргызстане отменил решение о закрытии Радио "Азаттык"

19:30 12.07.2023

Суд в Бишкеке отменил решение о закрытии Радио "Азаттык" по иску Минкультуры Кыргызстана - стороны достигли мирового соглашения. Издание заблокировали в стране за репортаж о конфликте на кыргызско-таджикской границе в 2022 году, который, по мнению властей, содержал "недостоверные сведения".



Бишкекский городской суд 12 июля утвердил мировое соглашение между Министерством культуры Кыргызстана и "Азаттык Медиа", отменив решение о закрытии издания. Об этом говорится на сайте Радио "Азаттык" - кыргызского отделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL). Сайт "Азаттыка" недоступен в Узбекистане.



Издание сообщило, что видео, ставшее поводом для судебного иска, больше не доступно на веб-сайтах RFE/RL, так как из-за изменения общих протоколов хранения контента на ресурсах медиакорпорации материалы "не хранятся бесконечно долго".



"Учитывая решение суда об утверждении мирового соглашения, Министерство [культуры] направит письмо в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики о необходимости возобновления работы сайта „Азаттыка"", - отмечается в сообщении издания.



В Министерстве культуры Кыргызстана, в свою очередь, заявили, что "Азаттык Медиа" "удалило на всех своих ресурсах" видеоматериал о конфликте на кыргызско-таджикской границе, из-за которого ведомство подало в суд на издание.



Как пытались закрыть "Азаттык"

Поводом для иска Минкультуры стал выпуск телеканала "Настоящее время" (является частью холдинга RFE/RL) от 16 сентября 2022 года под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана". По версии Минкультуры, материал содержал "недостоверные сведения", "противоречащие национальным интересам" Кыргызстана.



Для справки: В сентябре 2022 года на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел военный конфликт, в результате которого в общей сложности погибли 94 человека, а более 150 получили ранения. Стороны обвинили в нападении друг друга.



В марте правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад, в котором утверждается, что силы обеих стран причастны к убийствам и ранениям гражданских лиц и их действия могут быть приравнены к военным преступлениям.



В репортаже "Настоящего времени" журналисты использовали источники с обеих сторон конфликта, а также дали слово людям в Таджикистане, пишет BBC.



В конце октября 2022 года Минкультуры приостановило на два месяца работу сайта радио "Азаттык" после того, как издание не стало удалять видеоматериал. В министерстве заявили, что материал содержит "неподтвержденную информацию о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан", "вызывающую ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан". Счета "Азаттык Медиа" были заблокированы по требованию Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.



В декабре Минкультуры решило продлить блокировку "Азаттыка" до тех пор, пока издание не удалит материал. В январе ведомство подало в суд на "Азаттык Медиа", требуя закрыть организацию.



В апреле Ленинский районный суд города Бишкека удовлетворил иск Минкультуры о прекращении деятельности "Азаттыка" как СМИ.



В Amnesty International назвали закрытие "Азаттыка" "серьезным ударом по свободе слова" в Кыргызстане.



"Утверждение властей Кыргызстана о том, что видео, опубликованное Радио „Азаттык", пропагандирует ненависть, лишь послужило ложным предлогом, чтобы закрыть независимое СМИ", - заявила тогда директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.



В Комитете защиты журналистов заявили, что закрытие "Азаттыка" посылает "пугающий сигнал независимым СМИ страны и вызывает серьезные вопросы о том, в каком направлении кыргызские власти хотят вести свою страну".



Реакция на мировое соглашение

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев заявил, что мирное соглашение между "Азаттык Медиа" и Минкультуры "еще раз свидетельствует о том, что в стране никто не собирается ущемлять свободу слова или дискриминировать то или иное СМИ".



По его словам, на имя Жапарова поступило письмо от нового генерального директора RFE/RL Джеффри Гедмина, информирующее о том, что материал о приграничном конфликте больше недоступен.



Султанбаев добавил, что "законам страны, запрещающим распространение недостоверной информации, должны подчиняться все без исключения". "Всегда говорил и повторюсь - свобода слова у нас была, есть и будет", - написал он.



Решение суда об отмене дела против "Азаттык Медиа" прокомментировало и посольство США в Кыргызстане.



"Возобновление деятельности „Азаттыка" важно для свободы прессы и является шагом в правильном направлении, чтобы все голоса были услышаны в Кыргызской Республике", - говорится в заявлении посольства.