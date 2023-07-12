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Расширение НАТО и Япония как форпост "западного мира" в Азии, - М.Сорокин
11:52 13.07.2023

Расширение НАТО и Япония как форпост "западного мира" в Азии

МИХАИЛ СОРОКИН
Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге.

ШКОЛА АВТОРОВ "УЧИ УЧЕНОГО"

В условиях обострения отношений между НАТО и Россией поддержка Японией проникновения альянса в Азию направлена (с точки зрения Токио) на сдерживание географически близких "опасных" держав. Дружественные отношения Японии с Индией, Филиппинами и Сингапуром создают благоприятную атмосферу для масштабного расширения военно-дипломатической активности НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пока на Западе альянс пытается реализовать свое девятое расширение, на Востоке он аккуратно прощупывает почву для разветвления азиатской сети союзников. И в лице Японии НАТО, сфера интересов которой давно вышла далеко за пределы Атлантики, нашла надежного партнера, о чем свидетельствуют приветливые жесты с обеих сторон. Япония, в свою очередь, сближается с НАТО не столько ради стремления доказать американским союзникам свою лояльность, сколько для решения собственных стратегических задач. Новый виток стратегической неопределенности заставляет ее сближаться с западными партнерами еще более форсированными темпами.

В январе 2023 г. года Японию посетил необычный гость – генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Объявив во время своего визита об открытии офиса НАТО в Токио, генсек организации сделал заслуженный дипломатический комплимент японскому лидеру Кисиде. Последний – сначала в качестве министра иностранных дел, а потом и в кресле премьер-министра – сделал многое для укрепления "прозападного" имиджа Японии. Несмотря на возникающие время от времени (преимущественно экономические) разногласия, Япония едва ли может помыслить развитие своих международных отношений без европейских и американских партнеров. А они, в свою очередь, успешно создают с помощью Японии стратегический противовес КНР в ключевом для нее регионе.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Стратегическая зависимость Японии от США, обусловленная Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 1960 г., определяет некоторые доминанты японской внешней политики. Среди них – стабильно дружественные политические отношения Японии с европейскими союзниками США по НАТО: Великобританией, Францией, Германией.

В конце прошлого столетия интересы НАТО и Японии практически не пересекались: альянс был занят "миротворческой деятельностью" на территории Югославии, а Япония – экономической интеграцией у себя дома, в Восточной Азии, освободившейся от ограничений биполярного миропорядка. С наступлением нового тысячелетия стратегическое партнерство стало более непосредственным. Кооперация происходила не только на уровне официальных встреч и деклараций, но и на уровне совместных мероприятий. Японские Силы самообороны успели посотрудничать с представителями НАТО на территории Афганистана. Ранее воспринимаемая в Европе преимущественно как экономический гигант – Япония стала верным другом НАТО на Востоке. Безоговорочную поддержку со стороны Японии получили антипиратские операции НАТО в Аденском заливе и Аравийском море 2008–2009 гг. – безопасность этого ключевого для мирового рынка энергоносителей микрорегиона и по сей день является одним из ключевых условий экономической стабильности в Японии, сильно зависящей от импорта нефти и газа.

Экономическое и политическое восхождение Китая подвигло обе стороны на новый виток сотрудничества. Стремление японского правительства подтвердить свою приверженность так называемому "порядку, основанному на правилах", совпадает с повышением интереса со стороны стран – участниц НАТО к Азии. Идея бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ о "слиянии" зон Тихого и Индийского океанов, поначалу нашедшая отражение лишь в японской концепции "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" 2016 г., постепенно признается западными державами. Своя Indo-Pacific Strategy к настоящему моменту есть не только у США, но и у Франции и даже Канады. Япония, не поддерживающая китайско-российскую риторику "многополярного мира", является идеальным проводником неолиберальной идеологии среди многих бурно развивающихся стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Таким образом, Япония говорит с Западом на одном политическом языке, и растущее взаимопонимание едва ли ограничится схожестью риторики и новыми теоретическими построениями.

От тайги до британских морей?

Прорабатывая принятие новых механизмов двустороннего сотрудничества, Япония и НАТО, по всей видимости, пытаются сверить часы в условиях глобальной неопределенности. Неформальный клуб "Азиатско-Тихоокеанских партнеров НАТО" (Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия) становится объектом внимания со стороны Брюсселя. Более того, в диалоге со своими "восточными" союзниками представители НАТО предпочитают поднимать проблемы не регионального, а именно глобального (по их мнению) характера. В официальном отчете МИД Японии подчеркивается, что на протяжении 2022 г. в своих разговорах с премьер-министром Кисидой и министром иностранных дел Хаяси генеральный секретарь НАТО Столтенберг обратил особое внимание на ситуацию на Украине.

Япония, однако, ассоциирует реальные угрозы собственной безопасности не с событиями, происходящими сейчас в Восточной Европе, а с текущими и потенциально опасными действиями трех стран-соседей: КНДР, Китая и России. В условиях беспрецедентного со времен холодной войны обострения отношений между НАТО и Россией поддержка Японией проникновения альянса в Азию направлена, с точки зрения Токио, на сдерживание географически близких "опасных" держав. Дружественные отношения Японии с Индией, Филиппинами и Сингапуром (не самыми амбициозными, но перспективными региональными игроками) создают благоприятную атмосферу для масштабного расширения военно-дипломатической активности НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мотивированное, как уже было сказано ранее, преимущественно региональными угрозами двукратное увеличение оборонного бюджета Японии, разумеется, также расширяет перспективы сотрудничества страны с НАТО. Уже сейчас складываются совместные проекты в сфере компьютерных, аэрокосмических, судостроительных технологий. Помимо непосредственно военно-технического сотрудничества крайне важно и создание защищенных каналов коммуникации.

С виду безоблачные перспективы сближения НАТО и Японии осложняются возможной реакцией других региональных игроков на этот процесс. Дальнейшее укрепление позиций альянса (по сути – внерегионального игрока) в Индо-Тихоокеанском регионе обязательно вызовет негативную реакцию КНР, стремящейся к региональной гегемонии. Не последует удовлетворительной реакции и с российской стороны: даже неформальная экспансия НАТО вблизи восточных рубежей России может быть воспринята с опасением. Помимо этого, сближение с НАТО несет некоторые репутационные риски для самой Японии. Пацифистский, основанный на кооперации и неагрессии международный имидж страны, строившийся десятилетиями, рискует кануть в Лету по мере укрепления связей Токио с военным альянсом НАТО. С другой стороны, ввиду общей милитаризации Индо-Тихоокеанского региона, движение на всех парах в сторону НАТО выглядит для старой американской союзницы более чем естественно.

По всей видимости, сближение Японии и НАТО является неизбежным процессом, обусловленным необходимостью укрепления собственных стратегических позиций. Не касаясь частностей, можно сказать, что от сближения выигрывают и Токио, и Брюссель. Япония, не желая ограничиваться рамками оборонного сотрудничества с США, заинтересована в дополнительных партнерах, близких ей политически, экономически и идеологически. НАТО, в свою очередь, нуждается в создании надежного форпоста "западного мира" в Азии.

Источник - Россия в глобальной политике
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689238320


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