Волынская резня: высохшая кровь, - В.Бурт

20:34 12.07.2023 10.07.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Польшу и Украину вполне можно назвать заклятыми друзьями. Варшава поддерживает Киев, помогает режиму Зеленского словесно и материально. Да и в самой Незалежной считают соседнюю страну своей опорой. Однако в отношениях двух стран немало тайной и явной неприязни, исторических обид. Тяжелый камень на сердце поляков – кровавые события на Волыни, происшедшие 80 лет назад.



С начала 1943 года украинские националисты стали нападать на польские селения на западе Украины, расправляясь с людьми и сжигая их дома. Но разрозненных акций им показалось мало. В июне командующий Украинской повстанческой армией (запрещена в РФ) Дмитрий Клячкивский, действовавший под псевдонимом Клим Савур, отдал приказ о полном истреблении поляков в районах их деятельности.



11 июля 1943 года на Волыни известно как "Кровавое воскресенье". В тот день бандиты атаковали множество населенных пунктов, населенных этническими поляками и начали без разбора убивать всех подряд. Жертвами террора стали более ста тысяч человек.



В память об этом событии в Польше установлен Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами. "Казалось бы, сколько зверств повидало за свою историю человечество, но то, что делали с поляками украинцы, не укладывается в голове, – пишет еженедельник Do Rzeczy. – Именно украинцы, а не только "украинские националисты" или "члены УПА", потому что трагедия Волыни заключалась как раз в том, что убийства совершали простые, обычные люди – соседи, друзья, даже члены семьи".



Прошло много лет. Казалось бы, Украине давно пора официально извиниться за преступления своих соотечественников. Однако лидеры Незалежной на протяжении многих лет избегали этого, ограничиваясь лицемерными проявлениями жалости. К примеру, в июле 2016 года тогдашний президент республики Петр Порошенко, к слову, восхвалявший "подвиги" бандеровцев, преклонил колени перед монументом жертвам Волынской резни в Варшаве, не назвав при этом виновников кровавого преступления.



Нынешний глава Украины Владимир Зеленский и его сторонники придерживаются аналогичной тактики. Более того, они агрессивно встречают даже упоминания о Волынской резне. Примеров тому достаточно, вот один из них.



В мае представитель МИД Польши Лукаш Ясина в интервью порталу Onet заметил, что со стороны президента Украины "не хватает понимания" важности темы Волыни для поляков: "Зеленский должен взять на себя больше ответственности с тем, чтобы Украина... извинилась и попросила прощения". В ответ посол Незалежной в Польше Василий Зворыч буквально рявкнул: "Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нам нужно делать в отношении нашего общего прошлого, считаем неприемлемыми и неудачными".



Власти Польши придерживаются разных взглядов на этот вопрос. Немало тех, кто прикрывают Волынское преступление эвфемизмами "сложные вопросы" и "неподходящее время". К ним относится и президент страны Анджей Дуда, который заявил, что Варшава проводит миролюбивую политику и не хочет "бежать с вилами", дабы не разжигать ненависть между украинцами и поляками.



Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский напомнил, что "это был геноцид, исключительно брутальный, жестокий, даже хуже, чем немецкий". Но вместе с тем признал, что требовать от Украины покаяния сейчас неуместно: "Я не думаю, что это способствовало бы тому, что на данный момент является нашей главной целью – победе над Россией".



В "переводе с Качиньского" это означает, что историей можно жонглировать и манипулировать – обнародовать те или иные факты лишь когда это необходимо с точки зрения политической конъюнктуры. И замалчивать их, если они не уместны и не выгодны, как сейчас. Или извращать, как это сделал еще в 2016 году печально известный своей оголтелой русофобией тогдашний глава военного ведомства Польши Антони Мачаревич, поведавший, что именно Советский Союз дал толчок трагическим событиям и использовал украинских националистов для организации геноцида.



Впрочем, далеко не все в Польше согласны с тем, что Украине надо потворствовать. В частности, заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил: "Мы не хотим одного заявления, одной декларации, одних извинений. Мы хотим, чтобы это дело было разрешено комплексно и долгосрочно. Речь идет не об одном заявлении, а о том, чтобы провести эксгумацию и отдать дань памяти жертвам".



Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш уверен, что "польско-украинские отношения должны основываться на исторической правде". Он уверен, что "о сложном прошлом нужно говорить и нельзя замалчивать".



Однако понятно, что добиться этого невозможно, ибо история Украины основана на почитании нацистов, бандеровцев и их лидеров, на восхвалении идей и действий, главным из которых была так называемая "борьба за независимость" в обозе вермахта, сопровождавшаяся актами геноцида в отношении неугодных. Любые неудобные и компрометирующие сюжеты идеологи безумного украинства предпочитают не замечать.



...Тем временем к памятникам предводителю "повстанческих" банд УПА Клячкивскому в Збараже и Ровно ложатся букеты цветов. Наверняка много будет их в день Волынской резни, к которой этот преступник имел самое непосредственное отношение. Вспоминать будут и других боевиков, обагривших свои руки кровью на Западной Украине. Вот такая перевернутая история, такой перекос сознания.



Стоит заметить, что роль Зеленского в восхвалении бандеровцев достаточно велика. Киевский клоун будто бы "забыл", сколько его соотечественников-евреев стало жертвами бандеровских приспешников Гитлера. Что это, как не исторический коллаборационизм?



Уместно снова напомнить, что один из документов, подписанных президентом Украины, – указ о награждении званием "Героя Украины" сотенного УПА 100-летнего бандеровца Мирослава Симчича, матерого убийцы и последнего остававшегося в живых участника Волынской резни. Одна из украинских газет так писала о нем: "Он – живая легенда и выдающийся образец титанического мужества, жертвенности и преданности украинской национально-освободительной идее…"



Чем ближе была траурная дата, тем чаще в Польше вспоминали о преступлениях украинских националистов. К примеру, звучали прогнозы о возможном проведении траурных мероприятий на государственном уровне. Однако еженедельник Do Rzeczy отнесся к этому предположению скептически: "Возможно, к 11 июля что-то готовится, но пока никаких признаков этой подготовки не наблюдается. Скорее всего, мы будем иметь дело с попыткой "проскочить" эту годовщину, заболтать ее новостями из Вильнюса (имеется в виду саммит НАТО. – В.Б.) в надежде, что эта "неудобная" проблема заглохнет на фоне грохота предвыборной кампании".



Автор материала предположил, что в Киеве не произнесут по поводу Волынской резни ни слова. Однако он немного ошибся: Зеленский несколько слов все же проронил, правда, безликих, стертых от частого употребления. В канун "Кровавого воскресенья" он вместе Дудой почтил память жертв Волынской резни в Петропавловском костеле в Луцке, но даже не выдавил из себя хотя бы куцего извинения, и лишь написал в Twitter: "Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет!"



Звучит это как завуалированное отрицание вины, как попытка разделить ответственность на обе стороны. Это не иначе, как фальсификация истории. И выходит, что покорный Дуда с ней согласился. Впрочем, для обоих президентов гораздо важнее прошлого настоящее, а именно – совместная борьба с Россией в роли "наконечника копья" коллективного Запада. Источник - fondsk.ru

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