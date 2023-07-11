НАТО огорчило Зеленского и обнадежило Эрдогана, - НГ

19:50 12.07.2023 На саммите альянса очерчены временные рамки конфликта Москвы и Киева

Геннадий Петров



Стартовавший во вторник в Вильнюсе саммит НАТО уже в первый из двух дней работы принес не те новости, которых ждали в Киеве. Альянс не только не пригласит Украину в свои ряды, но и не даст ей твердых гарантий безопасности по типу тех, что дали США Израилю. И то и другое отодвинуто на период после окончания боевых действий, который, как заявлено в Вильнюсе, должен наступить не позднее конца этого года. Тогда же к НАТО официально присоединится Швеция: как показал саммит, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал ставку на нормализацию отношений с западными союзниками и куда большую, чем сейчас, поддержку Украины.



Эксперты давно обращают внимание на тактику украинского президента Владимира Зеленского в отношениях с Западом: он выдвигает заведомо завышенные требования, чтобы в итоге получить меньше, но то, что ему на самом деле нужно.



Если рассматривать саммит в Вильнюсе исходя из этой точки зрения, то получается, что расчет Киева не оправдался. Зеленский, настаивавший на скорейшем предоставлении Украине членства в альянсе, в результате не получит ничего из того, что его стране не дали бы итак, без саммита. Приоритеты сразу расставил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, "самое главное, что мы можем сделать, – это продолжать поставлять оружие, боеприпасы, военную поддержку Украине", потому что пока Украина не одержала победу, "не будет обсуждаться вопрос о гарантиях безопасности или членстве в НАТО" этой страны. В коммюнике, принятом в первый день работы саммита, было прописано фактически то же, что сказал генсек. Конкретных сроков приема Украины в НАТО в нем нет. В коммюнике лишь отмечалось, что страну пригласят в альянс, только если все его члены решат, что условия для этого есть. Сторонники Украины разочарованы.



С одной стороны, и такое коммюнике для них успех. До 24 февраля 2022 года разговоры о приеме Украины в НАТО носили умозрительный характер. Ведь страна много лет не могла добиться от альянса даже предоставления Плана действий по подготовке к членству. Это перечень реформ, рассчитанных на много лет, которые страна должна провести, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была рассмотрена. Теперь же Украину готовы взять в альянс и без этого. Но вместе с тем когда это будет и будет ли вообще, по-прежнему непонятно. "Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины (в НАТО. – "НГ") и когда добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – написал Зеленский в своем Twitter. Он назвал коммюнике проявлением слабости НАТО и прозрачно намекнул, что Запад оставил возможность для торга с РФ на гипотетических переговорах.



Обоснованность его опасений подтвердил тот, от кого этого можно было меньше всего ожидать, – президент Чехии Петр Павел, известный сторонник жесткости в отношении Кремля. Он заговорил на саммите о том, что украинской армии надо спешить. "Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более или менее закроется до конца года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России и США", – сказал Павел. Он также допустил, что снабжать Киев оружием в прежнем объеме скоро будет сложно. "Все эти условия, вероятно, приведут к выводам: что бы ни было достигнуто Украиной на поле боя до конца этого года, это будет основой для переговоров", – полагает чешский президент.



Верно это предположение или нет, можно лишь констатировать, что пока Запад со снабжением украинской армии справляется. Среди предоставленного ей в очередном пакете помощи следует выделить ракеты SCALP – французский вариант британских ракет Storm Shadow. Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о предоставлении Украине этого оружия, рассчитанного на поражение целей в глубине территории противника, сказал, что он заключил договоренность с Зеленским относительно того, против каких целей оно будет применяться. Что за цели, французский лидер не сказал.



Украинский вопрос на саммите чуть было не затмил турецкий. В понедельник вечером Столтенберг объявил о том, что Эрдоган все-таки согласился пустить Швецию в НАТО. Соглашение о приеме страны в альянс, видимо, будет ратифицировано турецким парламентом не раньше сентября. Что конкретно получит Эрдоган взамен, не до конца ясно. О необходимости выдачи Швецией 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) он больше не говорит. Возможно, Эрдоган отказался от этого требования, возможно, отложил его , столкнувшись с неуступчивостью шведских властей, которые не желают нарушать законы своей страны и демократические принципы. Стокгольм выдал Турции лишь одного члена РПК, и только потому, что тот подозревается в связях с наркомафией. Со слов Столтенберга получается, что Эрдоган "обменял" свое вето на уступки по давней и, казалось бы, отвергнутой им же теме – евроинтеграции. Турецкий президент, ранее неоднократно заявлявший, что его страна передумала идти в ЕС, где ее не ждут, получил от Швеции обещание поддержать возобновление переговоров о членстве в Евросоюзе. Не факт, что оно выполнимо: противников евроинтеграции мусульманской страны слишком много. А вот два других обещания, данные шведами Эрдогану, реалистичны. Стокгольм может поспособствовать заключению с ЕС таможенного союза и либерализации визового режима.



Вступление Швеции в НАТО Столтенберг расценил как успех всего альянса. "Послан очень четкий сигнал России, президенту Путину, что двери НАТО остаются открытыми и что решение о его расширении должны принимать только союзники по НАТО", – заявил он. О РФ на своей пресс-конференции Столтенберг сказал еще раз и в очень любопытном контексте. "Пока мы не видели развертывания или перемещения каких-либо сил "Вагнера" в Белоруссию", – сообщил генсек. Тем самым он оставил в недоумении журналистов, считавших, что вагнеровцы давно на белорусской территории, а заявление Александра Лукашенко об обратном носит лишь отвлекающий характер.



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За заявлениями на саммите и вокруг него следили и авторы общественно-политических Telegram-каналов.



"Некоторые итоги уже понятны, - полагает "Темник". FT и Spiegel пишут, что Украине никто не скажет, когда точно ее примут в Альянс и никто не даст гарантий принятия... Тем не менее, вряд ли Украину оставят без политических бонусов. Вероятно, в НАТО подчеркнут особенность отношений с Украиной (перспективы ускоренного вступления, совместные организации и прочее). При этом надо следить за самым интересным по итогам саммита - решением вопроса гарантий безопасности Украине. Есть гипотезы, что получится "израильская модель", но посмотрим".

"Не знаем, кинет ли кто-то кого-то в итоге в рамках внезапного трогательного общеевропейско-турецко-шведского единения душ, кто, кого, и в чем конкретно, - пишут авторы канала "Мышь в овощном". - Но в том, что шведское членство в НАТО для турок является исключительно предметом торга, а не неким принципиально несогласуемым моментом – в этом мы убеждены".



Авторы канала "Беспощадный пиарщик" обращает внимание на заявления главы Украины Владимира Зеленского по поводу коммюнике руководителей стран НАТО, вышедшего утром: "Такой подарок как Украина в ее нынешнем состоянии не нужен. Потому что это ж нужно будет принимать какие-то решения, куда-то там вписываться, под чем-то ставить свои гарантии. А так никто не хочет… Пресловутая "Пятая статья" устава НАТО, она ж не предполагает немедленного и автоматического вступления в военные действия. Там каждый будет думать о том, надо ли ему это. Потому что Оклахома, Ницца или Намбург - это ни разу не Киев. Это гораздо ценнее". Источник - НГ

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