В Туркменистане стали задерживать нищих, так как они вредят "имиджу президента"

21:42 13.07.2023

В Балканском велаяте (области) Туркменистана полиция проводит рейды по задержанию нищих, просящих милостыню на улице, так как такие люди "бросают тень на репутацию президента республики Сердара Бердымухамедова". Об этом сообщает "Азатлык" (туркменское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на региональных чиновников.



По данным местных жителей, облавы на попрошаек начались 10 июля. Наряды из четырех полицейских и сотрудника Министерства национальной безопасности (МНБ) на микроавтобусах объезжают территорию около торговых центров, рынков, аптек и гостиниц. Силовики задерживают нищих, включая инвалидов и детей, а также тех, кто копается в мусорных баках. По словам очевидцев, бедняков отвозят в участок, но что с ними делают дальше, неизвестно.



Получить комментарии в полиции или МНБ журналистам не удалось. Однако представитель местной администрации на условиях анонимности рассказал, что нищих задерживают из-за вреда "имиджу президента".



"В эти дни в прибрежных районах на отдыхе находится много людей. Среди них есть граждане иностранных государств. Чиновники считают, что попрошайки и копающиеся в мусорных контейнерах люди наносят ущерб репутации президента, и поэтому пытаются спрятать их от глаз отдыхающих. Об этом поступило специальное распоряжение сверху", - уточнил собеседник журналистов.

По его словам, вторая причина заключается в том, что



нищие в день зарабатывают до двух тысяч манатов ($572 по официальному курсу и $100 по курсу черного рынка), тем самым нанося ущерб экономике республики.

Чиновник добавил, что большинство людей, просящих милостыню, это безработные или их родственники. Но власти не хотят обращать внимания на их проблемы и разбираться, как граждане оказались за чертой бедности.



Туркменистан на протяжении нескольких последних лет переживает экономический кризис, сопровождаемый безработицей и падением уровня жизни населения. В результате чего, как пишут местные СМИ, в стране резко возросло число нищих и бездомных, участились кражи и ограбления. Однако правительство не замечает этих проблем и не афишируют данные о количестве бедняков в республике.



13.07.23