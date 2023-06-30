 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто будоражит и разобщает Центральную Азию? - Эльнура Кийизбаева
00:37 13.07.2023

Кто будоражит и разобщает Центральную Азию?
Кому не терпится поджечь ее снаружи и изнутри, оторвать от России и заняться каждой ослабленной страной поодиночке?

Таджикистан – единственный сосед, с которым Кыргызстану почему-то труднее всего налаживать добрососедские отношения. Несколько приграничных конфликтов с кровопролитием и жертвами с той и другой стороны, сильно затянувшийся переговорный процесс по делимитации и демаркации границ…

Когда все негладко и не спадает напряженность, хочется поискать виноватых. В отсутствии взаимопонимания обе страны традиционно обвиняют друг друга, а также… Россию. Время от времени то в кыргызских, то в таджикских СМИ появляются бредовые версии о "руке Кремля". О том, что якобы Москва организовывает конфликты и столкновения. Для чего это Москве – никто из этих "аналитиков" всерьез не задумывается. Если бы задумались – поняли бы, что для России как раз очень важны мир, стабильность и безопасность в Центральноазиатском регионе.

Особенно сейчас, когда Кыргызская Республика, например, получила реальный шанс стать второй Швейцарией. Не случайно сюда направился крупный иностранный бизнес – в том числе и российский. Внутри страны ситуация стабильна, законы работают, санкции отсутствуют. Прибавьте мягкий климат, живописную природу, русскоязычное и в целом доброжелательное население (по крайней мере в столице) – и вопрос, почему иностранцы устремились в Кыргызстан, отпадет сам собой.

Проблема границы с Таджикистаном вроде бы решается. Парадокс: оба государства регулярно общаются на эту тему, обсуждают, пытаются договориться – и одновременно вооружаются, будто готовясь к новым боестолкновениям. Все по поговорке "Хочешь мира – готовься к войне". Общение идет в основном на уровне глав Госкомитетов национальной безопасности. И если председатель кыргызского ГКНБ Камчыбек Ташиев всегда охотно комментирует ход переговоров, его таджикский коллега Саймумин Ятимов для прессы закрыт. Как для "своей", так и для иностранной.

На днях в кыргызских СМИ прошла информация: С. Ятимов за десять дней дважды тайно посетил Кыргызстан. Одни эксперты ухватились за "дважды посетил" и увидели в этом хороший знак: кажется, процесс пошел и совсем скоро будут подписаны все документы по границам. Других насторожило слово "тайно". Для чего так уж сильно засекречивать визиты в страну, с которой вот-вот решатся все приграничные вопросы?

Третьи продолжают искать виновников кыргызско-таджикских разногласий и "непоняток" с границами.

В кыргызском сегменте интернета распространяется, перепощивается и комментируется статья, вышедшая на сайте "Новости Кыргызстана". Посвящена она главному таджикскому чекисту Саймумину Ятимову. До этого "Станрадар" тоже публиковал кое-какую информацию, касающуюся этого человека, - то о его возможной отставке, то о его противостоянии с сыном действующего президента Рахмона, который вроде бы даже стрелял в Ятимова.

Теперь пишут вот о чем: "Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов – один из самых влиятельных людей в окружении президента Рахмона. Оппозиция утверждает, что он курирует не только вопросы национальной безопасности, но и вопрос так называемого транзита власти. И, по некоторым данным, не прочь занять президентское кресло.

Что известно о Ятимове? С 2005 по 2010 гг. работал в таджикском МИДе, и примерно в те же годы, по данным источников, началось его сотрудничество с Западом и западниками. С 2007 по 2010 гг. был послом в Бельгии и успел оформить себе и членам своей семьи бельгийское гражданство.

Став руководителем таджикской спецслужбы, постепенно переориентировал ее на сотрудничество с США и Великобританией…"

Весьма смелое заявление. Основанное, скорее всего, на том, что, помимо Бельгии, Ятимов долго и много взаимодействовал с Евросоюзом, НАТО и ЮНЕСКО. А также на его заявлениях о "настоящем друге Таджикистана" (так он называет США, оказывающие стране мощную материальную помощь). Америка вбухивает в Таджикистан миллионы долларов, направляемые на развитие сельского хозяйства, здравоохранения, на укрепление безопасности.

Читаем дальше: "Из источников, приближенных к президенту РТ, известно, что Саймумин Ятимов целенаправленно дезинформирует действующего президента о ситуации в стране и мире. Именно с его подачи испортились отношения Душанбе с Бишкеком, Москвой и Тегераном.

Именно Ятимов, по данным источников, способствовал эскалации напряженности и на кыргызско-таджикской границе, зачастую в ходе конфликта действуя автономно от Рахмона.

Не нужно объяснять, что эти действия наносят ущерб интересам не только Таджикистана, но и всех государств ОДКБ в Центральной Азии.

Цель Запада, как известно, - вбить клин не только между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, но расстроить отношения Таджикистана с Россией. Неоднократно – как в политическом бомонде, так и среди общественности - поднималась тема, что именно Россия сможет урегулировать конфликт между КР и РТ. Но благодаря действиям Ятимова это стало крайне затруднительно.

К России С.Ятимов относится неоднозначно. Внешне проявляет лояльность, готовность укреплять взаимодействие по линии ОДКБ. Однако, по некоторым данным, в ходе докладов президенту страны, а также в узком кругу он заявляет, что Российская Федерация и ОДКБ находятся на грани развала. Решения Москвы на украинском треке подает как бесперспективные и необдуманные попытки российского руководства укрепить влияние на мировой арене. Президент России якобы не в состоянии руководить страной. На мировой арене с Москвой якобы никто иметь дело не желает, а российская внутренняя и внешняя политика – это сплошная показуха.

Вся деятельность главы таджикского ГКНБ направлена на эскалацию напряженности между странами евразийского пространства. Чем это может обернуться, учитывая, что С.Ятимов не оставляет президентских амбиций, - предположить нетрудно".

Что в этой информации (публикуем ее не полностью) соответствует действительности? Если предположить, что зерно истины в ней есть, то очень многое становится понятным. Если же нет… Очень может быть, что это – вброс с целью дискредитации главы таджикской спецслужбы. Но кому понадобилось вбрасывать эту информацию именно сейчас, когда в решении годами нерешаемых приграничных вопросов наметились пусть незначительные, но подвижки?

Распространять фейковые новости абсолютно невыгодно сейчас ни кыргызам, ни таджикам. Они озабочены сохранением шаткого перемирия, и трагедии с кровопролитием не нужны ни тем, ни другим. Не нужно это и России. Да и какой смысл в намеренном очернении одного из самых влиятельных людей Таджикистана?

В общем, фейк - плохо, не фейк - еще хуже. "Пока рано комментировать, - сказал мне один человек из кыргызских спецслужб. - Надо подождать".

Статья между тем народ взбудоражила. Заставила снова спорить о том, кто и почему сеет смуту и вражду между двумя центральноазиатскими государствами, поджигая, по сути весь регион.

"Напряженность в Азии выгодна определенным силам, - уверен кыргызский политолог Марс Сариев. – Конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном не был случаен, есть некоторые акторы, которые пытаются его разжечь. Но сейчас между Бишкеком и Душанбе наметилось некоторое потепление"…

Как сохранить это потепление и сделать отношения еще более теплыми, если практически за каждым столкновением, каждым недоразумением стоят некие внешние силы? И внутри каждого суверенного государства (в данном случае центральноазиатского) сидят более-менее крупные игроки, ведущие игру по зарубежным правилам?

- Стабильность – основа экономики, - говорит, не комментируя шокирующую статью, полковник советской и кыргызской милиции Дмитрий Федоров. – Пока, к сожалению, я ее не вижу. Очаги напряженности из региона никуда не уходили. Приграничные проблемы всегда были сложным вопросом во всем мире. Так и у Кыргызстана с Таджикистаном. В споре о земле и воде всегда будут недовольные…

Если говорить о "второй Швейцарии", месте, безопасном и привлекательном для большого зарубежного бизнеса, нужно оценить предпосылки. Они есть? Я пока не вижу. Для получения кредита в банке важна ваша кредитная история. Так и в привлекательности страны для бизнеса. У нас эта "кредитная история" не очень. Нам еще предстоит вернуть доверие в этом смысле, а это не так просто.

Специально для StanRadar.com: Эльнура Кийизбаева

30.06.2023

Источник - StanRadar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689197820


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