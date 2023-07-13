 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.07.2023
21:47  Представители западных стран вывозят ценнейшие произведения искусства из Киево-Печерской лавры
21:42  В Туркменистане стали задерживать нищих, так как они вредят "имиджу президента"
21:40  Племянника активиста ПИВТ в Таджикистане посадили на 6 лет за комментарий в соцсети
20:29  Считать по нашему - мы выпили немного... Спецпосланник США по Ирану Мэлли потерял совсекретные документы
20:03  В Китае падают цены. Нам бы их проблемы! - СП
17:05  Путин-Песков продолжают детский торг по "зерновой сделке". Давно не дурили? - МК
12:06  В Алматы открыли памятник Александру Невскому

12:05  В Кыргызстане усилена ответственность за самовольный захват земель
11:57  Транспортная изоляция Туркестана или Почему Туркестан не может активно включиться в туристические маршруты
11:55  Государство создает армию или армия создает государство? - А.Исэров, Ф.Лукьянов
11:52  Расширение НАТО и Япония как форпост "западного мира" в Азии, - М.Сорокин
11:51  Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
11:46  Памяти биолога Веры Запрягаевой - превратившей Душанбе в город-сад
10:59  Подал в отставку премьер Таиланда Прают Чан-Оча. В чем причина?
10:58  Кто стоит за летними беспорядками во Франции? - В.Прохватилов
10:48  Иран усомнился в прочности альянса с Россией. Тегеран возмутила позиция Москвы по островам в Персидском заливе, - НГ
09:11  Илхом Абдурахмон отправлен послом Таджикистана в Баку
09:05  В Ташкент прибыл новый китайский посол Юй Цзюнь
08:57  Кто будет президентом Казахстана в 2029 году? - М.Казначеев
08:54  Китай ударно осваивает месторождения Таджикистана и Киргизии
08:52  КазЭкономика в режиме умирания – эксперты полны пессимизма
08:20  Умер корифей казахстанской экономической мысли профессор Сайлау Байзаков
07:48  Честные рос-генералы не хотят служить под началом бездарей Шойгу и Герасимова
00:37  Кто будоражит и разобщает Центральную Азию? - Эльнура Кийизбаева
00:30  Ускользающий синтез: война злата и булата, - В.Иваненко
00:23  Турция – Россия: Запад выкручивает руки Реджепу Эрдогану, - А.Арешев
00:16  А.Маслов: Становление африканской цивилизации и африканизация мира
00:10  Умер казахстанский историк и политолог Мурат Лаумулин
00:09  Минобороны Казахстана прокомментировало скандал с особо крупным хищением (пол лярда тенге)
00:01  Россия и Китай не дадут втянуть АСЕАН в орбиту Вашингтона, - В.Скосырев
Среда, 12.07.2023
22:35  В Кыргызстане создан "Национальный институт общественного здоровья"
20:34  Волынская резня: высохшая кровь, - В.Бурт
19:50  НАТО огорчило Зеленского и обнадежило Эрдогана, - НГ
19:48  Молдавия меняет российского газового оператора на румынского, - С.Гамова
19:39  Небывалое шоу в Вильнюсе: марионетка набросилась на кукловода
19:38  Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
19:30  Клоуны. Суд в Кыргызстане отменил решение о закрытии Радио "Азаттык"
14:11  В Кыргызстане запретили рекламу энергетических напитков
13:41  Экономика Европы едва держится на плаву, - ЖЖ
13:40  Генри Киссинджер рассказал, как именно обманули Горбачева (видео)
13:37  Западные лидеры на саммите НАТО разочаровали Зеленского, - А.Яшлавский
13:29  Скончался легенда казахстанского футбола - член Сборной СССР Сеильда Байшаков
13:25  Европа превратилась в пешку в американской "Большой игре", - Оскар Крейчи
13:17  Рос-продюссер Макс Фадеев подал в суд на узб-певицу Наргиз и... задрипаный ташкентский бар
13:16  "Обнажилось морское дно": масштабы обмеления Каспия показали из космоса
13:08  5-я колонна РосГосДумы. Последние "анти-олигархические" законы - просто дичь, - М.Делягин
13:07  Задобрить дракона: Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином, - К.Логинова
13:06  Крестный уход: как монахов выселяют из Киево-Печерской лавры
13:04  "Невыносимая легкость бытия". Умер писатель Милан Кундера
13:02  Россия заинтересована в том, чтобы "разобрать Турцию на части", - А.Школьников
11:16  "Астанинский процесс": фальфиниш, - Н.Кузьмин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В Туркменистане стали задерживать нищих, так как они вредят "имиджу президента"
21:42 13.07.2023

В Балканском велаяте (области) Туркменистана полиция проводит рейды по задержанию нищих, просящих милостыню на улице, так как такие люди "бросают тень на репутацию президента республики Сердара Бердымухамедова". Об этом сообщает "Азатлык" (туркменское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на региональных чиновников.

По данным местных жителей, облавы на попрошаек начались 10 июля. Наряды из четырех полицейских и сотрудника Министерства национальной безопасности (МНБ) на микроавтобусах объезжают территорию около торговых центров, рынков, аптек и гостиниц. Силовики задерживают нищих, включая инвалидов и детей, а также тех, кто копается в мусорных баках. По словам очевидцев, бедняков отвозят в участок, но что с ними делают дальше, неизвестно.

Получить комментарии в полиции или МНБ журналистам не удалось. Однако представитель местной администрации на условиях анонимности рассказал, что нищих задерживают из-за вреда "имиджу президента".

"В эти дни в прибрежных районах на отдыхе находится много людей. Среди них есть граждане иностранных государств. Чиновники считают, что попрошайки и копающиеся в мусорных контейнерах люди наносят ущерб репутации президента, и поэтому пытаются спрятать их от глаз отдыхающих. Об этом поступило специальное распоряжение сверху", - уточнил собеседник журналистов.
По его словам, вторая причина заключается в том, что

нищие в день зарабатывают до двух тысяч манатов ($572 по официальному курсу и $100 по курсу черного рынка), тем самым нанося ущерб экономике республики.
Чиновник добавил, что большинство людей, просящих милостыню, это безработные или их родственники. Но власти не хотят обращать внимания на их проблемы и разбираться, как граждане оказались за чертой бедности.

Туркменистан на протяжении нескольких последних лет переживает экономический кризис, сопровождаемый безработицей и падением уровня жизни населения. В результате чего, как пишут местные СМИ, в стране резко возросло число нищих и бездомных, участились кражи и ограбления. Однако правительство не замечает этих проблем и не афишируют данные о количестве бедняков в республике.

13.07.23

Источник - fergana.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689273720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В первом полугодии экономика Казахстана выросла на 5%
- В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины - Алихан Смаилов о модернизации систем жизнеобеспечения РК
- 947 тыс. казахстанцев планируется трудоустроить в 2023 году
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2023 года №529
- Акимы в цифрах
- Возможно ли в Казахстане справиться с электросамокатным хаосом?
- В Правительстве рассмотрены вопросы интеграции налоговой и таможенной информационных систем
- В МИД Казахстана состоялась встреча с Заместителем Генерального секретаря ООН
- Серик Жумангарин провел встречу по вопросам развития торгово-логистических возможностей между Казахстаном и Пакистаном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  