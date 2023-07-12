В Ташкент прибыл новый китайский посол Юй Цзюнь

09:05 13.07.2023

Новый посол Китая приступил к работе в Узбекистане

Новый посол Китая в Узбекистане Юй Цзюнь вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову.

Вчера, 17:17 Политика

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов принял копии верительных грамот вновь назначенного посла Китая в Узбекистане Юй Цзюня, сообщила пресс-служба МИДа.



"Мы добились многих результатов в нашем сотрудничестве. Еще больше впереди. Узбекско-китайские отношения развиваются высокими темпами, а имеющийся потенциал еще выше", - отметил Бахтиер Саидов в публикации в своем Telegram-канале.



Согласно данным на сайте посольства Китая, Юй Цзюнь родился в 1972 году. Ранее работал в департаментах и управлениях МИД страны, а также в посольствах и консульствах за рубежом.



Предыдущий посол Китая Цзян Янь завершила дипломатическую миссию в феврале.