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Иран усомнился в прочности альянса с Россией. Тегеран возмутила позиция Москвы по островам в Персидском заливе, - НГ
10:48 13.07.2023

12.07.2023

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Российский посол в Тегеране Алексей Дедов в среду был вызван в МИД Исламской Республики.
Иран выразил России протест в связи с итогами состоявшегося 10 июля раунда стратегического диалога между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Недовольство вызвал один из пунктов совместного заявления, который, в понимании Тегерана, отразил солидарность с подходами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) к территориальному спору вокруг нескольких островов в Ормузском проливе. От Москвы потребовали изменить свою позицию по этому вопросу, а местные эксперты высказались за пересмотр двусторонних отношений.

Российский посол в Тегеране Алексей Дедов был вызван 12 июля в МИД Исламской Республики, где ему выразили протест в связи с итоговым заявлением арабско-российской встречи.

Иранскую дипломатию возмутило, что положения документа касаются в том числе спора о расположенных у входа в Ормузский пролив островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Их принадлежность вызывает противоречия между Тегераном и Абу-Даби.

Исламская Республика взыскательно смотрит на все формулировки, относящиеся к делу. Участники же московских переговоров выразили поддержку инициативе ОАЭ по достижению мирного решения, допустив, что выход может быть найден через двусторонний диалог или международный суд. Представители МИД Исламской Республики потребовали от российских коллег скорректировать свою позицию.

Ситуацию с московской встречей пришлось комментировать не только МИД Исламской Республики, но и президентскому офису. Вице-президент по правовым вопросам Мохаммад Дехган заявил 12 июля, что правами на острова обладает только Тегеран, и это не дискуссионная тема. Этому предшествовало выступление официального представителя дипломатического ведомства Насера Канаани, который подчеркнул: Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб навсегда останутся за Ираном, а заявления, подобные принятому в Москве, противоречат дружественным отношениям с соседями. Это прозвучало как упрек арабским столицам: за последние годы Тегерану удалось восстановить с ними официальные связи.

Острова, которые имеют стратегическое значение с точки зрения контроля над водным маршрутом, пролегающим через Ормузский пролив, фактически контролируются Ираном и управляются как часть его прибрежной провинции Хормозган. Более того, их территория включена в оборонительную линию страны: к примеру, Большой Томб находится в системе ПВО южного региона. В прилегающей акватории нередко проводятся военно-морские учения. Тегеран настаивает на том, что участки этой земли исторически принадлежали ему и только в 1903 году временно ушли под британский контроль. Он апеллирует к тому, что острова вернулись в свою "законную" юрисдикцию за считаные недели до образования ОАЭ.

Эмираты парируют примерно в той же стилистике, обвиняя соседа в "оккупации". Сама тема нередко всплывает на уровне региональных организаций, однако арабский мир смотрит на проблему однозначно. В своих резолюциях Лига арабских государств (ЛАГ) регулярно призывала Тегеран отказаться от попыток окопаться на островах. В 2015 году участники 144-й сессии Совета регионального клуба обратились к иранскому руководству с требованием "остановить строительство поселений иранских граждан на трех островах, принадлежащих ОАЭ, проведение военных учений на островах и в территориальных водах вокруг них, в воздушном пространстве островов, на континентальном шельфе и в экономической зоне, относящейся к островам".

Российская сторона фактически повторила негативный опыт Китая. Скандал с ним произошел в прошлом году, когда председатель КНР Си Цзиньпин отправился в Саудовскую Аравию. В раздражитель для Тегерана тогда превратилось подписанное по итогам переговоров с лидерами ССАГПЗ совместное заявление – Эр-Риядская декларация. Одно из ее положений также свидетельствовало о поддержке дипломатической инициативы Эмиратов (ОАЭ) по "мирному решению" островного спора. Китайский посол был тут же вызван в иранский МИД, а считаные дни спустя после поездки "кормчего" Пекину пришлось снаряжать в Тегеран вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, который, как кажется, был вынужден давать отдельные разъяснения.

Особое звучание нынешнему скандалу придает факт укрепившихся за последний год отношений между Москвой и Тегераном. "Друзья Ирана не обращают особого внимания на его требования и большее внимание уделяют требованиям соперников", – посетовал бывший глава ближневосточного отдела МИД Ирана Касым Мухибали, комментируя итоги встречи РФ–ССАГПЗ. По его словам, такое отношение к территориальным притязаниям Исламской Республики является следствием "несбалансированной внешней политики Ирана в ​​отношении Запада", чем, по словам экс-дипломата, пользуются другие иностранные державы. Если Москва повторит такие шаги, Тегерану необходимо подумать об ответных мерах, в том числе по Украине, считает Мухибали.

Такие доводы соответствует духу аналитики на сайте агентства "Хабар-онлайн", где говорится, что скандал окажет негативное влияние на отношение иранцев к российским властям, которое, согласно этим оценкам, даст знать о себе в перспективе, когда Исламская Республика "потеряет интерес к развитию отношений с Россией". Если позиция по островному спору не будет скорректирована Москвой, то Тегеран вправе изменить подходы к политике на украинском направлении, дают понять обозреватели "Хабар-онлайн", отмечая, что специальная военная операция в Украине может встретить публичное осуждение, а сотрудничество между двумя странами может быть пересмотрено – в пользу сужения общих направлений.

Источник - НГ
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