Китай ударно осваивает месторождения Таджикистана и Киргизии

08:54 13.07.2023

Потребности Китая в металлах разных групп неуклонно растут, что объясняется общим курсом страны на расширение промышленного производства. В этом контексте одним из вариантов для Китая является Центрально-Азиатский регион, обладающий значительными запасами топливно-энергетического сырья, руд, а также возобновляемых ресурсов. Об участии Китая в ключевых предприятиях горнодобывающего сектора стран Центральной Азии читайте в статье Марии Хвостовой "Политика Китая в странах Центральной Азии в области освоения полезных ископаемых".



Китай в Таджикистане



Из всех стран Центральной Азии наиболее активно Китай добывает полезные ископаемые в Таджикистане. С помощью каких инструментов он это делает?



Во-первых, Китай создает совместные предприятия с разной долей своего участия. Так, в 2017 году Tibet Hua Yu Mining Co. Ltd приобрела 50 % акций в ЗАО "ТАЛКО Голд", вложив в проект по добыче и аффинажу золота, серебра, ртути, сурьмы около 200 млн долларов. Предприятие было открыто в Согдийской области в апреле 2022 года при участии президента Эмомали Рахмона.



Во-вторых, Китай подписывает двусторонние соглашения без создания совместных предприятий. Например, China National Machinery Industry Corporation и TALCO, которая в рамках политики отказа от толлинговой системы договорилась о строительстве двух заводов по производству фтористого алюминия и криолита, необходимых для электролиза глинозема при производстве алюминия.



В-третьих, Китай реализует свою политику посредством получения лицензий на разработку месторождений в обмен на предоставление финансирования.



Разработка месторождения осуществляется до полного возврата денежных средств реципиентом или выплаты им компенсации в форме установленного объема добытой руды.

Действуя таким образом, Tebian Electric Apparatus (TBEA) приобрела права на месторождения Верхний Кумарг и Дуоба в обмен на свои вложения в строительство ТЭЦ "Душанбе-2" (похожую схему КНР реализовывает в Киргизии. – Прим. Ia-centr.ru).



В-четвертых, Китай поддерживает проведение научно-исследовательских работ "на местах" (Такой подход позволяет решать задачи по сбору информации и лоялизации местных специалистов. – Прим. Ia-centr.ru). Так, Таджикистан посещали специалисты китайских высших учебных заведений, представители Геологической службы Китая.



Связанные инфраструктурные проекты в Таджикистане Китай финансирует при участии различных банков и компаний. Например, через Азиатский банк инфраструктурных инвестиций были выделены средства на реабилитацию Нурекской ГЭС, а посредством Азиатского банка развития (ADB) профинансировано строительство Яванской ГЭС.



Китай в Киргизии



Характер политики Китая в области освоения полезных ископаемых в Киргизии и в Таджикистане во многом совпадает: наблюдаются схожие формы присутствия и организации (TBEA, Exim Bank, ADB, CMEC…) и осуществляются связанные инфраструктурные проекты.



Например, TBEA профинансировала на территории Киргизии возведение линии электропередачи Датка – Кемин. Это позволило обеспечить автономное электроснабжение промышленного севера страны, поскольку ранее ЛЭП частично проходила через Узбекистан.



Китай проявляет наибольший интерес к киргизскому золоту. ЗАО "Кичи Чаарат", которое является дочерней компанией China National Gold Group Corporation, открыло фабрику по его добыче и переработке. Предприятие владеет лицензией на добычу золота с нескольких месторождений, в том числе Куру-Тегерек и Сулуу-Тегерек в Джалал-Абадской области, на которую приходится до 15 % золота Киргизии.



Возможно, с 2021 года Китай предпринимал шаги, направленные на участие в разработке крупнейшего в Киргизии месторождения золота Кумтор ввиду развернувшегося конфликта между киргизским правительством и канадской Centerra Gold Inc. Однако они не привели к положительному для Китая результату: руководством Киргизии был взят курс на самостоятельное освоение недр.



Помимо коммерческой выгоды, Китай работает над решением стратегических задач, а именно над обеспечением безопасности северо-западных рубежей страны.



Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китая граничит с тремя из пяти государств Центральной Азии и Афганистаном, откуда исходят угрозы экстремизма и терроризма.



Кроме этого, укрепление присутствия в Таджикистане и Киргизии позволяет Китаю влиять на обеспеченность водой стран Центральной Азии в целом, поскольку он участвует в технологическом обеспечении и переоснащении ГЭС, в том числе наиболее мощных - Нурекской и Токтогульской.



