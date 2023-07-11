 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер казахстанский историк и политолог Мурат Лаумулин
00:10 13.07.2023

Ушел из жизни выдающийся ученый и дипломат Мурат Лаумулин

Ушел из жизни выдающийся казахстанский ученый, историк, дипломат, доктор политических наук Мурат Лаумулин, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили близкие известного деятеля, Мурат Лаумулин скончался 11 июля после продолжительной болезни.

Мурат Лаумулин родился 7 января 1959 года в Алматы. После учебы в РФМШ поступил на спецотделение (немецкий язык) исторического факультета КазГУ имени С.М. Кирова (ныне – КазНУ имени аль-Фараби), а потом продолжил обучение в аспирантуре МГУ в Москве и Академии наук СССР.

Он начал свою трудовую деятельность в Казахском государственном университете, в разные годы работал в Институте востоковедения НАН РК, управлении международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел, посольстве Казахстана в Германии, МИД, был главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

Мурат Лаумулин - сын двух профессоров, докторов геолого-минералогических наук Турара Муратбековича Лаумулина и Киры Муташевны Давлетгалиевой. Он оставил свой след в науке и исследованиях Казахстана. Автор более чем 40 книг и монографий, более 1000 статей по истории Казахстана, международным отношениям, востоковедению, изданных на нескольких языках во многих странах мира. Профессор Лаумулин также был специалистом по международной безопасности и вел телепрограмму "Международная панорама" на телеканале "Астана".

Мурат Лаумулин также много лет работал в казахстанской дипломатии, свободно владел немецким, французским, испанским, английским языками, латынью и хинди. За свои заслуги был награжден орденом "Курмет".

Книга The Kazakhs: Childrens of the Steppes, написанная в соавторстве с братом, Чоканом Лаумулиным, и изданная в Великобритании, стала бестселлером.

"Он прожил свою жизнь достойно и честно, всегда был надежной опорой для семьи, друзей и коллег. Блестящий ученый и опытный дипломат, разносторонний человек, страстный меломан и преданный битломан, игравший на нескольких музыкальных инструментах, включая аккордеон и домбру, он был среди лучших представителей своего времени. С Муратом Тураровичем Лаумулиным уходит целая эпоха. Однако он всегда будет в памяти всех, кто его знал, и таких очень много. Пусть земля будет ему пухом. Иманды болсын", - говорят близкие профессора.

"Экспертное сообщество называло Мурата Лаумулина "брендом КИСИ". Наш коллега вполне соответствовал этому. Уход из жизни Мурата Тураровича – большая утрата для всего экспертного сообщества Казахстана.

Он ученый, посвятивший всю свою сознательную жизнь науке, написавший десятки монографий и сотни статей по вопросам национальной безопасности, внешней политики, центральноазиатской геополитики, отношений Казахстана с Западом, стратегии США в Центральной Азии, стратегии ЕС в Центральной Азии. Среди них 4-томный труд "История Казахстана и Центральной Азии в мировом востоковедении", признанный в профессиональной научной среде. Мурат Турарович сформировал и развил особое направление в науке – школу изучения Центральной Азии в мировой геополитике", - вспоминают в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.

"Мурат Лаумулин был для всех нас выдающимся ученым и учителем", - говорит доктор исторических наук и директор Центра новейшей истории Узбекистана Мирзохид Рахимов.

Также свои соболезнования высказали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и многие другие.

Редакция Tengrinews.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Мурата Тураровича Лаумулина.

Источник - Tengrinews.kz
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