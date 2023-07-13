Племянника активиста ПИВТ в Таджикистане посадили на 6 лет за комментарий в соцсети

21:40 13.07.2023

Саидумар Саидов, племянник активиста Партии исламского возрождения Таджикистана* (ПИВТ), приговорен к шести годам колонии по обвинению в участии в данной организации. Об этом сообщает "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на дядю осужденного Шамсиддина Саидова.



"Приговор Саидумару вынесен судом Хатлонской области 11 июля. Насколько мне известно, моего племянника задержали за оставленный под публикацией о моем сыне Абдулло комментарий: "Боже, избавь моего дядю от клеветы". При вынесении приговора присутствовали мать и супруга Саидумара. Они были в шоке: никто не ожидал, что можно приговорить человека к шести годам тюрьмы всего лишь за один комментарий", - рассказал активист запрещенной в Таджикистане и России ПИВТ Шамсиддин Саидов.



Один из сотрудников Хатлонского суда подтвердил, что в отношении Саидумара Саидова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 ("Участие в экстремистском сообществе") Уголовного кодекса Таджикистана. За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.



"Но был ли вынесен приговор, мне неизвестно", - добавил сотрудник. С самим судьей Хатлонского суда "Озоди" связаться не удалось.



По словам близких, 31-летнего Саидумара Саидова задержали в апреле этого года в районе Кушониен. При этом ему не предоставили адвоката.



"Обжалование приговора не имеет смысла", - считают родные осужденного.

Абдулло Шамсиддин, сын Шамсиддина Саидова, бывшего помощника основателя ПИВТ Саида Абдулло Нури, был депортирован из Германии в Таджикистан 18 января текущего года. В конце марта его приговорили к семи годам лишения свободы - суд района Сино города Душанбе признал Шамсиддина виновным по части 1 статьи 307 ("Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан") УК республики.



Сам Шамсиддин Саидов в 2018 году судом Хатлонской области был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.



За последние годы суды в Таджикистане задержали и приговорили к различным срокам заключения нескольких родственников активистов различных оппозиционных организаций, запрещенных властями страны.



В апреле этого года в Фархорском районе задержали Самариддина Курбонова, брата находящегося за границей гражданского активиста Илхомджона Курбонова. Власти обвинили Самариддина в том, что он якобы получал деньги у активистов одной из запрещенных организаций и передавал их семьям осужденных оппозиционеров.



В прошлом году пятеро родственников основателя ПИВТ и бывшего председателя Комиссии по национальному примирению Саида Абдулло Нури были приговорены к различным срокам лишения свободы по обвинению в получении "незаконных финансовых средств из-за рубежа".



Отметим, что власти Таджикистана считают преступлением любое сотрудничество с находящимися за границей сторонниками оппозиционных партий и групп. Оппозиционеры расценивают действия силовых структур как преследование своих родственников, проживающих в республике.

Международные правозащитные организации неоднократно критиковали власти Таджикистана за преследования родственников оппозиционеров и требовали не использовать их как инструмент давления на политических оппонентов.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



13.07.23