Кто будет президентом Казахстана в 2029 году? - М.Казначеев

08:57 13.07.2023

КТО БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ КАЗАХСТАНА В 2029 ГОДУ?

После внеочередных президентских выборов в 2022 году действующий глава Казахстана сохранил свой пост еще на семь лет. Начинать активную подготовку к транзиту власти пока рано, но имя будущего преемника президента уже известно. Политолог из Казахстана Максим Казначеев в интервью Ia-centr.ru назвал пять признаков, по которым уже сейчас можно определить, кто возглавит Казахстан в 2029 году.



– Каков рейтинг наиболее вероятных преемников?



– О рейтинге преемников пока говорить преждевременно. Любой преемник сейчас – это пока "сферический конь в вакууме".



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Скорее мы можем отслеживать потенциальных кандидатов по давно проводящимся в Казахстане рейтингам влиятельности чиновников. Далее мы можем творчески поработать с этими списками:



· Во-первых, возрастной критерий – можно взять список политических госслужащих, которые достигают к 2029 году 55–60-летнего возраста, а также стажа госслужбы более 20 лет, и отсеять всех "немидовцев".



Это все – креатуры старой элиты, которым Токаев власть передавать не должен просто из чувства самосохранения.



· Во-вторых, в списке поколения 55+ остаются выходцы из структуры МИД. Этот список можно чуть расширить за счет механизмов родоплеменного рекрутирования (пресловутые жалаиры). Плюс небольшая часть чиновников 55+, "обиженная" на прежнего президента Нурсултана Назарбаева и старую элиту.



· Третья группа – фигуры 40–45-летнего возраста, обязанные карьерой главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и которые получат к 2029 году всестороннюю обкатку в различных сегментах госуправления. Здесь список политических госслужащих достаточно широк, но это временно – большая часть этих чиновников не справится с отсевом.



Половина в ближайшие пять-шесть лет сядет в тюрьму за коррупцию, другая половина просто провалит доверенные сектора работы. К 2029 году останутся 4–5 человек.



Вот из такого небольшого списка кандидатов Токаеву и придется выбирать преемника. При этом главная проблема любого преемника – низкий уровень узнаваемости/публичности.



Вполне понятно, что в выборах попытаются принять участие игроки, тесно связанные со старой элитой, или даже сами представители этой элиты. А потому роль административного ресурса в предстоящей избирательной кампании будет важна как никогда.



Иллюзий насчет "Нового Казахстана" испытывать не стоит – результат выборов будет известен задолго до выборов.



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– Какими будут признаки политического транзита? Как мы узнаем, что Токаев готовится передать власть?



– В случае удачного стечения обстоятельств в социально-экономической сфере Акорда выходит на конституционные выборы в 2029 году без дополнительных осложнений. В таком случае началом подготовки к транзиту может считаться медийная "раскрутка" потенциального преемника.



Она должна будет начаться в конце 2027-го – начале 2028 года, то есть примерно за год до выборов. Даже если преемник будет занимать значимую госдолжность (например, премьер-министра или спикера Сената. – Прим. Ia-centr.ru), его в любом случае необходимо заранее политтехнологически "подсветить". Он должен совершить какой-нибудь "подвиг", например руководить ликвидацией стихийного бедствия или успешно разрешать трудовые конфликты.



Маленькая подсказка: если подобные медийные "подвиги" ближе к 2029 году начнет совершать сам Токаев – значит, он и пойдет на выборы. Просто с политтехнологической точки зрения имиджевую работу нельзя дробить на двух лидеров от власти – поэтому либо преемник, либо Токаев – не одновременно.



Если же мы сталкиваемся с общей разбалансировкой внутриполитических и социально-экономических процессов в 2024–2027 гг. (например, новый конфликт элит), то стране может потребоваться процедура досрочных выборов с параллельным внесением изменений в Конституцию.



В таком случае Акорда просто повторит уже отработанный сценарий 2022 года с минимальными рисками для устойчивости власти.



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– Что Токаев должен сделать для передачи власти?



– Действующему президенту будет необходимо обеспечить легитимность транзита:



· Передача власти должна проходить в правовом поле, поэтому в идеале Конституцию под преемника лучше не менять. Если же Токаев сам идет на выборы, неважно – очередные или внеочередные, – то без изменений в Конституции не обойтись.



· Необходимо обеспечить внутриполитический консенсус по кандидатуре преемника и неизменности политического курса. Внутриэлитные группы должны либо "присягнуть на верность" преемнику, либо должны быть выдавлены из страны. Как это произошло со старой элитой.



· Преемника необходимо показать внешним игрокам. Не в смысле получения некоего согласия, а в качестве обеспечения неформальных контактов. С учетом того, что преемником, скорее всего, будет выходец из структуры МИД, с этим проблем возникнуть не должно.



· Преемнику необходимо оставить какую-никакую собственность. Для того чтобы не стать пешкой для олигархических групп, преемник сам должен контролировать существенную часть экономики Казахстана.



Сейчас это обеспечивается контролем государства над активами фонда "Самрук-Казына" и Нацфондом. Что-то аналогичное через шесть лет Токаев должен оставить преемнику.



В целом мы увидим в ближайшие годы, как Токаев поэтапно "проверяет" потенциальных преемников на различных направлениях работы: внутренняя политика, экономический блок, внешнеполитический контур. А по итогам этого своеобразного экзамена и будет делать окончательный выбор.



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– Какой будет позиция партнеров Казахстана – России или Китая?



– Вполне очевидно, что Касым-Жомарт Токаев до президентских выборов постарается представить преемника основным геополитическим игрокам и заручиться неофициальной поддержкой его кандидатуры с их стороны. Это ключевой момент для сохранения текущего политического вектора, который Токаев считает единственно верным для Казахстана.



Именно поэтому преемник не будет темной лошадкой – он должен еще при Токаеве участвовать во внешнеполитических контактах. Глобальные игроки должны с ним познакомиться заранее, до фактического начала избирательной кампании.



При этом к формальной дате президентских выборов в 2029 году потенциал и возможности основных геополитических игроков могут существенно измениться. Это процесс, на который сам Казахстан повлиять не может – в силу небольшого размера экономики и геополитического потенциала.



Поэтому говорить о параметрах и критериях компромиссной фигуры в данный момент невозможно – сами эти параметры зависят не от казахстанской стороны. Акорда будет подстраиваться под конкретную внешнеполитическую ситуацию на момент транзита власти.



Но и внешние игроки могут предпринять шаги по координации своих действий в отношении потенциального преемника. Плюс нельзя не принимать во внимание стремление старой элиты восстановить свой статус – в том числе и через новую попытку госпереворота.



Сейчас внешние игроки совершают ошибку – они слишком зациклены на Токаеве и его команде. В то время как работать надо со всеми сегментами элиты. Особенно с окружением Нурсултана Назарбаева и неформальными региональными лидерами.