В Алматы открыли памятник Александру Невскому

12:06 13.07.2023

13 июля состоялось торжественное открытие памятника Александру Невскому в Алматы. Монумент установили на территории собора, названного в его честь в Турксибском районе, сообщает Zakon.kz.



