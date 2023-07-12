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Подал в отставку премьер Таиланда Прают Чан-Оча. В чем причина?
10:59 13.07.2023

Стали известны причины ухода из политики премьера Таиланда
Выигравшая выборы тайская оппозиция меняет конфигурацию власти

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча в понедельник, 11 июля, объявил о том, что не станет добиваться переизбрания на пост главы правительства и снимет свою кандидатуру за 2 дня до голосования в парламенте. Также Прают покинет ряды партии "Руам Тхаи Санг Чат" ("Объединенная партия тайской нации"). Такое решение он принял после своего почти 10-летнего правления популярной среди российских туристов страной. А пока политик продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового кабинета.

Выигравшая выборы тайская оппозиция меняет конфигурацию власти

Заявление об уходе 69-летний глава тайского правительства опубликовал 11 июля в соцсети. В нем Прают Чан-Оча поблагодарил сограждан за многолетнюю поддержку и подвел итоги своему правлению. "Как премьер-министр, я посвятил себя защите нации, религии и монархии и работал на благо любимого народа, – написал он, перечислив принципы, известные как три столпа этой страны Юго-Восточной Азии. – С этого момента я ухожу из политики". Также Прают призвал в будущем голосовать за партию "Руам Тхаи Санг Чат" ("Объединенная партия тайской нации"), которую теперь покидает.

Бывший премьер добавил, что ему понравилось его короткое пребывание в предвыборной кампании "Объединенной партии тайской нации", которая получила 36 мест в Палате представителей из 500 членов. Партия заявила, что не будет выдвигать кандидатуру Праюта или лидера партии Пирапана Салиратхавибхаги.

Напомним, что Прают Чан-Оча пришел к власти еще в мае далекого 2014 года, когда, будучи командующим Королевскими войсками Таиланда (Сухопутная армия страны – прим. Авт.), устроил военный переворот и был объявлен премьер-министром сформированного временного военного правительства. В 2019 году сторонники Праюта из партии "Пхаланг Прачарат" ("Народная государственная сила"), которая специально создавалась при поддержке тайских военных и уже покинувшего армейский пост премьера, одержали победу на выборах в Палату представителей – нижнюю палату парламента.

Неудивительно также, что в верхней палате, состав которой определяло военное правительство, оказались полностью лояльные Праюты сенаторы. Благоприятному для отставного генерала исходу в том числе способствовали предусмотрительно принятые в 2017–2018 годах новая конституция и закон о выборах. По результатам совместного голосования обеих палат он был избран уже сравнительно демократическим путем и сохранил кресло премьера еще на 5 лет. "Сравнительно демократическим" потому, что Чан-Оча пошел на изменения законодательства, назначение на ключевые посты "своих" людей и создание новой партии для того, чтобы от нее можно было баллотироваться.

Но ни одному политическому деятелю удача не улыбается вечно, каким бы хитрым, талантливым и дальновидным он ни был. Праюта Чан-Оча она покинула в мае 2023, когда очередная партия, созданная с его ведома всего лишь за несколько месяцев до начала общенационального голосования, "Руам Тхаи Санг Чат", потерпела серьезное поражение от конкурирующих оппозиционных партий "Движение вперед" и "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"). Если они получили 151 и 141 место в Палате Представителей соответственно, то "Руам Тхаи Санг Чат" – только 36. Разрыв, конечно, впечатляет. Этот звоночек, свидетельствующий об утрате Праютом поддержки широких слоев населения и растущем желании перемен, прежде всего, во внутренней политике, мог стать одной из главных причин, по которой Чан-Оча решил добровольно отказаться от дальнейшей борьбы за пост премьера.

Однако, если бы политик и не стал снимать свою кандидатуру за 2 дня до голосования в парламенте, то у него все равно остались бы шансы на переизбрание, пусть и не столь высокие. Для этого его, во-первых, должны были поддержать в Сенате, куда входят 250 человек, чей срок полномочий на год больше, чем у выборных депутатов Палаты Представителей: 5 лет вместо четырех. Можно не сомневаться в том, что подавляющее большинство сенаторов проголосовали бы за Праюта: как мы помним, туда военным правительством назначались лояльные ему люди. Во-вторых, за Чан-Оча должны были отдать свои голоса его однопартийцы, оказавшиеся теперь в меньшинстве. С этим, надо полагать, проблем тоже бы не возникло. И вот уже в этом несбывшемся скором будущем Прают торжествует, а его главный соперник и лидер победившей партии "Движение вперед" Пхитха Лимчаренрат вынужден отступить…

Однако в случае сохранения Праютом Чан-Оча кресла премьер-министра в третий раз, политическая нестабильность была бы если и не гарантирована, то вполне вероятна. Дело в том, что тайская молодежь, основной электорат "Движения вперед", в 2020 году уже выходила на улицы по всей стране, требуя отставки несменяемого премьера. Протестующие обвиняли правительство в невыполнении обещания восстановить демократию и подавлении гражданских прав и свобод. Ничто не помешало бы им и в этот раз устроить масштабные акции протеста, могущие ввергнуть страну в противостояние со сторонниками премьера, вплоть до кровопролитной гражданской войны. Пришедший к власти в результате внутренней нестабильности и политического кризиса 2014 года, Прают Чан-Оча вряд ли хотел стать виновником новых потрясений.

Есть и третья возможная причина отказа Праюта от дальнейшей борьбы за пост главы правительства. Это необходимость уйти в отставку в 2025 году по истечении предельного срока нахождения в должности премьер-министра. Он составляет 8 лет. По решению конституционного суда Таиланда, время, когда политик руководил военным правительством в период 2014–2019 годов, не должно учитываться, а отсчет полномочий теперь уже бывшего премьера следует вести с момента принятия новой конституции – 2017 года. Получается, что переизберись Прают Чан-Оча сейчас, он все равно оставался бы у власти только часть срока. А потом – очередные выборы и борьба за контроль над правительством между кандидатами из других партий.

Титинан Понгсудхирак, политолог и директор Института безопасности и международных исследований при Университете Чулалонгкорн в Бангкоке, считает, что отставка Праюта "представляет собой поражение военного режима" и может рассматриваться как "стимул для сторонников демократии".

"Для многих тайцев уход Праюта из политики назрел. Он захватил власть в мае 2014 года, пять лет управлял тусклым военным правительством и другим шатким избранным правительством с 2019 года благодаря конституции, разработанной военными", – отмечает Титинан в интервью CNN. "В Таиланде наблюдаются признаки экономической стагнации, политического упадка и самого низкого международного положения за всю историю". Это потенциально может помочь лидеру партии "Движение вперед" Пхитхе Лимчаренрату и его шансам сформировать правительство после выборов.

Может быть, политолог и сгущает краски, выставляя Праюта Чан-Оча в слишком дурном свете. Однако совершенно ясно, что в тайском обществе уже давно есть ожидание перемен и прогрессивных реформ, усталость от несменяемости власти и проводимого ею консервативного курса. Общенациональные выборы в мае 2023 это продемонстрировали. Видимо, как раз это и стало импульсом, убедившим Праюта Чан-Оча уйти из политики и уступить дорогу новым политическим силам.

Источник - МК
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