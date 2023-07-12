Глава УзбШелководства Шарипов обиделся на журналистов, разоблачивших его махинации

22:46 13.07.2023

Глава Комитета по шелководству подал в суд на Kun.uz и журналиста Шокира Шарипова

Председатель Комитета по развитию шелководства Бахром Шарипов подал в суд на Kun.uz и журналиста Шокира Шарипова. Сайт опубликовал статью о том, что чиновник может быть связан с компаниями в сфере шелководства. Госслужащий требует публикации опровержения, извинений и компенсацию в 1 млрд сумов.

Вчера, 16:49 Общество

Председатель Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Шарипов подал в суд на издание Kun.uz (ООО Web Expert) и его журналиста Шокира Шарипова.



12 июня издание опубликовало расследование Шокира Шарипова "„Шелковая сеть" государственного чиновника. Сфера стала частной лавочкой?" В материале говорится, что Бахром Шарипов якобы через супругу и других родственников связан с десятком компаний, специализирующихся на производстве шерстяных волокон, шелковых и трикотажных изделий.



В материале указывается на возможный конфликт интересов с учетом того, что Бахром Шарипов возглавляет комитет, являющийся регулятором отрасли.



Журналист отмечал, что представители комитета, ответственного за производство шелка, и ассоциации "Узипаксаноат" сообщили, что Бахром Шарипов фактически был предпринимателем и что он занимался предпринимательской деятельностью в области производства шелка еще до того, как стал руководителем отрасли. Но на вопросы, поставленные в ходе расследования, ответа не последовало, говорилось в материале.



В исковом заявлении (копия есть у "Газеты.uz") Бахром Шарипов назвал сведения в статье Kun.uz безосновательными и заявил, что они опорочили и нанесли ущерб репутации его и его семьи. Он подчеркнул, что "не случайно" оказался на должности главы Комитета по развитию шелководства и каракулеводства и председателя ассоциации "Узипаксаноат".



Чиновник сообщил, что занимался предпринимательской деятельностью до 2017 года. В феврале того года президент Шавкат Мирзиеев посетил Сурхандарьинскую область, где ознакомился с предприятием Huashen Silworm Pro, открытым совместно с китайскими инвесторами. После этого глава государства поручил открыть ассоциацию "Узипаксаноат" и рекомендовал на должность ее главы Бахрома Шарипова.



С апреля 2017 года он возглавлял ассоциацию, а затем стал одновременно руководителем новообразованного комитета в сентябре 2020 года. Шарипов оставил должность главы ассоциации только в январе 2023 года, в связи с чем "сейчас не имеет отношения к этой организации".



Глава комитета назвал информацию о компаниях, предположительно связанных с его супругой и родственниками, "необъективной и односторонней". Он отметил, что в 2016 году в системе было 19 компаний, а уровень использования мощностей составлял 17%. Теперь число предприятий выросло до 74, а мощности - до 100%. К заявлению прилагается анализ изменений с 2016 года, демонстрирующих рост всех показателей в сфере шелководства.



По его мнению, любой объективный человек, который ознакомится с работой, проделанной в 2017-2022 годах, сделает вывод, что сфера не превращена в "частную лавочку", как говорится в статье.



Он также считает, что статья дискредитирует политику президента по развитию сферы шелководства, поскольку работа в этой сфере ведется в рамках более 10 его указов и постановлений.



Бахром Шарипов подчеркнул, что не имеет доли ни в одной из 74 компаний в сфере. Он признал, что его супруга владеет долей в четырех компаниях, но они созданы задолго до создания ассоциации. Все остальные предприятия не связаны с ним или его семьей, в связи с чем слова "о личной монополизации сферы" являются вымыслом и клеветой, говорится в заявлении.



Бахром Шарипов также указал, что руководство фермерским хозяйством Karomat-Oyijon Surxon, созданным в апреле 2013 года, не является конфликтом интересов или нарушением законодательства.



Глава комитета также опроверг информацию о том, что владеет долей в компании 1001 Nights в сфере гостиничного обслуживания.



В статье Kun.uz указывалось, что супруга чиновника Сайера Шарипова, а также его сыновья Машрабшох Бахромов и Ботирбек Бахромов тоже владеют долями в компаниях. Истец отметил, что в законе "О государственной гражданской службе" предусмотрены ограничения для самого госслужащего, а требований касательно предпринимательской деятельности для членов семьи и близких родственников нет.



Бахром Шарипов потребовал от ответчиков публикации опровержения, публичных извинений и взыскания с Kun.uz и журналиста Шокира Шарипова 1 млрд сумов за моральный ущерб.



Судебное заседание в Учтепинском межрайонном суде по гражданским делам Ташкента назначено на 20 июля в 15:30. Дело будет рассматривать судья Анвар Хамроев.