 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Молдавия меняет российского газового оператора на румынского, - С.Гамова
19:48 12.07.2023

11.07.2023

Энергетика республики становится зоной риска
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

ГРЭС в Приднестровье полностью обеспечивает электричеством Молдавию.
Парламент Молдавии принял в первом чтении законопроект, по которому функции действующего оператора газотранспортной системы "Молдоватрансгаз", мажоритарным акционером которого является "Газпром", передадут "Вестмолдтрансгазу", принадлежащему румынскому "Трансгазу". Транзит под вопросом: Молдавия может остаться без газа и света, так как электроэнергия для республики производится Приднестровской ГРЭС на этом топливе.

Безопасность экономики базируется на предсказуемости условий сотрудничества, и именно долгосрочные и среднесрочные контракты, в частности на поставки газа, "позволяют вести стратегическое планирование и внедрять проекты по развитию системы на уровне государства и отдельного домохозяйства", отметил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что поставки газа для потребителей правобережья Днестра (контролируемого Кишиневом) "на данный момент обеспечиваются только за счет закупок у АО "Энергоком", но это краткосрочные контракты, горизонт планирования которых не более полугода".

"Закупка газа на спотовых биржах позволяет справляться с дефицитом в экстренных ситуациях, для выхода из турбулентного состояния. Это является действенной мерой в краткосрочном периоде. Резкие колебания спотовых цен, зависящих от сезона, экономической и политической ситуации, негативно сказываются на закупочной цене и конечном тарифе для потребителей", – пояснил Чебан.

Он подчеркнул, что "энергетический кризис, с которым Молдова столкнулась два года назад, перешел в стадию энергетической нестабильности, и ситуация в стране усугубляется прямой зависимостью обеспечения электроэнергией от поставок в республику газа".

И напомнил, что ГРЭС, расположенная в Приднестровье, вырабатывающая электричество для обоих берегов Днестра, работает на газе АО "Молдовагаз".

Глава "Молдовагаза" говорит о поставках российского газа на основе пятилетнего контракта с "Газпромом". С начала декабря минувшего года "Молдовагаз" передает все, что получает, Приднестровью, где на ГРЭС вырабатывается 90% электроэнергии для Молдавии. По контракту Кишинев может получать больший объем, но тогда надо будет выплачивать исторический долг "Газпрому", а молдавские власти этого делать не хотят, покупая газ на европейских рынках. Часть закупаемого газа Молдавия оставляет на хранение в Украине и Румынии на зимний период.

Но, по мнению главы "Молдовагаза","хранение резервных объемов на территории другого государства также сопряжено с рисками". "В перспективе Молдова может столкнуться с конкуренцией не только за газ на спотовых площадках, но и за места хранения топлива", – написал Вадим Чебану.

Между тем Молдавия обладает полноценной газотранспортной системой (ГТС), работающей как на обеспечение внутренних потребителей двух берегов, так и для транзита газа. Четыре точки входа (со стороны Румынии и Украины) позволяют получать диверсифицированные источники энергии. В республике созданы все условия для бесперебойного обеспечения потребителей газом и, учитывая специфику работы ГРЭС, электричеством.

"Это возможно при условии наличия долгосрочных контрактов, которые гарантируют стабильность поставок, цен и тарифов", – заключил Чебан.

Но таковой есть только с "Газпромом", и то пока.

Молдавский парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому функции действующего оператора газотранспортной системы "Молдоватрансгаз", мажоритарным акционером которого является "Газпром", будут переданы компании "Вестмолдтрансгаз", которая полностью принадлежит румынской компании "Трансгаз".

Речь идет о проекте внесения поправок в закон о природном газе. Согласно закону, транспортировка природного газа осуществляется оператором транспортной системы на основании лицензии, выданной Национальным агентством по регулированию в энергетике. Такая лицензия выдана румынской компании.

В парламенте объясняют изменение газового законодательства обязательствами, взятыми на себя Республикой Молдова в отношении Европейского союза.

Источник - НГ
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