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Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
19:38 12.07.2023

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.
Цель документа – возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

Согласно закону в структуре Генеральной прокуратуры будет образовано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.

Как сообщает Акорда, это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана и достижение прозрачности и эффективности в данном процессе.

"В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние)", – говорится в тексте.

Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.

В дополнение к указанным критериям для применения положений Закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного Законом порога – 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов).

Работу по возврату активов будет осуществлять уполномоченный орган по возврату активов, который на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников будет проводить мониторинг и анализ информации.

В ходе мониторинга и анализа будут определять круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения.

По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, он будет вносить в Комиссию по возврату активов (формируется премьер-министром из депутатов Парламента, общественных деятелей, членов правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц) предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий Реестр.

Законом также четко определены критерии, при наличии которых у уполномоченного органа будут возникать основания для сомнений. Это несоответствие стоимости активов размеру законных доходов либо иных источников покрытия расходов на приобретение активов, приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного порога и другие установленные Законом основания.

Комиссия принимает решение о включении лиц в Реестр, а также с учетом социальной, политической и экономической стабильности принимает решение о дальнейших мерах по возврату активов, а также вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий.

В случае включения Комиссией лиц в Реестр уполномоченный орган уведомляет их об этом, и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов (в течение месяца либо в течение трех месяцев – в случае необходимости более длительного срока для сбора и подготовки документов).

В декларации субъекты должны указать доходы, активы, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом, иные сведения о происхождении активов.

Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, то такие активы признаются активами необъяснимого происхождения.

При возникновении риска вывода актива из страны или его отчуждения уполномоченный орган будет обращаться в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.

Предусматривается, что возврат незаконно приобретенных активов может осуществляться в добровольном порядке либо в принудительном – на основании судебных актов республики, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств.

Условия могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов государству, возмещение государству сумм недополученных налогов, причиненного ущерба, сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, но не менее причиненного государству ущерба и другие условия.

Принудительный возврат активов осуществляется путем обращения уполномоченного органа в суд на общих основаниях по правилам гражданского процессуального законодательства.

Законом предусмотрены и механизмы защиты добросовестных приобретателей.

Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в Специальный государственный фонд, который представляет из себя контрольный счет наличности в Министерстве финансов. Средства из Специального государственного фонда будут направляться для финансирования социальных, экономических проектов.

Учитывая, что активы могут находиться за рубежом, Законом предусмотрены механизмы международного правового сотрудничества для обеспечения исполнения решений судов, обмена информацией и иного правового взаимодействия.

Уполномоченный орган ежегодно будет готовить информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, принятым системным мерам, в том числе направленным на исключение причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов.

Закон вводится в действие по истечении 10 дней после опубликования, за исключением положений, касающихся прав и обязанностей граждан, которые в соответствии с общими требованиями по введению в действие таких законов вводятся в действие по истечении 60 дней после публикации.

Также глава государства подписал сопутствующие законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" и "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре", "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Ранее Конституционный суд по обращению президента проверил на соответствие Конституции закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и поправки в ряд сопутствующих законов и признал его законным.

Ларича Черненко

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689179880


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