Кто стоит за летними беспорядками во Франции? - В.Прохватилов

10:58 13.07.2023

13.07.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Управляемость недавних протестов заставляет выявлять тайные нити влияния



Почти две недели страну сыров и революций сотрясали массовые беспорядки. Они охватили страну после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения Наэля Мерзука в Нантере, одном из крупнейших пригородов Парижа. Инцидент произошел, когда юношу за рулем желтого автомобиля марки Mercedes остановили за проезд по выделенной полосе для автобусов. У подростка не было прав (их во Франции выдают лишь с 18 лет), и когда он попытался уехать от полицейских, один из них выстрелил в него в упор. Юноша умер на месте.



Беспорядки вспыхнули внезапно, словно по команде, и мгновенно расширились как пожар во время ветреной погоды. Однако уже через неделю стали затихать, будто повинуясь приказу невидимого распорядителя. Это выглядит весьма странно, так как степень насилия со стороны как участников протестов, так и правоохранителей была запредельной. Временами казалось, что идет настоящая гражданская война.



Кто мог стоять за этими жестокими акциями протеста и насилия?



Если исходить из принципа "кому выгодно", то практически все западные СМИ утверждают, что "наибольшую выгоду от кризиса выиграют крайне правые, а точнее антииммигрантские партии... В проигрыше окажутся этнические и религиозные меньшинства из бывших колоний, проживающие в пригородах французских городов, и иммигранты, пытающиеся пересечь Средиземное море на самодельных лодках...".



"Кризис также приносит пользу Марин Ле Пен… в то время как на другом конце политического спектра Жан-Люк Меланшон разжигает классовую борьбу. В Испании [крайне правая партия] Vox пытается воспользоваться событиями во Франции, возродив критический дискурс об иммиграции, граничащей с демонизацией", – пишет испанская газета El Mundo.



Обозреватель французской газеты L'Opinion Николя Бейту, напротив, считает, что хотя в результате массовых беспорядков "страна сдвинулась немного вправо, мастерство, с которым Эммануэль Макрон справился с кризисом вместе со своим министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном, позволит ему прийти в себя".



А вот бывший кандидат в президенты Эрик Земмур настроен пессимистично. Он уверен, что Франция может стать исламской республикой, если ничего не изменится. Об этом он заявил в интервью испанской газете Debate.



По его словам, большинство мусульман считают, что исламские законы выше законов Франции, а лидеры страны ничего не делают для борьбы с этим. Если Франция продолжит двигаться в этом направлении, то "из-за демографии и демократии однажды может стать исламской республикой".



Обозреватель швейцарской газеты Le Temps Ален Кампиотти в своей статье "Франция, фабрика бунта" отмечает, что массовые протесты в Пятой республике вошли в традицию, но "актеры не меняются: французский юноша, чьи родители приехали из бывших колоний".



Эрик Земмур заявил, что происходящее гораздо хуже кризиса 2005 года – тогда волнения "охватывали только пригороды" Парижа, а теперь всю страну, "потому что мигранты теперь повсюду". Франция "находится на пороге гражданской войны", и "это этническая, расовая война, отлично видно, кто в ней задействован".



Совершенно ясно, что ни правая, ни левая оппозиция не имеет никакого отношения к внезапно вспыхнувшим и столь же внезапно погасшим протестам. Может быть, виновата демография? Или криминогенная обстановка?



По данным государственного Института статистических исследований, в ряде населенных пунктов и городов, а также округов Парижа численность детей и подростков неевропейского происхождения превосходит количество коренного населения того же возраста практически трехкратно: 75 процентов против 25. Именно в этих местах самые низкие доходы и самая высокая доля тех, кто вовлечен в оборот наркотиков.



Погибший 27 июня Наэль Мерзук 15 раз привлекался к уголовной ответственности, с 2021 года он пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться полиции. У него не было водительских прав, и ранее он уже четыре раза пытался скрыться при аналогичных обстоятельствах.



По данным Europe 1, Наэль был арестован полицией в январе и марте 2023 года за "употребление" и "продажу наркотиков". Нетрудно догадаться, что Наэль был так или иначе вовлечен в наркотрафик, находящийся во Франции с начала 30-х годов под полным контролем корсиканской мафии.



Ключевой узел французских наркосетей – Марсель, где на исходе 40-х была установлена знаменитая The French Connection ("французская связь"), иногда называемая Corsican Connection, - цепочка доставок героина, спрятанного в грузовых контейнерах, в порт Нью-Йорка.



На героиновом маршруте орудовало множество сетевых банд, расположенных большей частью в Марселе и Париже, а также других городах страны.



В 1947 году ЦРУ поддержало корсиканскую мафию в ее борьбе против коммунистических профсоюзов. В результате в Марселе при содействии ЦРУ и американского гангстера Лаки Лучано появилась, как мы писали, крупная лаборатория по производству героина. Работали корсиканцы, а поставку сырья и создание сети дилеров организовало ЦРУ, получая от "конвейера смерти" средства на операции против коммунистов.



В дальнейшем, несмотря на показную борьбу ЦРУ с наркомафией, сетевые структуры наркобизнеса во Франции, подконтрольные корсиканцам и ЦРУ, только расширились.



Во французской полиции не скрывают, что за летними беспорядками стоит корсиканская мафия. "Главы сетей [наркоторговцев] свистнули об окончании перерыва" (Les têtes de réseaux [de trafic de drogue] ont sifflé la fin de la récréation), - рассказал телеканалу BMFTV Жером, полицейский из северных районов Марселя. Комментарий телеканала был, по понятным причинам, сдержанным: "По мнению некоторых полицейских, снижение массовых беспорядков, последовавших за смертью Наэля, отчасти стало возможным благодаря наркоторговцам, деятельность которых была затруднена".



В оперативном центре французского наркобизнеса Марселе ни один мигрант или сын мигранта не сможет не то что кинуть камень – недружелюбно взглянуть на полицейского без команды "смотрящего" корсиканца. Корсиканская мафия начала массовые беспорядки, она их и завершила.



А кто за ней стоит, мы уже упомянули выше.



Среди глобальных кукловодов, в чьих руках находятся нити управления спецслужбами и мировым рынком наркотиков, бывший агент британской разведки Ми-6 Джеймс Кэболт в книге "MI6 Are The Lords Of The Global Drug Trade" выделяет Ротшильдов.



Отдельно следует сказать о том, какую роль играют французские Ротшильды в политической жизни Пятой республики. Если в двух словах, то они ее полностью контролируют.



На сегодняшний день военная элита Франции отодвинута на задворки национального политикума, доминируют же параполитические организации, такие как аналитический центр Les Graques ("Гракхи"), созданный главой французского филиала американского Института Аспена Пьером Жуйе. "Гракхов" финансируют Ротшильды.



Одним из основателей этого аналитического центра, которые французские СМИ прозвали ультралиберальной "криптополитической" структурой, является Гийом Ханнезо, бывший управляющий партнер холдинга Rothschild & Co.



Аналитики Les Graques разработали перспективную программу модернизации французской промышленности, прежде всего оборонной, которую реализует Макрон. Эта модернизация нацелена на подчинение французской экономики американским ТНК.



В 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consalting Group "внимательно следить за президентской кампанией во Франции".



"Архитектором Макрона стала группа McKinsey, которая совершила настоящий подвиг", сделав его президентом Франции", пишет PressTV. McKinsey и Boston Consalting Group за последние годы стали практически монопольными консультантами правительства Франции по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также разработке пандемийной стратегии.



McKinsey и Ротшильды во Франции действуют рука об руку и даже участвуют в одних и тех же скандалах. В результате внезапно вспыхнувших и столь же внезапно погасших беспорядков в июне-июле 2023 года позиции их выдвиженца Эмманюэля Макрона укрепились. На днях парламент Франции разрешил властям дистанционно активировать камеры и звук на телефонах и любых других электронных устройствах без уведомления прослушиваемых лиц. Перед французскими спецслужбами открываются самые широкие возможности для слежки за гражданами.



Заметим, что рассмотрение соответствующего законопроекта, внесенного министром юстиции Эриком Дюпон-Моретти, началось задолго до гибели Наэля Мерзука, что наводит на мысль о тщательной спланированности потрясших Францию трагических событий.



В результате Франция встала на путь превращения в полицейское государство, живущее по методичкам ЦРУ.