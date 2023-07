США против Китая: проблемы экономической войны. Кто в проигрыше? - Владимир Овчинский

07:40 14.07.2023 США против Китая: проблемы экономической войны

кто в проигрыше?

Владимир Овчинский Юрий Жданов



В последнее время американо-китайские отношения дошли до самой слабой точки за последние годы. Напряженность вспыхнула из-за полета китайского разведывательного аэростата над Соединенными Штатами, ужесточения ограничений на технологии со стороны Вашингтона, партнерства Пекина с Москвой во время войны на Украине и продолжающихся угроз Китая Тайваню.



Коммюнике Вильнюсского саммита НАТО, которое фактически родилось в Вашингтоне, идет гораздо дальше, чем предыдущие, чтобы подтвердить вызовы, исходящие от Китая, и наметить первые шаги альянса для решения этих вызовов. Китай упоминался в коммюнике Вильнюсского саммита ошеломляющее количество раз 14 раз по сравнению с одним упоминанием в декларации прошлогоднего Мадридского саммита.



В заявлении тщательно уравновешивается необходимость решения проблем, создаваемых КНР, с необходимостью взаимодействия с КНР. Эта формулировка согласуется с подходом ЕС к Китаю, который одновременно определяет Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника. Такое оформление, вероятно, было необходимо для согласования текста коммюнике со всеми 31 союзником по НАТО, у каждого из которых своя политика в отношении Китая.



В первый раз, в заявлении подчеркиваются конкретные методы и политика КНР, которые подрывают безопасность, интересы и ценности альянса. В частности, в заявлении говорится об углублении партнерства Китая с Россией, использовании экономических рычагов для создания стратегической зависимости и стремлении контролировать критически важную инфраструктуру и цепочки поставок.



Усилия по ослаблению напряженности между Соединенными Штатами и Китаем посредством серии дипломатических визитов в Пекин могут быть подорваны, поскольку Белый дом настаивает на планах ввести новые ограничения на американские инвестиции в китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями, искусственным интеллектом и полупроводниками.



Надвигающиеся ограничения были центральной темой обсуждения между министром финансов Джанет Л. Йеллен и высокопоставленными китайскими чиновниками во время ее четырехдневной поездки в Китай, которая завершилась 9 июля 2023 года.



Министерство финансов стремилось сузить сферу действия ограничений, которые нацелены на частные и венчурные инвестиции в несколько ограниченных, но очень стратегически важных секторов. Департамент также попытался развеять опасения внутри Китая по поводу того, что эти меры равносильны технологической блокаде, направленной на нанесение ущерба китайской экономике.



Тем не менее ожидается, что любые подобные действия вызовут гнев Китая и станут первым испытанием новых каналов связи, которые пытаются восстановить две крупнейшие экономики мира.



В последние месяцы администрация Байдена работает над тем, чтобы остановить дальнейшее ухудшение отношений, которое она рассматривает как потенциальную угрозу глобальному миру и стабильности. Помимо Йеллен, в прошлом месяце Пекин посетил госсекретарь Энтони Дж. Блинкен, а в воскресенье туда направляется специальный посланник президента Байдена по вопросам изменения климата Джон Керри.



Зачем Америке ограничения на инвестиции в Китай?



Алан Раппепорт и Ана Суонсон в статье в The National Interest "Надвигающиеся ограничения США на инвестиции в Китай угрожают дипломатическим связям" (13.07.2023) пишут:



"Несмотря на усиливающееся соперничество, две крупнейшие экономики мира во многих отношениях остаются неотъемлемыми партнерами. Но новые инвестиционные ограничения со стороны Соединенных Штатов могут привести к эскалации двусторонних мер, которые две страны применяют как раз в тот момент, когда они пытаются установить "минимум" в своих отношениях".



Новые меры, по-видимому, уже в значительной степени урегулированы в течение многих месяцев. Но администрация Байдена, похоже, задержала их объявление, учитывая бурные отношения с Китаем. Некоторые детали также продолжают обсуждаться правительственными учреждениями США. Как только ограничения будут предложены, у частного сектора будет время прокомментировать ограничения, что может повлиять на то, как они будут введены



Даже если администрация Байдена решит отложить принятие мер, она столкнется с растущим давлением со стороны законодателей, которые рассматривают свои собственные более широкие ограничения на инвестиции в Китай.



Законодатели и другие сторонники этих мер жаловались, что нынешняя система позволяет американскому капиталу течь в Китай и финансировать технологии, которые в конечном итоге могут представлять угрозу национальной безопасности США. Соединенные Штаты уже запрещают американским компаниям напрямую продавать некоторые передовые технологии Китаю и отслеживают инвестиции, которые китайские компании делают в Америке, на предмет потенциальных рисков безопасности. Но правительство США мало понимает и не контролирует движение денег из США в Китай.



Члены администрации Байдена потратили большую часть 2022 года на взвешивание того, насколько широко применять инвестиционные ограничения, а чиновники обращались к руководителям предприятий, чтобы узнать их мнение о влиянии, которое может иметь такой шаг. Промышленные группы и венчурные капиталисты активно лоббировали широкий запрет на инвестиции в Китай, заявляя, что это нарушит важные деловые отношения и в конечном итоге нанесет ущерб экономике США.



Судя по всему, администрация Байдена принимает узкоспециализированную меру, которая потребует от компаний сообщать правительству больше информации о своих запланированных инвестициях в Китай, в то же время запрещая инвестиции в несколько чувствительных областей с военными приложениями или приложениями для наблюдения.



На майских (2023 года)слушаниях в Банковском комитете Сената Пол Розен, помощник министра финансов по инвестиционной безопасности, заявил, что администрация "работает над созданием узкой и целенаправленной программы" по ограничению инвестиций в определенные конфиденциальные технологии, имеющие значение для национальной безопасности.



И сторонники, и критики признают, что самое большое значение этой меры заключается в том, что она может означать для будущего регулирования. Они говорят, что сами новые правила вряд ли в краткосрочной перспективе сильно повлияют на технологическое развитие Китая, поскольку у страны нет недостатка в инвестиционном финансировании.



Николас Р. Ларди, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, сказал, что Соединенные Штаты были источником менее 5 процентов прямых иностранных инвестиций Китая как в 2021, так и в 2022 году. В первом квартале 2023 года инвестиции Китай с помощью американских венчурных и частных инвестиционных компаний, в по словам Ларди, рухнули примерно до 400 миллионов долларов по сравнению с пиковым значением примерно в 35 миллиардов долларов в 2021 году.



Но общий объем внутренних инвестиций в Китае за квартал составил 1,5 триллиона долларов, сказал он, добавив, что потоки венчурного капитала и прямых инвестиций в США "даже не являются ошибкой округления".



Тем не менее, новые правила могут оказаться важными, создав прецедент для ограничения инвестиций частного сектора в Китае. Они могут быть инструментом, к которому официальные лица США обращаются в периоды напряженности в отношениях с Китаем, и политическим подходом, который в ближайшие годы может распространиться на развитые демократические страны.



На встречах "большой семерки" в мае 2023 года официальные лица США обсуждали возможность согласования такой политики с близкими союзниками. В отчете, опубликованном в 2023 году Центром стратегических и международных исследований, отмечается, что Южная Корея и Тайвань имеют свои собственные наборы инвестиционных ограничений. Правила Тайваня устанавливают особые правила для исходящих инвестиций в Китай в зависимости от типа технологии и включают запреты для высокотехнологичных секторов.



В 2016 году Китай ввел свои собственные ограничения на зарубежные инвестиции. Пекин удержал компании и домохозяйства страны от спекуляций американской недвижимостью и даже футбольными клубами и вместо этого подтолкнул их к покупке зарубежных предприятий в области производства самолетов, тяжелого производства, искусственного интеллекта, кибербезопасности. и другие стратегические отрасли.



Министерство финансов США, скорее всего, будет ответственным за выполнение новых ограничений. Йеллен опасается, что, если они будут плохо продуманы, они могут подорвать традиционно открытый инвестиционный климат в Соединенных Штатах.



"Я объяснила, что президент Байден изучает потенциальные меры контроля за исходящими инвестициями в определенных очень узких областях высоких технологий, и что если мы продолжим их, то они действительно будут очень узконаправленными", - сказала Йеллен в программе CBS "Лицом к лицу с Нация" 9 июля2023 года. Она добавила, что контроль "не должен быть чем-то, что окажет существенное влияние на инвестиционный климат между нашими двумя странами".



Высокопоставленный чиновник министерства финансов США сказал, что китайские официальные лица слышали обоснование возможных ограничений, представленное Соединенными Штатами, но неясно, согласны ли они с этим обоснованием.



Китайские официальные лица также с опаской наблюдают за тем, чтобы администрация Байдена ввела различные экспортные ограничения на типы передовых чипов, которые могут быть отправлены в Китай. Администрация обдумывает новые меры, которые могут ужесточить ограничения на возможность китайских компаний получать доступ к передовым возможностям искусственного интеллекта через облачные сервисы. Ограничения, введенные в октябре 2022 года, не позволили китайским компаниям покупать такие продукты напрямую.



США не хочет продавать свою землю китайцам



Дэвид Дж. Линч в статье в The Washington Post "Требуются более жесткие правила продажи земли Китаю и другим противникам" (12.07.2023) пишет о серьезной обеспокоенности законодателей США сделками с американской землей, которую приобретают китайские компании.



Председатель специального комитета Палаты представителей США по Китаю представил 12 июля 2023 года закон, направленный на предотвращение покупки иностранными противниками земель, прилегающих к военным базам и другим важным объектам.



Законопроект члена палаты представителей Майка Галлахера уполномочит федеральный комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах блокировать компании, контролируемые правительствами Китая, России, Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы, от приобретения земель в США. Предложение следует за продажей земли возле баз ВВС в Калифорнии и Северной Дакоте с участием покупателей, связанных с Китаем или с нераскрытыми данными о собственности.



Закон республиканац Галлахера исключит сделки с жилыми и городскими объектами, чтобы избежать критики, которую вызвали более широкие запреты в таких штатах, как Флорида. Законопроект предоставит комитету окончательные полномочия в отношении закупок компаниями, контролируемыми иностранными противниками, и впервые предоставит министру сельского хозяйства право голоса в этих обсуждениях. Но это установит презумпцию отказа в сделках, связанных с посылками вблизи военных баз, признанных объектов разведки, национальных лабораторий и важных телекоммуникационных узлов.



"Соединенные Штаты не могут позволить иностранным противникам, таким как Коммунистическая партия Китая и ее марионетки, приобретать недвижимость вблизи важных объектов, таких как военные базы или телекоммуникационная инфраструктура, потенциально используя наши критически важные технологии и подвергая опасности наших военнослужащих", - сказал Галлахер.



Эту меру поддержали восемь коллег Галлахера-республиканца, а также восемь демократов, двухпартийная поддержка, которая показывает, что, хотя администрация Байдена стремится стабилизировать американо-китайские отношения, настроения Конгресса в отношении Пекина остаются враждебными.



Споры по поводу покупки Китаем американских сельскохозяйственных угодий, которые вызвали опасения в Конгрессе по поводу потенциального шпионажа и угроз продовольственному снабжению страны, разгорелись в 2022 году.



Последний фурор вызвала покупка земли возле базы ВВС Трэвис в Фэрфилде, штат Калифорния. Инвестиционная группа, известная как Flannery Associates, приобрела тысячи акров в окрестностях, при этом предав гласности мало информации о своих партнерах или планах.



В июне 2023 года инвестиционная группа ответила на запрос Министерства сельского хозяйства, заявив, что на нее не распространяется закон, требующий от иностранных сторон сообщать о покупке земли федеральному правительству.



"Flannery не комментирует свои инвестиции, но мы хотим сделать исключение и внести ясность в вопрос о собственности. … Компания контролируется исключительно гражданами США. Кроме того, примерно 97% вложенного капитала компании поступает от инвесторов из США, а остальные 3% приходятся на британских и ирландских инвесторов", - Мэтью Мартино, поверенный Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom в Нью-Йорке, который представляет интересы Фланнери, - написал в ответ на вопросы, отправленные по электронной почте.



Такие заверения не утихомирили политический резонанс. Член палаты представителей Джон Гараменди (штат Калифорния), представляющий район вокруг Трэвиса, который обслуживает больше грузов и пассажиров, чем любой другой военный аэровокзал в Соединенных Штатах, заявил, что инвестиционная группа не предоставила правительственным чиновникам доказательства своего права собственности.



"Этот вопрос вызывает серьезные опасения по поводу безопасности нашего сообщества и важных военных операций в Трэвисе", - сказал Гараменди, который поддерживает законопроект Галлахера.



Члены Конгресса ожидают получения разъяснений от ФБР о приобретении земли возле Трэвиса, сообщил один из источников в Конгрессе.



Недостатки в правительственном процессе проверки приобретения земли иностранными сторонами стали очевидны в конце 2022 года после того, как комитет отказался вмешиваться, когда Fufeng Group, китайский конгломерат, попытался построить завод по переработке кукурузы на земле, которую он купил в 12 милях от Grand Forks Air - Военной базы в Северной Дакоте.



Межведомственный комитет во главе с министерством финансов не объяснил свое решение, но аналитики отметили, что объект в Гранд-Форксе не был включен в список объектов, находящихся в ведении комиссии. После того, как ВВС назвали проект "серьезной угрозой национальной безопасности", местные власти отказались от своей поддержки, в результате чего сделка сорвалась.



В мае 2023 года министерство финансов, возглавляющее процесс комитета, предложило добавить восемь военных объектов, в том числе Гранд-Форкс, засекреченный производственный объект ВВС в Палмдейле, Калифорния, и базу в Техасе, где базируется бомбардировщик-невидимка B-2 - как подведомственные ему объекты.



По данным Министерства сельского хозяйства США, китайским организациям принадлежит менее трех из каждых 10 тысяч акров частной американской земли.



По данным исследовательской службы Конгресса, с 2019 года объем закупок в Китае вырос. Но они отстают от закупок в Канаде, Нидерландах, Италии, Великобритании, Германии и как минимум в девяти других странах. Все иностранные владельцы вместе взятые владеют более чем 40 миллионами акров в Соединенных Штатах, что больше площади Айовы и выросло на 16 процентов за два года.



Хакерские атаки на фоне экономической войны



Эллен Накашима, Джозеф Менн и Шейн Харрис в статье в The Washington Post "Китайские хакеры взломали электронную почту министра торговли США Раймондо и представителей Госдепартамента" (12.07.2023) пишут:



"Китайские кибершпионы, воспользовавшись фундаментальной брешью в облаке Microsoft, взломали учетные записи электронной почты в Министерстве торговли и Государственном департаменте, включая учетную запись министра торговли Джины Раймондо, чье агентство ввело жесткий экспортный контроль над китайскими технологиями, которые Пекин осудил как злонамеренную попытку подавить его компании".



Раймондо - единственный известный чиновник на уровне кабинета министров, чья учетная запись была скомпрометирована в ходе целенаправленной кампании кибершпионажа, по словам официальных лиц США, знакомых с этим вопросом.



По словам официальных лиц, нарушения были устранены, но расследование ФБР продолжается.



Уязвимость Microsoft была обнаружена в июне 2023 года Государственным департаментом. По словам официальных лиц и специалистов по безопасности, атакам подверглись также учетные записи электронной почты сотрудника Конгресса, американского правозащитника и американских аналитических центров. По словам официальных лиц, единственными двумя агентствами исполнительной власти, которые, как известно, были взломаны, были State и Commerce.



По словам официальных лиц, хакеры, ищущие информацию, полезную для правительства Китая, имели доступ к учетным записям электронной почты примерно за месяц, прежде чем проблема была обнаружена и доступ был отключен. Вторжение было обнаружено во время поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.



"Правительственные меры безопасности США выявили вторжение в систему облачной безопасности Microsoft, которое затронуло несекретные системы", - заявил The Washington Post 11 июля 2023 года представитель Совета национальной безопасности Адам Ходжес. "Чиновники немедленно связались с Microsoft, чтобы найти источник и уязвимость в их облачном сервисе. Мы по-прежнему придерживаемся высокого порога безопасности поставщиков закупок правительства США".



Высокопоставленный сотрудник ФБР заявил, что никакой секретной информации не было получено и что нет никаких доказательств того, что хакеры проникли куда-либо, кроме почтовых ящиков. Он сказал, что правительство пока не связывает нападение с какой-либо страной или группой, но будет стремиться "возложить расходы" на противника.



Высокопоставленный чиновник Министерства внутренней безопасности заявил, что в США пострадали девять организаций, у каждой из которых было скомпрометировано небольшое количество учетных записей электронной почты. Microsoft заявила, что в общей сложности около 25 организаций по всему миру были взломаны.



С момента вступления в должность администрация Байдена предприняла шаги по ограничению экспорта американских технологий, которые, по ее словам, могут помочь Китаю в агрессивной военной модернизации, возможностях наблюдения и развертывании оружия массового уничтожения. Такой контроль контролируется Министерством торговли, которое также поместило китайские компании в черные списки экспорта.



Администрация готовит расширение экспортного контроля, а также новые ограничения на китайские инвестиции в передовые технологии. Учитывая передовую роль, которую эти инструменты играют в стратегии администрации по конкуренции с Китаем, Пекин рассматривает Раймондо как "особенно важную цель… для понимания ее личных взглядов", - сказала Эмили Килкриз, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и сотрудник отдела экономической безопасности Министерства торговли в администрациях Обамы и Трампа.



11 июля 2023 года Microsoft сообщила, что она смягчила атаку "китайского злоумышленника", которая в первую очередь нацелена на правительственные учреждения в Западной Европе и сосредоточена на шпионаже и краже данных.



Правительство США ужесточило правила кибербезопасности для поставщиков, чье программное и аппаратное обеспечение оно использует.



Китайские власти ограничивают экспорт критически важных металлов



4 июля 2023 года The Economist проанализировал "техническую битву" между Америкой и Китаем.



В 2022 году администрация президента Джо Байдена ввела жесткие ограничения, ограничивающие доступ китайских компаний, занимающихся искусственным интеллектом ( ИИ ), к американскими технологиями.



Америка также уговаривала союзников последовать ее примеру. 30 июня Нидерланды под давлением Белого дома объявили, что будут ограничивать продажу некоторого оборудования для изготовления чипов в Китай: Аsml , голландский производитель самых передовых в мире литографических машин, отныне будет продавать китайским клиентам только дешевое оборудование. устройства выхода для травления ультрасовременной стружки.



4 июля 2023 года Wall Street Journal сообщал, что американское правительство, возможно, готовится ограничить использование Китаем американских сервисов облачных вычислений, которые позволяют китайским фирмам, занимающимся искусственным интеллектом, обходить более ранние санкции Америки, используя преимущества высокопроизводительных процессоров облачного провайдера, не владея собственными чипами.



Власти Китая до сих пор реагировали на этот шквал одним, относительно скромным запретом: в мае 2023 года они запретили некоторым китайским компаниям использовать чипы памяти производства Micron, компании из Айдахо. Но 3 июля 2023 года они заявили, что вводят экспортный контроль над галлием и германием, двумя металлами, используемыми в полупроводниках высокого класса.



Новые правила экспортного контроля вступят в силу 1 августа 2023 года. В отличие от запрета Micron, который не имеет большого влияния, кроме доходов одного американского производителя микросхем, ограничения на продажу металлов для микросхем могут отразиться на всей мировой индустрии микросхем. Китай поставляет около 80% мировых запасов галлия и германия. По данным инвестиционного банка Jefferies, Америка может получать до 50% своих поставок германия из Китая.



Тотальный запрет может нарушить производство широкого спектра существующих продуктов, включая чипы, экраны, оптоволоконные устройства и солнечные батареи. Это также может затормозить развитие технологий следующего поколения. Производители микросхем надеются постепенно заменить кремний, используемый в большинстве процессоров, нитридом галлия или карбидом кремния, оба из которых могут работать с более высокими напряжениями. Галлий и германий также могут быть полезны в электромобилях, ядерной энергетике и других устройствах, включая оружие.



Как и некоторые из американских ограничений, новые правила Китая потребуют от экспортеров получения одобрения правительства и экспортных лицензий. Китайское правительство вполне может предоставить их совершенно свободно: в конце концов, полный запрет ударил бы по китайским экспортерам, которые продают много германия и галлия американским покупателям. Но Китай показывает, что он может нанести ответный удар. Источник - известия

