Умер казахстанский историк и политолог Мурат Лаумулин

00:10 13.07.2023

Ушел из жизни выдающийся ученый и дипломат Мурат Лаумулин



Ушел из жизни выдающийся казахстанский ученый, историк, дипломат, доктор политических наук Мурат Лаумулин, передает Tengrinews.kz.



