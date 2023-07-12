|Памяти биолога Веры Запрягаевой - превратившей Душанбе в город-сад
11:46 13.07.2023
Вера Запрягаева, превратившая Душанбе в город-сад
Гафур Шерматов, Asia-Plus
Она подарила столице Таджикистана еще в 1950-х годах проект озеленения города и сохранения зеленых насаждений: например, Парк Победы - это ее рук дело.
12 июля исполняется 111 лет со дня рождения Веры Запрягаевой - советского таджикского ботаника, члена-корреспондента Академии наук Таджикской ССР и Республики Таджикистан. Если вы никогда не слышали о ней, самое время узнать.
Имя выдающейся женщины-ботаника своего времени Веры Запрягаевой (1912-1994 гг.) в конце ХХ века было известно не только всему ученому миру Таджикистана, но и за пределами Республики.
Именно она подарила столице Таджикистана еще в 1950-х годах проект озеленения города и сохранения зеленых насаждений, благодаря которому Душанбе стали называть городом-садом.
Вера Запрягаева в оранжерее Душанбинского ботанического сада. Душанбе, 1980 год.
Путь из Ленинграда в Душанбе
Вера Запрягаева, в девичестве Солнцева, родилась 12 июля 1912 года в городе Сестрорецк Ленинградской области. Учась в трудовой школе Ленинграда, она увлекалась легкой атлетикой и лыжами. Но как-то раз в школу пришли педагоги из городской детской биологической станции юных натуралистов. И тогда Вера начала углубленно изучать биологию, выступать с агитбригадами для детей из школ и детских садов, научилась писать научные работы.
Удивление, радость, страх перед выступлением, первая победа, первая экспедиция, первая поездка на Всесоюзный конкурс, новые друзья с области и со всего СССР – все это она успела испытать уже школьницей.
На занятиях в Биологической станции юных натуралистов. Ленинград, 1927 год.
Сразу после окончания школы Вера выходит замуж. Вместе с мужем-ботаником Федором Запрягаевым ее приглашают в геоботанический отряд Таджикской комплексной экспедиции с целью поиска и определения запасов каучуконосных растений.
Самым примечательным в деятельности Веры в период 1930-х годов является организация совместно с супругом на базе геоботанических стационаров Варзобской горной ботанической станции.
Это уникальное научное учреждение было широко известно в СССР и за рубежом, являлось одним из первых горных экспериментальных ботанических учреждений страны, базирующихся на всестороннем изучении местной флоры.
Его целью было обоснование методов использования гор Памира-Алая под неполивное плодоводство, виноградарство, лесоводство и декоративное садоводство.
С 1935 по 1941 г.г. Вера Запрягаева - младший научный сотрудник Таджикской базы Академии наук Таджикской ССР, директором которой был академик Евгений Павловский.
Директор Варзобской горно-ботанической станции Института ботаники на полевых работах. Весна, 1946 г. Ущелье Кондара.
В 1941 г. она, будучи уже совершенно сформировавшимся ученым, имея свои печатные труды, поступает на заочное отделение географического факультета Душанбинского пединститута. В том же году Запрягаева становится директором Варзобской горно-ботанической станции Института ботаники, связав навсегда свою жизнь с Таджикистаном.
От Сталинабада до Душанбе
Двадцать лет она провела в Кондаре. В суровые годы, когда вокруг рушились лавины и гремели обвалы, она часто оставалась в полном одиночестве в горном ущелье, бесстрашно оберегая свои саженцы и взращенные ею растения.
Муж Веры Ивановны - ботаник Федор Запрягаев ушел добровольцем на фронт в 1941 году, попал в плен, бежал, сражался и погиб в рядах французского Сопротивления.
В 1947 году в Ботаническом институте АН СССР в Ленинграде Вера защищает диссертацию по изучению биологических особенностей древесных и кустарниковых растений в связи с мелиорацией лесной растительности Гиссарского хребта.
В 1965 году - защита диссертации на тему "Дикорастущие плодовые Таджикистана". За нее она получает доктора биологических наук.
В 1956-1958 гг. стараниями Веры Запрягаевой, которая на тот момент была депутатом Горсовета Сталинабада на склонах восточных и северо-восточных холмов столицы Таджикистана, там, где сегодня городской парк Победы, были посажены фисташка, горький миндаль и другие деревья.
Тогда же благодаря ей было принято решение высаживать в скверах, на улицах и площадях Душанбе только многолетние породы деревьев (дуб, чинара и т. п.).
С 1967 по 1978 годы Вера Ивановна заведует отделом живых растений Института ботаники Академии наук.
В 1969 г. Высшей аттестационной комиссией СССР ей присваивается звание профессора.
Вера Ивановна и академик Юсуф Саидович Насыров. Варзобская горно-ботаническая станция, 1970 год.
Мечта о цветущем Таджикистане
Профессор Запрягаева опубликовала 128 научных работ, среди которых: "Дикорастущие плодовые Таджикистана", "Лесные ресурсы Памира-Алая" и др.
Книга Запрягаевой
Вера Запрягаева до конца жизни вела работу в специальных экспертно-технических советах и комиссиях, созданных при Совете Министров Республики по вопросам городского озеленения, лесного хозяйства, лесомелиорации, борьбы с эрозией почв, горному садоводству.
В 1972 году за заслуги в развитии биологической науки в Таджикистане и подготовку научных кадров Запрягаевой присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Таджикской ССР, а в 1977 году за опубликованные монографии она становится лауреатом Госпремии Таджикской ССР им. Абуали Ибн Сино.
На протяжении многих лет она была членом редколлегии журнала "Доклады Академии наук Таджикской ССР". Была членом специализированного ученого совета по присуждению ученых степеней при Отделении биологических наук Академии наук, председателем Таджикского республиканского комитета по международной программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера".
За успехи в науке, в развитии лесного хозяйства Таджикистана, за подготовку кадров профессор была награждена орденами "Знак Почета" (1945 г.), Трудового Красного знамени (1949 г.), Дружбы народов (1982 г.), рядом медалей и почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.
Вера Ивановна никогда не любила говорить о себе. Больше работала, помогала другим и мечтала покрыть Гиссарский хребет сплошным лесом, превратить все равнины Таджикистана в цветущие и плодородные поля, не боящихся ветров и суховеев. Вся ее жизнь - это служение науке, поиски, волнения, сомнения. Труд нелегкий, но благодарный, как и память о ней.