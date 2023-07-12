США готовы предоставить ЦА альтернативу отношениям с Москвой и Пекином, - уверяет госдеповка Лиза Хорст

07:29 14.07.2023

И помогут ЦА преодолеть последствия санкций против России



Соединенные Штаты работают со странами Центральной Азии, чтобы помочь преодолеть последствия антироссийских санкций, и готовы предоставить им альтернативу отношениям с Москвой и Пекином.



С таким утверждением выступила в четверг помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элизабет Хорст на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, пишет ТАСС.



"Они просят у нас поддержки в вопросе санкций, помощи в поиске способа противостоять давлению [России и Китая], просят предоставить им альтернативу. Мы очень активно взаимодействуем с ними в вопросе санкций, особенно с Узбекистаном и Казахстаном, так, чтобы не оказались разрушены их собственные экономики", - изложила свою версию событий дипломат.

Она добавила, что сейчас США получили возможность укрепить связи с государствами Центральной Азии.



По словам Хорст, послание, которое Вашингтон направляет этим странам, "содержит альтернативу" отношениям как с Россией, так и с Китаем.



Она также сообщила, что США и Казахстан связывают "давние отношения в энергетическом секторе", в связи с чем Вашингтон работает над снижением зависимости Астаны от Москвы в этой сфере.



Подробнее: https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20230714/ssha-gotovi-dat-tsentralnoi-azii-alternativu-otnosheniya-s-moskvoi-i-pekinom