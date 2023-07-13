Обращение генерала Попова - это нонсенс, скандал, опаснейший прецедент и почти мятеж, - Игорь Стрелков

06:12 14.07.2023

Стрелков об отставке командарма Попова: Это опаснейший прецедент

13 июля 2023

10:03



Генерал-майор Иван Попов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Внезапную отставку с поста командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова сегодня комментируют блогеры и эксперты, указывая, что подобные действия говорят о недальновидности российского командования.



"Обращение отставленного командарма к общественности - это (в регулярной армии) - нонсенс, скандал, опаснейший прецедент, - указывает бывший министр обороны ДНР полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин). - Почти мятеж. Тем более что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся из грязи в князи, а натуральный кадровый генерал. (И „не из худших".) Дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы, - только мятежи и неконтролируемый распад армии. А до этого на самом-то деле - рукой подать. От нового „похода на Москву" в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение. Которого очень хотелось бы избежать, но Фанерный и Му-Му - они необучаемы"…



"„Окопы" часто во всем винят „генштаб". Зачастую командующих армий относят к „генштабу", - пишет волонтер Юрий Мезинов, которого сегодня цитируют патриотические телеграм-каналы. - Попов был тем редким случаем, когда сами „окопы" более относили его к себе. Да простят меня друзья по всему фронту. Но то, что из мобиков получилось у 58-й армии, - самый лучший результат по фронту. Там на 100% мобилизованные подразделения реально превосходят некоторые кадровые - как минимум в стойкости. Учитывая сложившееся оперативное положение на херсонском направлении и смерть Цокова, снимать Попова… такое себе.



И последнее. Делюсь наблюдением с генералами и командующими армиями: у нас прощают только проигрыши".

Как сообщало EADaily, накануне аудиозапись с голосом генерал-майора Ивана Попова, в которой сообщается о его отстранении от поста командующего 58-й общевойсковой армией, опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.



На записи Попов поясняет, что его отстранили от должности из-за критики начальства.



"Обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии. По боевой работе, по обеспечению… Это отсутствие контрбатарейной борьбы, разведки и гибель наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял ряд других проблем",

- заявил Попов.