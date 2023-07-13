Представители западных стран вывозят ценнейшие произведения искусства из Киево-Печерской лавры

21:47 13.07.2023

13.07.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Грабеж – давняя традиция Запада



Перемещение ценностей происходит якобы на время, пока идут военные действия. Но есть большие сомнения, что картины, иконы и прочие артефакты вернутся.



Уже начались странные манипуляции с шедеврами, вывезенными с Украины. В парижском Лувре открылась выставка древних византийских икон, на открытии которой директор музея Лоранс де Кар подтвердила, что речь идет о временном хранении. Однако вскоре в Лувре открыли новый отдел византийского и восточно-христианского искусства, а затем объявили, что часть икон отправили на реставрацию. Возникает вопрос – отчего французы так озаботились состоянием чужих произведений искусства и тратят на них свои средства? Не потому ли, что хотят присвоить?



Известна давняя практика ограбления Востока и Греции британцами и французами.



Огромные потери понес в свое время СССР. Во время Великой Отечественной войны немецкими захватчиками были разграблены более 170 музеев, находящихся на территории РСФР, и более 150 - на Украине. Общая цифра утраченных Советским Союзом ценностей составляет 1 миллион 177 тысяч 291 экспонат.



Вывозом ценностей с оккупированных территорий занимался Батальон Риббентропа – зондеркоманда Кюнсберга (Sonderkommando Künsberg) – батальон особого назначения СС, подразделение при Министерстве иностранных дел Германии, созданное по инициативе министра иностранных дел и советника Гитлера Риббентропа.



Взятый в плен в 1942 году оберштурмфюрер Ферстер рассказывал: "Задача батальона состояла в том, чтобы немедленно после падения крупных городов захватывать культурные и исторические ценности, библиотеки научных учреждений, отбирать ценные издания книг, фильмы, а затем отправлять все это в Германию".



Грабеж был поставлен на широкую ногу. К примеру, из Царского Села батальон вывез имущество Большого дворца-музея императрицы Екатерины Великой. Сняли со стен даже китайские шелковые обои, а наборный пол вынесли в разобранном виде. Были вывезены старинная мебель и богатая библиотека с несколькими тысячами книг на французском языке и свыше пяти тысяч книг и рукописей на русском языке.



В Берлин отравились древнерусские летописи, царские грамоты, первые печатные книги, уникальные коллекции монет и оружия, древние хроники Востока. Причем ценности вывозили вагонами.



Едва ли не самой большой утратой считается Янтарная комната, шедевр искусства XVIII века, созданный мастером Андреасом Шлютером и размещавшимся в Екатерининском дворце Царского Села.



После прихода немцев Янтарная комната была разобрана и отправлена в Кенигсберг. Во время штурма столицы Пруссии Советской армией в 1945 году хранитель комнаты доктор Альфред Роде демонтировал ее, упаковал и… С тех пор местонахождение Янтарной комнаты неизвестно.



Большие потери понесла Украина. В частности, из киевских музеев были похищены картины Репина, Верещагина, Ге, Федотова, а из харьковских – работы Айвазовского, Шишкина, Поленова, а также огромное количество ценнейшей литературы.



В отчетах оккупантов говорилось: "Когда в конце сентября из отдела культуры рейхскомиссара было получено указание вывезти из Киева остатки художественных ценностей, все ценные в культурном отношении материалы были уже отправлены". Однако в другом документе указывается, что в рейх были отправлены еще 40 вагонов с предметами искусства.



Не стоит забывать, что в отчетах не указаны ценности, тайно присвоенные самими сотрудниками батальона, а также предметы, которые пошли на обустройство немецких канцелярий и помещений, где проживали гитлеровцы.



В марте 1942 года награбленное было представлено на выставке в Берлине. Она просто ломилась от экспонатов: более 37 тысяч томов из царских дворцовых библиотек Царского Села и Гатчины, 69 тысяч географических карт, 75 тысяч наименований географической литературы. После выставки предметы искусства были распределены между избранными и высшими представителями рейха. Нетрудно догадаться, что самые известные ценители прекрасного в Третьем рейхе Риббентроп и Геринг изрядно поживились. Несмотря на то, что факты грабежа были достоверно установлены, судьба многих утраченных ценностей до сих пор неизвестна.



"Говорят, что воровство - последнее ремесло, - писал во время войны Илья Эренбург. - Но для немцев воровство - единственное ремесло. Работать для них это - гнить. Жить для них это – грабить". Так и было.



Вернемся в наше время.



Вывоз культурных ценностей с Украины наверняка будет продолжен. На Западе многие уже не верят, что Незалежная сохранится как самостоятельное государство. А раз так, не грех поживиться за ее счет. Ведь речь идет о воистину бесценных сокровищах. К тому же подобного уникального шанса больше не будет. И такого покладистого торговца национальным достоянием, как Зеленский, тоже.



Ведь очень возможно, что он не передал ценности Украины на хранение Западу, а просто продал. И это не такая уж смелая мысль – известно же, что Зеленский готов принять любое предложение своих покровителей, которым он многим обязан.



По мнению известного политолога Ростислава Ищенко, забирая артефакты, Запад частично компенсирует свои расходы на Украину: "Понятно же, что деньгами с Киева никогда ничего получить не удастся. Зато можно будет потом поторговаться с Россией. Например, мощи Ильи Муромца или других святых, для западных политиков просто мумии. Но они знают, что для русских-православных мощи имеют эсхатологическую (вневременную) ценность, которая не измеряется никакими деньгами. Можно попытаться после войны обменять подобного рода ценности на звонкую монету".



Ограбление чужих народов для Запада – давняя традиция. Теперь настал черед Украины. Уместно вспомнить многострадальное скифское золото, фактически украденное у музеев Крыма западными "искусствоведами" после перехода полуострова в состав России. Несмотря на то, что Верховный суд Нидерландов постановил отдать реликвии Украине, сокровища вряд ли туда вернутся.



Ведь сейчас идут военные действия и держать там сокровища опасно. А потом… Никто же не знает, как дело повернется. Может, потом и отдавать будет некому. Значит, все можно оставить себе.



Но кто знает, в каком положении после окончания СВО окажется Запад?