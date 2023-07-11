 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и Китай не дадут втянуть АСЕАН в орбиту Вашингтона, - В.Скосырев
00:01 13.07.2023

Москва укрепляет связи со странами Юго-Восточной Азии
Владимир Скосырев

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с индонезийской коллегой Ретно Марсуди, которая председательствует на конференции руководителей внешней политики государств – участников АСЕАН. Состоялась беседа в трехстороннем формате с Марсуди и членом политбюро ЦК КПК Ван И, с коллегами из Лаоса, Шри Ланки, султаном Брунея. А в четверг Лавров будет участвовать во встречах Россия–АСЕАН, 14 июля предстоят дискуссии на Восточно-Азиатском форуме и форуме АСЕАН по безопасности. Поскольку в Джакарту прилетают также глава Госдепа США Энтони Блинкен и руководители дипломатических ведомств союзных с Америкой стран, полемика вокруг событий в Украине неизбежна. Как говорят эксперты "НГ", главная задача Москвы – не позволить Вашингтону сбить АСЕАН с нейтрального курса. В этом плане РФ может быть уверена в поддержке КНР, Вьетнама, Лаоса.
Члены АСЕАН со времени основания этой организации в 1967 году стремились избегать участия в конфликтах между великими державами – в ту пору США, СССР, Китаем. Этой линии члены ассоциации, куда входят 10 государств, придерживаются и сегодня. Как передает агентство АР, основное место в повестке дня заседаний в Джакарте занимают кровопролитие в Мьянме и конфликты в Южно-Китайском море (ЮКМ). Именно вокруг этих событий между государствами ассоциации возникли разногласия, породившие сомнения в прочности структуры.

АСЕАН приняла план мира и достигла соглашения с военным руководством Мьянмы после захвата им власти в 2021 году. План предусматривал немедленное прекращение насилия. С тех пор было убито 3,4 тыс. человек и почти 22 тыс. арестовано. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Совет Безопасности ООН передать вопрос о насилии в Международный уголовный суд. Ассоциация не пригласила представителей военного правительства Мьянмы на конференцию. Но Индонезия настойчиво призывала военных и оппозицию начать диалог. Эти усилия ни к чему не привели, стороны конфликта считают друг друга террористами. Словом, АСЕАН оказалась не в состоянии сыграть роль посредника в Мьянме, которая является участником группы.

Индонезия также стремится во время сессий в Джакарте ускорить переговоры по коду поведения в ЮКМ. Ведь еще в 2002 году блок и Китай взяли на себя обязательства создать ряд правил, которые обеспечивали бы свободу навигации и пролета самолетов над этим морем. Пока продвижения на этом направлении тоже не видно.

Между тем встреча в трехстороннем формате Марсуди, Лаврова и Ван И привлекла к себе внимание наблюдателей. Они задаются вопросом: не означает ли она, что три державы ищут общий подход к проблемам Юго-Восточной Азии? В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Индонезия как хозяин конференции могла организовать такую беседу. Не исключено, что такой формат контактов будет продолжен. Ведь прецедент есть – российско-китайско-индийские переговоры. Их, правда, в последнее время не было – сказываются противоречия между Дели и Пекином по границе. Учитывая вес Индонезии как третьей по населению страны в мире, это было перспективно. Что касается Китая, то он гораздо большую, чем Россия, роль играет в торговле и экономическом сотрудничестве с регионом. Россия тоже наращивает экономическое присутствие. Правда, у России и Китая интересы иногда не совпадают. Российские компании добывают нефть на участках моря, которые служат предметом разногласий между Китаем и Вьетнамом. Однако это китайско-российскому взаимодействию не мешает. Так что беседа Лавров – Ван И в Джакарте – естественная часть этого процесса".

Дмитрий Мосяков, руководитель отдела Юго-Восточной Азии в Институте востоковедения РАН, в разговоре с "НГ" подчеркнул, что одна из главных задач российской делегации состоит в том, чтобы дать отпор потоку враждебной РФ информации, которую передают западные СМИ. Ведь они превалируют в большинстве стран блока. Причем американцам удалось добиться определенного успеха в расширении своего влияния на Филиппины – члена АСЕАН. Там создается сеть из девяти баз для США, причем пять – в ЮКМ, остальные ориентированы на защиту Тайваня. На этом фоне Россия будет стремиться сохранить отношения доверия со странами АСЕАН путем поддержки инициатив этой группы. Речь, в частности, идет о претворении в жизнь протокола, принятого в Бангкоке в 1995 году, о превращении Юго-Восточной Азии в зону без ядерного оружия. Россия одобряет эту инициативу. Причем неправильно было бы думать, что Москве не на что опереться, кроме политических деклараций. Товарооборот России со странами региона растет, он превысил в 2022 году 22 млрд долл.".

Источник - НГ
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