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|В Кыргызстане усилена ответственность за самовольный захват земель
12:05 13.07.2023
13 июля 2023, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызстана (в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях)". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон принят Жогорку Кенешем 25 мая 2023 года для недопущения незаконного захвата земель и строительства на них. Документом предусматривается ужесточение ответственности за нарушение земельного законодательства.
В том числе увеличены размеры штрафа, предусмотрено наказание в виде лишения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Законом Уголовный кодекс дополняется новыми статьями 2121 (Непринятие мер по недопущению самовольного захвата земель сельскохозяйственного назначения) и 2122 (Преднамеренное приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояние).
Кабмину поручается разработать и принять комплекс мер по предупреждению, пресечению фактов незаконного самовольного захвата, расширения земель, а также контролю за использованием земель по целевому назначению. Кабинет министров должен также вести работу по улучшению и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения в целях обеспечения продовольственной безопасности.