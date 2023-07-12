 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Илхом Абдурахмон отправлен послом Таджикистана в Баку
09:11 13.07.2023

Руководству ГАИ следует уделять больше внимания профнавыкам и всесторонним знаниям кадров при приеме на работу, подчеркнули в пресс-службе главы государства

ДУШАНБЕ, 12 июл - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в ряде структурных подразделений Министерства внутренних дел республики.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что от должности начальника управления Государственной автомобильной инспекции страны освобожден Сухроб Курбонзода.

Так, на его место был назначен Рустам Мирзомуродзода.
Кроме того, Эмомали Рахмон поручил пройти аттестацию всем работникам Госавтоинспекции.
Причиной этому было объявлено отсутствие должного уровня знаний профессии, связанные с этим нарушения сотрудников, а также превышение должностных полномочий.
В связи с этим руководству Госавтоинспекции следует уделять больше внимания профессиональным навыкам и всесторонним знаниям кадров при приеме на работу, подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Рахмон снял двух судей в Согдийской области
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые перестановки. Изменения коснулись дипломатической среды.
Так, согласно указу, Рустам Соли освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Азербайджанской Республике.
Стоит отметить, что он по совместительству также представлял страну и в Грузии.
Причиной ухода дипломата стал выход на пенсию. Этот пост занял Абдурахмон Илхом Баротзода.
Еще одним указом главы государства посол Таджикистана в Королевстве Бельгия Музафар Хусейнзода назначен постоянным представителем при Европейском союзе. Теперь он будет совмещать две должности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Спутник-Таджикистан
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