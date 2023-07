Небывалое шоу в Вильнюсе: марионетка набросилась на кукловода

19:39 12.07.2023

Натовцы дали Киеву все, что он хотел, но Зеленскому мало

Константин Ольшанский

12.07.23



Зеленский, пляшущий под дудку НАТО, умудряется при этом разозлить своих натовских "хозяев". После того, как незалежной в очередной раз отказали стать членом альянса, укрофюрер разразился гневной тирадой в адрес коллективного Запада. Поведение бесноватого вызвало гнев у американской делегации во главе с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, узнала Washington Post.



Очевидно, что разрыв между НАТО и Украиной будет только нарастать. Зеленский уже фактически видит себя членом альянса наравне с Францией, Германией или Великобританией. Однако натовцам пятое колесо в телеге не нужно. Они открыто признают, что украинский режим слишком коррумпированный, нестабильный и отсталый. И в западной тусовке ему не место.



RUSI: Байден - главный противник того, чтобы Украину взяли в НАТО



Украинцы собирались в НАТО давно: обсуждалось это еще при Леониде Кучме в 1994-м. А в 1997-м была принята "Хартия об особом партнерстве" между НАТО и Украиной.



Затем президенты-националисты Виктор Ющенко и тем более Петр Порошенко сделали тему "интеграции" главной в своей политической риторике. Фактически же перед носом доверчивых украинцев много лет висела морковка в виде натовских обещаний.



Однако НАТО прирастало новыми постсоветскими членами - от Венгрии и Польши в 1999-м до Северной Македонии в 2020 году. При этом еще на Бухарестском саммите в 2008-м НАТО даже отказалось предоставлять Украине "План действий по членству".



Во многом это и спровоцировало агрессию Киева в Донбассе, пишет Королевский институт оборонных исследований (RUSI). Украина с ее радикальной националистической элитой оказалась "зажата" между расширившимся НАТО и Россией, переживающей мощное военно-политическое возрождение.



Устав Североатлантического альянса гласит, что его члены несут коллективную ответственность. На территории каждой страны размещается постоянная крупная группировка. Однако размещать такую на Украине просто нет смысла: украинская армия и так напичкана натовским оружием, в стране работают военные инструкторы блока и наемники, а сами украинцы обучаются по западным стандартам по всей Европе и даже в США.



Главным противником вступления Украины в НАТО стал президент Джо Байден. Он ясно дал понять: никаких исключений для Украины быть не должно. Стране предстоит пройти все этапы присоединения, как и другим.



Washington Post: Зеленский нанес Байдену звонкую пощечину перед выборами



Белый дом предпочитает так называемую "израильскую модель" для Украины. То есть подписание кипы рамочных политических соглашений. Все эти документы будут определять военную помощь незалежной: кто и как поставляет вооружение, боеприпасы, разведданные. Однако включать Украину в НАТО никто не собирается, констатирует RUSI. По крайней мере, пока продолжаются боевые действия.



С точки зрения администрации Байдена, нынешняя ситуация идеальна. НАТО ведет войну с Россией силами Украины. При этом по-прежнему нет риска прямого военного столкновения между ядерными державами. Именно так и будет преподносить происходящее Байден на президентских выборах 2024 года.



Но Украина уже не хочет воевать в одиночку. Зеленскому НАТО нужно, чтобы втянуть в конфликт другие западные страны, констатирует RUSI. Именно поэтому укрофюрер, которому сто раз талдычили, что его стране не быть в НАТО, и принялся изливать яд после Вильнюсского саммита.



Отказ НАТО хотя бы пригласить незалежную сорвавшийся с катушек Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным". Возмущался, что судьбу Украины обсуждали без его участия. Хотя иного и быть не могло: кто вообще обязан звать Зеленского за стол переговоров?!



"Авантюра Зеленского поразила политиков на саммите, где Байден надеялся продемонстрировать единство против России и подчеркнуть свою способность сплотить глобальных партнеров. А ведь это ключевой компонент его заявлений перед переизбранием", - пишет Washington Post.



Voice of America: Эрдоган, в отличие от Зеленского, проявил чудеса политической гибкости



Члены делегации США были в ярости из-за антиамериканских заявлений Зеленского, пишет Washington Post со ссылкой на дипломатические круги. Тем более, что Украина и так после саммита в Вильнюсе получила абсолютно все, что хотела.



Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке ракет большой дальности, а канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу систем ПВО и бронетехники.



"Слова Зеленского, критикующие альянс, резко контрастировали с образом западной гармонии, который создавали Байден и его помощники", - пишет The Washington Post.



Скандал вокруг Зеленского даже отодвинул на второй план другую проблемную историю - вокруг членства Швеции в НАТО. Категорически против приема высказался Реджеп Эрдоган. Турция обвиняла Швецию в поддержке курдских террористов, напоминает Voice of America. Только принципиальности Эрдогану хватило лишь на год. Выиграв президентские выборы, на которых он активно использовал антизападную риторику, Эрдоган внезапно осознал, что Швеции все-таки можно в НАТО.



Политической гибкости вчерашнему комику Зеленскому стоило бы поучиться у прожженного "турецкого лиса". Глядишь, выгадал бы больше.