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Путин-Песков продолжают детский торг по "зерновой сделке". Давно не дурили? - МК
17:05 13.07.2023

Путин назвал условие для продления зерновой сделки

Путин: РФ продлит зерновую сделку, когда будут выполнены обещания

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена подумать о продлении зерновой сделки. Он отметил, что есть еще пара дней. Заявление прозвучало в интервью Павлу Зарубину.

"Мы продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", - заявил Путин.

При этом Путин отметил, что до сих пор для России в рамках стамбульских договоренностей не было сделано ничего, ситуацию он сравнил с "игрой в одни ворота". По его словам, "мы по доброй воле многократно продлевали зерновую сделку, хватит в конце концов".

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Также Путин сказал, что не видел письма генсека ООН с предложениями по зерновой сделке, о котором Антониу Гутерриш сообщил накануне.

Также Путин заявил, что в проекте соглашения между Москвой и Киевом "были очень плотно изложены гарантии безопасности" для Украины, но проект"потом был выброшен в мусорное ведро украинским режимом". По словам президента РФ, Россия не против обсуждения вопросов безопасности для Украины, но при условии обеспечения безопасности РФ.

Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА

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Песков высказался о ситуации с зерновой сделкой на данный момент
Песков: окончательного решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что окончательного решения о приостановке участия нашей страны в зерновой сделке пока нет.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки своего участия до тех пор, пока не будут выполнены обещанные ей условия. При этом глава государства отметил, что у России есть еще несколько дней для принятия решения.

Отвечая на вопрос, есть ли еще время на формирование окончательного решения об участии нашей страны в зерновой сделке, Песков сказал: "Да. Так сказано президентом".

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Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

Комментируя сложившуюся ситуацию с зерновой сделкой, Владимир Путин сегодня также отметил, что западные страны не собираются исполнять данных России обещаний. При этом в адрес России звучат предложения продлить зерновую сделку, указал российский лидер.

Источник - МК
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