 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Минобороны Казахстана прокомментировало скандал с особо крупным хищением (пол лярда тенге)
00:09 13.07.2023

Министерство обороны Казахстана в своем телеграм-канале прокомментировало информацию Антикоррупционного ведомства о том, что руководство строительной компании "Әскери құрылыс" подозревают в хищении полумиллиарда тенге, передает Tengrinews.kz.

"Официальное сообщение касательно досудебного расследования в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Е. Тажиденова и других лиц сообщаем следующее:

По результатам досудебного расследования, проведенного Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции, установлено, что должностные лица Министерства обороны к хищениям, так называемого ОПГ не причастны.

Вследствие противоправных действий должностных лиц, которые сейчас привлечены к уголовной ответственности, финансовое состояние АО "Әскери құрылыс" значительно ухудшилось, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность.

В целях исключения любых коррупционных фактов Министерством обороны принят ряд строжайших мер: полная смена руководства АО "Әскери құрылыс", усиление контроля за деятельностью подведомственной организации в целом.

Отмечаем, что данные противоправные действия совершены должностными лицами акционерного общества в период с 2019 по 2020 год.

Оперативное информирование и следственные мероприятия по всем нарушениям инициированы нынешним руководством Министерства обороны РК в рамках реализации программы по борьбе с коррупционными преступлениями.

С начала 2022 года проводится работа по реформированию деятельности АО "Әскери құрылыс" и погашению кредиторской задолженности. На сегодняшний день больше 100 компаний подписали медиативные соглашения. Основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года в обязательном порядке", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, Агентство по противодействию коррупции заподозрило руководство "Әскери құрылыс" в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг и оказание безвозмездной финансовой помощи.

Сообщалось, что к уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные экс-президента АО "Әскери құрылыс" Е. Тажиденова.

Источник - Tengrinews.kz
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