 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.07.2023
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В Ташкент прибыл новый китайский посол Юй Цзюнь
09:05 13.07.2023

Новый посол Китая приступил к работе в Узбекистане
Новый посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову.
Вчера, 17:17 Политика
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов принял копии верительных грамот вновь назначенного посла Китая в Узбекистане Юй Цзюня, сообщила пресс-служба МИДа.

"Мы добились многих результатов в нашем сотрудничестве. Еще больше впереди. Узбекско-китайские отношения развиваются высокими темпами, а имеющийся потенциал еще выше", - отметил Бахтиер Саидов в публикации в своем Telegram-канале.

Согласно данным на сайте посольства Китая, Юй Цзюнь родился в 1972 году. Ранее работал в департаментах и управлениях МИД страны, а также в посольствах и консульствах за рубежом.

Предыдущий посол Китая Цзян Янь завершила дипломатическую миссию в феврале.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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