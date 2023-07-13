Считать по нашему - мы выпили немного... Спецпосланник США по Ирану Мэлли потерял совсекретные документы

20:29 13.07.2023

Спецпосланника США по Ирану хотят вывести на чистую воду



Конгресс смутили попытки Госдепартамента замять расследование ФБР

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

13.07.2023



Госдепартамент США обвиняют в попытке блокировать разбирательство вокруг спецпосланника по Ирану Роберта Мэлли, в отношении которого ведет проверку ФБР по подозрению в неправильном обращении с секретными документами. Палата представителей пожаловалась на отказ ведомства предоставлять какую-либо информацию по поводу того, в чем конкретно обвиняют дипломата. Его принято считать излишне уступчивым перед требованиями Тегерана, и проверка может усилить соответствующие подозрения. Но проблемы с секретной документацией дипкорпус США испытывает систематически.

На действия дипведомства пожаловался глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. В Госдеп республиканец направлял официальный запрос, но получил отказ в получении "дополнительных документов или информации, связанной с проверкой безопасности персонала". Комментируя ситуацию консервативному изданию Free Beacon, Маккол подчеркнул: "Конгресс заслуживает, чтобы точно знать, почему спецпосланник США по Ирану был лишен доступа к секретным материалам, затем отстранен от занимаемой должности, а теперь, по сообщениям, столкнулся с расследованием ФБР". Республиканец отмечает, что на Мэлли возложена миссия диалога с Ираном, и "ничто не может быть более серьезным".



Отсутствие дипломата на официальных мероприятиях обсуждается с мая, однако за последние дни выяснилось, что против него ведет разбирательство не только служба безопасности Госдепартамента, но и ФБР. Профильные структуры выясняют, следует ли выдавать Мэлли разрешение на работу с конфиденциальной информацией. Пока что он отстранен от обязанностей. Причина, как сообщалось на уровне полуанонимных разговоров СМИ с американскими чиновниками, может скрываться в том, что специальный посланник, возможно, непрофессионально пользовался документами под грифом "секретно", в том числе в рамках выполнения задач по налаживанию диалога с иранскими официальными лицами.



Отдельный угол атаки на администрацию президента США открывает ее видимая попытка приуменьшить значение скандала и закамуфлировать реальные причины в ответ на поступающие запросы. "Нам говорили: это длительный личный отпуск, намекали на то, что это медицинские вещи и об этом сложно говорить, – цитирует издание Politico одного из сотрудников Конгресса. – Ситуацию преднамеренно хотели сделать невразумительной". На это обратил внимание в том числе сенатор-республиканец Марко Рубио, который указал на то, что исполнительная власть должна была заранее "проинформировать Конгресс о том, что подответственный человек не имеет допуска для выполнения своей работы". "Это нехорошо", – подчеркнул он.



Некоторые из тех, кто работал с Белым домом, особенно в годы президентства Дональда Трампа, утверждают, что Мэлли излишне лоялен к требованиям со стороны Ирана. Другие же говорят, что спецпосланник обладает всеми чертами командного игрока, который качественно выполняет пожелания президента США. Источник Politico в американской команде по переговорам о восстановлении "ядерной сделки" с Тегераном заявил, что Мэлли традиционно проявлял осторожность в отношении любых очных переговоров с иранскими официальными лицами, нередко избегая возможности физически находиться в одном месте с представителями Исламской Республики, если это не санкционировано администрацией президента.



В настоящий момент обязанности спецпосланника выполняет его заместитель Абрам Пейли. Такое положение не требует согласования с Капитолийским холмом, однако если по итогам расследования, которое сейчас ведут ФБР и Госдепартамент, Мэлли придется уйти в отставку, то любому, кого администрация Байдена выдвинет в качестве постоянного спецпосланника, скорее всего потребуется одобрение со стороны Сената, подчеркивают американские издания. Такая обстановка будет особенно чувствительной с учетом того, что команда американских переговорщиков с 2021 года не раз переживала кадровый отток – нередко в связи с негодованием отдельных дипломатов по поводу готовности Белого дома идти на уступки Тегерану.



Ошибки в работе с секретными документами не являются чем-то удивительным для американского дипкорпуса.



В 2000 году занимавший тогда пост посла США в Израиле Мартин Индик лишился доступа к секретным документам на фоне открытого ФБР расследования. Повод для проверки дали подозрения, что дипломат неоднократно нарушал правила работы со служебными бумагами. Индика подозревали в том, что он не только готовил служебные записки о встречах с иностранными представителями на "незащищенных компьютерах" во время поездок, но и брал конфиденциальные материалы для доработки домой. Впрочем, его сослуживцы тогда парировали тем, что подобное поведение не является чем-то экстраординарным с учетом темпа их работы. Разрешение для Индика работать с секретными документами было восстановлено.



В 2014 году ветеран дипломатической службы Робин Рафел, которая оказывала Госдепартаменту консалтинговые услуги по проблеме гражданской помощи Пакистану, стала объектом расследования ФБР. У нее отозвали допуск к секретной информации и прекратили с ней контракт на фоне подозрений, что она занималась шпионажем в пользу Исламабада и своевольно использовала конфиденциальные данные. Впрочем, в ее пользу сыграло то, что осевая часть расследования базировалась на перехваченных американской разведкой сообщениях между пакистанскими официальными лицами, которые пересказывали друг другу то, что якобы сказала Рафел. Это усилило подозрения, что Рафел попытались подставить.