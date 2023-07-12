Памяти биолога Веры Запрягаевой - превратившей Душанбе в город-сад

11:46 13.07.2023

Вера Запрягаева, превратившая Душанбе в город-сад



Гафур Шерматов, Asia-Plus



Она подарила столице Таджикистана еще в 1950-х годах проект озеленения города и сохранения зеленых насаждений: например, Парк Победы - это ее рук дело.



