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Умер корифей казахстанской экономической мысли профессор Сайлау Байзаков
08:20 13.07.2023

Ушел из жизни Сайлау Байзаков
За более чем полвека своей эффективной научной деятельности Сайлау Байзакович воспитал и вырастил целую плеяду ученых-экономистов, в том числе более 30 докторов и около 100 кандидатов экономических наук, многие из которых и ныне работают на высоких руководящих должностях в органах государственного управления Республики Казахстан

economy.kz, 11 июля

Ушел из жизни видный казахстанский ученый, легенда Института экономических исследований, доктор экономических наук, профессор, академик, создатель научного направления – экономико-математического моделирования в стране Сайлау Байзакович Байзаков. Ему было 85 лет.
За более чем полвека своей эффективной научной деятельности Сайлау Байзакович воспитал и вырастил целую плеяду ученых-экономистов, в том числе более 30 докторов и около 100 кандидатов экономических наук, многие из которых и ныне работают на высоких руководящих должностях в органах государственного управления Республики Казахстан.
В 1961 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности "Математик-вычислитель" - в год основания Института экономических исследований. Именно в Научно-исследовательский экономический институт при Госплане Казахской ССР (одно из первых названий ERI) через несколько лет он пришел старшим экономистом, впоследствии став заведующим лабораторией, заведующим отделом, заместителем директора и вице-президентом по науке. Его профессиональный рост неотделимо был связан с развитием самого Института, в котором он проработал 60 лет.
Сайлау Байзакович постоянно совершенствовал свои знания (Государственная Казахская Академия Управления по специальности экономика, планирование), преподавал, был проректором Казахского университета "Улагат" (1993), ректором института переподготовки и повышения квалификации госслужащих при Правительстве Республики Казахстан (1996-1998).
В разные годы был директором Научно-исследовательского института по автоматизации процессов планирования и совершенствования структур управления при Госплане Казахской ССР (1986-1991), директором Научно-исследовательского института научно-технической и конъюнкторно-коммерческой информации при Государственном комитете Республики Казахстан по экономике (1991-1993), главным экспертом отдела Верховного Совета Казахской ССР (1994-1995), заместителем начальника управления Комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (1995-1996), руководителем макроэкономической группы Координационного центра по изменению климата.
Во всем был первым, первопроходцем, новатором – первый заместитель председателя Совета по изучению производительных сил при Президиуме Академии наук Казахской ССР (1985), председатель общественного совета Министерства финансов Республики Казахстан, создатель научного направления – экономико-математического моделирования в стране.
Большую работу выполнял, будучи членом Международного союза экономистов, Международной общественной академии экологической безопасности и природопользования, академиком Международной Академии информатизации, Международной Академии менеджмента, Российской Академии естественных наук, членом академического союза Оксфорд (Великобритания).
Внес неоценимый вклад в развитие казахстанской экономической науки. Автор более 200 научных трудов, в том числе 12 монографий.
Его знание экономики, умение находить решение в непростых ситуациях, а также понимание важности благоприятного психологического климата в рабочем коллективе создали репутацию истинного профессионала, большого дипломата и дальновидного руководителя.
Безусловный авторитет Сайлау Байзаковича среди старших коллег и искренняя поддержка, которую он оказывал младшим коллегам на протяжении всего своего профессионального пути, обширные знания в различных областях – от искусства до экономики, от философии до математики, ясность мышления и духовная мудрость, научное любопытство и изысканный стиль – пример для молодого поколения.
Для многих из нас доктор Байзаков – тот самый человек, жизненным принципам и ценностям которого всегда хочется следовать и соответствовать.
Коллектив Института экономических исследований скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Байзакова Сайлау Байзаковича.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - economy.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689225600


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