В Китае падают цены. Нам бы их проблемы! - СП

20:03 13.07.2023

Пекин ищет способы, чтобы стимулировать экономику

Константин Ольшанский



В Китае падают цены. Нам бы их проблемы!



Премьер КНР Ли Цян нетривиально решает экономические проблемы, стоящие перед его страной. На первый взгляд, пожалуй, незаметно, однако экономика испытывает трудности: недавние данные по китайскому сектору недвижимости и экспорту не оправдали ожиданий. Однако для Поднебесной, в отличие от западных стран, это не единственные столпы.



И вот уж верно: у кого-то жидкий суп, а у кого-то - мелкий жемчуг. Пока россияне страдают от страшной инфляции, в Китае все с точностью до наоборот - цены падают. Причем даже быстрее, чем в разгар пандемии. России бы такие проблемы!



Bloomberg: премьер Цян уже пообещал господдержку в сложные времена



В России за полгода потребительские цены выросли на 2,7%. Не так, кстати, много в сравнении с первой половиной 2022-го - тогда рост был 11,4%. А в Китае цены вообще не растут: в июне, например, инфляция была нулевой, по данным Национального бюро статистики. Это самый низкий показатель с февраля 2021 года, когда на китайскую инфляцию благотворно повлияло падение цен на свинину. А ведь это один из самых популярных продуктов в Китае.



Падают заводские цены. Причем китайские власти это не радует: якобы, нужно активнее стимулировать потребительский спрос. И снова все взоры обращены к правительству - денег ждут от него. Премьер Ли Цян уже встретился с китайскими экономистами, бизнесменами и промышленниками и пообещал им господдержку, узнали журналисты Bloomberg. Например, для покупателей электромобилей продлевают налоговые льготы.



Стенают по поводу "заморозки" китайский экономики в основном западные экономисты. А все потому, что они подходят к анализу Китая с тех же позиций, как и к анализу стран Запада. А они абсолютно различны, объясняет Майкл Петтис, профессор финансов Школы менеджмента Пекинского университета.



Цифры ВВП Китая не дают точной картины базовой экономики и несопоставимы с показателями других крупных экономик - таких, как США. По словам Петтиса, это связано с тем, что большая часть китайской экономики работает в условиях мягких бюджетных ограничений. Жесткое бюджетное ограничение означает, что "у вас должны быть деньги, чтобы их потратить".



А вот мягкое бюджетное ограничение (как в Китае) означает, что нет никаких ограничений на траты. Потери, в принципе, могут пролонгироваться на неопределенный срок. Местные органы власти в Китае действуют в условиях мягких бюджетных ограничений, и, поскольку на них приходится значительная доля экономической деятельности, показатели ВВП Китая принципиально отличаются по своей природе от западных.



Профессор Петис: Китаю можно то, чего нельзя западным экономикам



Представьте себе два разных Китая, которые отличаются только одним - бюджетными правилами. И это не так оторвано от реальности, как может показаться.



В первом Китае строительная фирма тратит $100 на рытье ямы, а затем $100 долларов на ее засыпку. "В экономике с жесткими бюджетными ограничениями у вас есть расходы в размере 200 долларов, и вам нечего показать", - говорит профессор Петтис.



Во втором Китае строительная фирма аналогичным образом тратит $100 на рытье ямы, а затем $100 на ее засыпку. "Но в другом Китае вы не берете это в расходы. Вы называете это активом. Вы говорите, что теперь я создал актив стоимостью $200", - говорит профессор Петттис. Да тут и дилетант поймет: экономический учет в Китае и других странах разительно отличается.



Тревис Ланди: Китай потянут вверх и вперед частные инвестиции и экспорт



В очередном 14-м пятилетнем плане Китая четко указано, что главная экономическая цель правительства - "высококачественный" рост. Что это будет означать на практике, объясняет независимый аналитик из Гонконга Трэвис Ланди в интервью Bloomberg Odd Lots: "Нам четко сказали: то, что мы делали раньше, чтобы получить очень высокие темпы роста, мы больше не собираемся делать. Качественный рост, по-видимому, означает потребление, экспорт и инвестиции в бизнес".



К видам деятельности, которые исторически способствовали росту ВВП Китая, относятся высокие инвестиционные расходы, в первую очередь - в инфраструктуру и недвижимость. Эти два сектора составляют от 25% до 30% ВВП Китая. Но нужно построить очень много многоквартирных домов и мостов, прежде чем эти инвестиции станут непродуктивными.



В последние годы количество "городов-призраков" в Китае росло, а застройщики накапливали долги.



Отечественный автопром подстегнут государственным спросом

Даже сам Си Цзиньпин потребовал, чтобы экономический рост в его стране был бы "подлинным" а не "раздутым". Устойчивость китайского правительства зависит от обеспечения экономического роста и улучшения качества жизни населения. И на этом фоне разговор о "качества роста" - это способ управления массовыми ожиданиями, говорит аналитик Natixis по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсия-Эрреро.



Сейчас премьер Ли Цян решает сразу несколько задач.



Первая. Перейти от внешнего к внутреннему спросу. То есть от экспорта к внутреннему потреблению.



Второе. Перейти от традиционных инвестиций (в инфраструктуру и недвижимость) к сфере услуг и другим высокотехнологичным отраслям.



Третье. Перейти от государственной к частной экономике. А также увеличивать долю домохозяйств в ВВП. То есть деньги должны зарабатывать и тратить обычные люди.