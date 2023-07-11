В Кыргызстане создан "Национальный институт общественного здоровья"

22:35 12.07.2023

11 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане создан Национальный институт общественного здоровья. Постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.



Документом Научно-производственное объединение "Профилактическая медицина" переименован в Национальный институт общественного здоровья.



Решение принято в соответствии с указом президента и для развития научно-практической и образовательной деятельности в сфере профилактической медицины, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности территории, охраны и укрепления здоровья населения страны.



Ранее Научно-производственному объединению "Профилактическая медицина" присвоен статус "национальный". Оно являлось правопреемником первого кыргызского научного учреждения медицинского профиля - Института эпидемиологии и микробиологии, образованного 1 января 1938 года.