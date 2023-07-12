 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.07.2023
07:50  Шаг вперед, два назад: ядерная сделка с Ираном вновь отдаляется, - К.Логинова
07:40  США против Китая: проблемы экономической войны. Кто в проигрыше? - Владимир Овчинский
07:37  "Новый" Узбекистан. Озверевший прокурор Махманов лично лупит сапогами по голове фермеров
07:29  США готовы предоставить ЦА альтернативу отношениям с Москвой и Пекином, - уверяет госдеповка Лиза Хорст
07:24  Мздоимцев – к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая, - С.Гомзикова
06:12  Обращение генерала Попова - это нонсенс, скандал, опаснейший прецедент и почти мятеж, - Игорь Стрелков
00:17  Восемь тезисов о понимании Китая и российско-китайских отношений, - И.Зуенко

00:05  Путинское жевание соплей и Сталинское организационное оружие, - Максим Калашников
00:04  Триумф плутократии. О лоббистских группах американского "глубинного государства", - "Завтра"
Четверг, 13.07.2023
22:46  Глава УзбШелководства Шарипов обиделся на журналистов, разоблачивших его махинации
21:47  Представители западных стран вывозят ценнейшие произведения искусства из Киево-Печерской лавры
21:42  В Туркменистане стали задерживать нищих, так как они вредят "имиджу президента"
21:40  Племянника активиста ПИВТ в Таджикистане посадили на 6 лет за комментарий в соцсети
20:29  Считать по нашему - мы выпили немного... Спецпосланник США по Ирану Мэлли потерял совсекретные документы
20:03  В Китае падают цены. Нам бы их проблемы! - СП
17:05  Путин-Песков продолжают детский торг по "зерновой сделке". Давно не дурили? - МК
12:06  В Алматы открыли памятник Александру Невскому
12:05  В Кыргызстане усилена ответственность за самовольный захват земель
11:57  Транспортная изоляция Туркестана или Почему Туркестан не может активно включиться в туристические маршруты
11:55  Государство создает армию или армия создает государство? - А.Исэров, Ф.Лукьянов
11:52  Расширение НАТО и Япония как форпост "западного мира" в Азии, - М.Сорокин
11:51  Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
11:46  Памяти биолога Веры Запрягаевой - превратившей Душанбе в город-сад
10:59  Подал в отставку премьер Таиланда Прают Чан-Оча. В чем причина?
10:58  Кто стоит за летними беспорядками во Франции? - В.Прохватилов
10:48  Иран усомнился в прочности альянса с Россией. Тегеран возмутила позиция Москвы по островам в Персидском заливе, - НГ
09:11  Илхом Абдурахмон отправлен послом Таджикистана в Баку
09:05  В Ташкент прибыл новый китайский посол Юй Цзюнь
08:57  Кто будет президентом Казахстана в 2029 году? - М.Казначеев
08:54  Китай ударно осваивает месторождения Таджикистана и Киргизии
08:52  КазЭкономика в режиме умирания – эксперты полны пессимизма
08:20  Умер корифей казахстанской экономической мысли профессор Сайлау Байзаков
07:48  Честные рос-генералы не хотят служить под началом бездарей Шойгу и Герасимова
00:37  Кто будоражит и разобщает Центральную Азию? - Эльнура Кийизбаева
00:30  Ускользающий синтез: война злата и булата, - В.Иваненко
00:23  Турция – Россия: Запад выкручивает руки Реджепу Эрдогану, - А.Арешев
00:16  А.Маслов: Становление африканской цивилизации и африканизация мира
00:10  Умер казахстанский историк и политолог Мурат Лаумулин
00:09  Минобороны Казахстана прокомментировало скандал с особо крупным хищением (пол лярда тенге)
00:01  Россия и Китай не дадут втянуть АСЕАН в орбиту Вашингтона, - В.Скосырев
Среда, 12.07.2023
22:35  В Кыргызстане создан "Национальный институт общественного здоровья"
20:34  Волынская резня: высохшая кровь, - В.Бурт
19:50  НАТО огорчило Зеленского и обнадежило Эрдогана, - НГ
19:48  Молдавия меняет российского газового оператора на румынского, - С.Гамова
19:39  Небывалое шоу в Вильнюсе: марионетка набросилась на кукловода
19:38  Токаев подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
19:30  Клоуны. Суд в Кыргызстане отменил решение о закрытии Радио "Азаттык"
14:11  В Кыргызстане запретили рекламу энергетических напитков
13:41  Экономика Европы едва держится на плаву, - ЖЖ
13:40  Генри Киссинджер рассказал, как именно обманули Горбачева (видео)
13:37  Западные лидеры на саммите НАТО разочаровали Зеленского, - А.Яшлавский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
"Новый" Узбекистан. Озверевший прокурор Махманов лично лупит сапогами по голове фермеров
07:37 14.07.2023

Прокурор, оскорбивший глав махаллей, учителей и фермера, привлечен только к дисциплинарной ответственности
Прокурор Бандихана Соатмурод Махманов отчитал глав махаллей за невыполненный план по сбору налогов, назвав их "собачьим отродьем". Потом он оскорбил учителей. Затем ударил фермера по голове сапогами и оскорбил его. Генпрокуратура квалифицировала его действия только как дисциплинарное нарушение.
Вчера, 19:32 Политика
Действия очередного чиновника, оскорбляющего людей и выходящего за рамки своих полномочий, возмутили общественность Узбекистана.

20 июня редакция журнала "Муштум" опубликовала аудиозапись с голосом прокурора Бандиханского района Сурхандарьинкой области Соатмурода Махманова, который в грубой форме оскорбляет председателей махаллей, не выполнивших план по сбору налогов. Kun.uz сообщает, что это, предположительно, произошло 31 мая.

На записи прокурор оскорбляет как мужчин, так и женщин, работающих председателями махаллей в районе.

"Что ты обещал вчера, собака? От тебя пришло 2 млн сумов поступлений? Что ты обещал? Ты несешь вчерашние деньги. Ты вообще мужчина, женоподобный? Ты же собачье отродье. Если бы ты был рожден человеком, ты выполнял бы работу человека. Иди, делай работу собаки, сиди и вой на улице. Проваливай, подлец", - сказал он.

Обращаясь к другому председателю махалли, прокурор говорит: "Где Бандихан? Где деньги, дружище? 3 миллиона? Засунь эти деньги… Что ты вчера говорил? Иди, положи на место, мразь, собачье отродье! Где благополучная жизнь? Да, сестра, 500 тысяч сумов поступило… Где? Идите, пишите заявление и проваливайте… Зачем вам здесь работать и порочить государство и общество?" - заявил Соатмурод Махманов.

Реклама на Газета.uz
Прокуратура Сурхандарьинской области тогда сообщила, что изучает подлинность записи и то, когда, где и при каких условиях она была записана.

12 июля в Telegram-канале "Муштум" было опубликовано обращение к Генеральной прокуратуре Узбекистана, которая не дала официального ответа по итогам служебного расследования в отношении прокурора, несмотря на то, что прошло более 20 дней.

К обращению приложены фотографии и видеообращение руководителя фермерского хозяйства Бандиханского района Чори Пиримкулова, которого также оскорбил прокурор Соатмурод Махманов.

Фермер рассказывает: "7-го числа прокурор провел собрание, приказав каждому фермерскому хозяйству принести по паре сапог и по одному фонарику. Я в тот день легко нашел фонарик, но найти в жару сапоги было сложно. Я проверил магазины, затем нашел пару сапог у одного дехканина".

В назначенное место фермер приехал с опозданием на 10 минут. Он поздоровался с прокурором, но тот не ответил, а заявил: "Эй, свинья, рожденный свиньей, почему ты опаздываешь?" и начал его оскорблять.

"Я сказал, что не мог найти сапоги. Он посмотрел и сказал, что сапоги старые, и ударил ими меня по голове. Он также ударил меня в грудь. Назвал собачьим отродьем, обещал засунуть туда, откуда я появился, и по-другому оскорбил перед 50−60 людьми. Терпеть такие оскорбления невозможно", - заявил Чори Пиримкулов.

Он выразил несогласие с тем, что после расследования июньской аудиозаписи не было принято каких-либо мер в отношении прокурора.

Фермер рассказал, что прокурор также оскорбил учителей в местной школе №33, о чем сообщалось в соцсетях, но тоже не были приняты какие-либо меры. "Значит, прокурорам дана такая возможность, такие полномочия, и он 7-го числа повторил это в отношении фермеров", - сказал мужчина.

Он заявил, что над ним смеются другие фермеры. "Честно говоря, у меня пропал интерес и к работе, и к тому, что происходит в нашем районе. Об этом слышали и члены моей семьи, жена, дети. Они чувствуют отвращение к этому прокурору и готовы, если надо, сами принять меры в отношении него", - сказал фермер.

"Я мог бы в тот день, когда он ударил меня сапогами, дать ему сдачи. Но я не хотел оскорблять форму, которую ему доверило государство. Из уважения к этой форме я промолчал", - сказал он.

"Такие прокуроры недостойны работать в Бандиханском районе. Его даже человеком назвать сложно. Как его назвать, не знаю", - добавил Чори Пиримкулов.

В тот же день в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что по итогам проверки Соатмурод Махманов был привлечен к дисциплинарной ответственности. При этом не уточняется, какое именно наказание было применено. На запрос "Газеты.uz" в ведомстве не сообщили о виде наказания.

Согласно старому Положению о классных чинах и о поощрениях и дисциплинарной ответственности работников органов прокуратуры (новое положение является документом для служебного пользования), дисциплинарными взысканиями являются: замечание; выговор; строгий выговор; понижение в классном чине; лишение нагрудного знака "Почетный работник прокуратуры Республики Узбекистан"; понижение в должности; увольнение; увольнение с лишением классного чина.

Согласно статье 312 Трудового кодекса, за нарушение трудовой дисциплины работодатель вправе применять к работнику выговор, штраф в размере не более 30% средней месячной заработной платы, прекращение трудового договора.

Kun.uz назвал спорным решение Генпрокуратуры квалифицировать действия Махманова как дисциплинарное нарушение, поскольку в законодательстве за оскорбление предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Издание напомнило, что на записи от 20 июня прокурор отчитывает председателей за несобранные налоги, хотя это не входит в их обязанности, и считает это привлечением к принудительному труду.

Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689309420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрены в Правительстве
- Экономика в режиме умирания – эксперты
- Меры по водообеспечению аграриев южных областей рассмотрены в Правительстве
- Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога
- Кадровые перестановки
- В Алма-Ате состоялось открытие памятника благоверному князю Александру Невскому
- Глава Фонда "Самрук-Қазына" выступил на брифинге, посвященном первым 100 дням на посту
- Хищения в сфере образования: госаудиторы укрывали нарушения
- В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финпирамиды
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  