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Шаг вперед, два назад: ядерная сделка с Ираном вновь отдаляется, - К.Логинова
07:50 14.07.2023

Тегеран обвинил Францию и Германию в невыполнении договоренностей по СВПД
Ксения Логинова

Тегеран обвинил страны "евротройки" - Германию, Британию и Францию - в невыполнении обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В Иране уверены, что они несут такую же ответственность, как и Вашингтон. Как сейчас складывается судьба ядерной сделки, которую в 2015 году заключили Иран и страны "шестерки", разбирались "Известия".

Санкции вместо их отмены
Германия, Великобритания и Франция не выполнили свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы считаем, что европейские правительства, особенно эти три, несут такую же ответственность, как и США", - отреагировал представитель иранского МИДа Насер Канани Чафи.

В Тегеране подчеркнули, что незаконные ограничительные меры противоречат международному праву и нарушают права человека. Речь идет о нескольких пакетах санкций, введенных европейскими странами против иранских физических и юридических лиц.

В Иране уверены, что страны "ведут себя неприемлемо, когда выдвигают претензии в отношении Тегерана или вводят санкции на основе ложных обвинений", учитывая, что сами они не выполнили обязательств в рамках ядерной сделки.

Исламская республика и страны "шестерки", среди которых Россия, Китай, США, Британия, Германия и Франция, подписали СВПД летом 2015 года. Договоренность способствовала преодолению кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, а также предусматривала постепенную отмену санкций в обмен на обязательства страны ограничить свою ядерную программу.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Евросоюза, Ирана, Соединенного Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты после заключения ядерной сделки
Министры иностранных дел Франции, Германии, Евросоюза, Ирана, Соединенного Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты после заключения ядерной сделки

Ядерная сделка на грани срыва
Однако уже спустя три года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке покинул соглашение, а Вашингтон восстановил санкции против Тегерана. Пришедший к власти вслед за ним Джозеф Байден неоднократно давал понять, что Вашингтон готов вернуться в ядерную сделку.

С 2021 года страны ведут переговоры о восстановлении СВПД в первоначальном виде, однако пока безрезультатно.

В июне этого года стало известно, что замглавы иранского МИДа Али Багери Кани встретился в Абу-Даби с британским, немецким и французским коллегами для обсуждения "некоторых проблем, вызывающих взаимные опасения".

После этого появилась надежда на возобновление диалога - газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена "тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и достичь соглашения об обмене заключенными".

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Подробности встречи не сообщались. Однако, как писали СМИ, стороны обсуждали возможность согласия Ирана не обогащать уран выше 60% и освободить некоторых американских заключенных, содержащихся в Тегеране. В обмен на это Запад якобы обещал высвободить миллиарды замороженных иранских средств.

Однако такие шаги вызвали возмущение среди республиканцев. Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал администрацию Байдена. А бывший советник по национальной безопасности США при Трампе Джон Болтон назвал СВПД плохой сделкой, отметив, что "она никогда не станет лучше".

В начале июля газета The Guardian сообщила, что Британия и ЕС собрались нарушить ядерную сделку с Ираном и не намерены снимать ограничения по ракетной программе Тегерана. Срок договоренностей, согласно резолюции ООН, истекает в октябре 2023 года.

Брюссель и Лондон объясняют свой отказ нарушениями договора со стороны Тегерана. Согласно условиям сделки, Ирану разрешалось обогащать уран на уровне 3,7%, однако сейчас, по мнению западных стран, Тегеран обогащает уран на уровне 60%.

Помимо этого, страны обвиняют Иран в том, что он якобы поставлял России дроны для спецоперации на Украине. Москва и Тегеран неоднократно опровергали такие сообщения. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления вбросом, отметив, что "российская армия использует беспилотники отечественного производства". В иранском МИДе заявили, что Тегеран передал Москве два беспилотника, но это произошло за несколько месяцев до начала СВО.

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Тегеран не доверяет Западу
Текущая ситуация с ядерной сделкой находится в достаточно подвешенном состоянии, считает политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

- С одной стороны, Запад хочет восстановить СВПД на новых условиях, неприемлемых для Ирана. С другой стороны, "евротройка" в лице Британии, Германии и Франции не видит смысла в ядерной сделке, считая, что этот документ уже устарел и нужно выработать новый устраивающий все стороны механизм, - поясняет Ибрагимов.

По его мнению, реальный шанс на возвращение американцев в ядерную сделку и запуск нормализации отношений между Тегераном и Западом был в августе прошлого года, когда возобновлялись переговоры между Ираном и США. Однако в результате дискуссия ни к чему не привела.

- Дело в том, что конфликт США и Ирана многолетний и многогранный. Разрешить накопившиеся проблемы даже за несколько лет не получится. Европейцы пытаются закрыть на этот момент глаза, считая, что если они выступят посредниками, то все постепенно можно будет урегулировать, - пояснил эксперт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ditsch
Он добавил, что в Тегеране не доверяют "евротройке", так же как и США.

- Американцы, в свою очередь, выставляют два неприемлемых для Тегерана условия: снятие санкций не сейчас, а в будущем и отказ от отношений с Москвой и Пекином. В течение последних нескольких месяцев Иран провел переговоры с дипломатами из Великобритании, Франции и Германии как напрямую в Осло, так и на прочих площадках, - подчеркнул политолог в беседе с "Известиями".

Однако, по мнению специалиста, реального и ощутимого прогресса достичь не удалось. Во-первых, Запад, ссылаясь на сомнительные источники, обвиняет Иран в том, что тот отправляет оружие в Россию и, таким образом, участвует в украинском конфликте. Иран это категорически опровергает. Во-вторых, фактор Израиля продолжает играть роль краеугольного камня, считает Ибрагимов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на том, что возвращаться в ядерную сделку категорически нельзя.

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- Считается, что это только развяжет Ирану руки. Выйдя из-под санкций Запада, он улучшит ситуацию в своей экономике, получит безбарьерный доступ к технологиям, а значит, разработает ядерное оружие, и тогда уже будет поздно. Хотя европейцы понимают, что их влияние на Иран стремительно иссякает, сделать они ничего не могут, - полагает эксперт.

Ибрагимов добавил, что Тегеран нормализовал отношения с соседями в регионе, на полноправной основе вступил в ШОС, вовсю проявляет интерес к БРИКС и таким образом разрушает изоляцию Запада.

- Несмотря на то что недавно верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что Иран готов к переговорам и возвращению в договор, многие расценили это как формальное и дежурное дипломатическое высказывание, которое ни к чему не обязывает. В принципе так это и выглядит. Скорее всего, сделка в ближайшее время возобновлена не будет: к этому не готовы ни на Западе, в частности европейцы, ни в самом Иране, - подытожил Ибрагимов.

Президент Ирана Ибрахим Раиси принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества
Президент Ирана Ибрахим Раиси принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества

Фото: Global Look Press/Iranian Presidency
Ядерный вопрос останется без изменений
Перспектив достижения каких-то новых договоренностей на данном этапе, скорее всего, нет, считает публицист, востоковед Андрей Онтиков.

- Несколько недель назад в СМИ появились сообщения о том, что американцы и иранцы ведут переговоры, в том числе по ядерной тематике. Последовал комментарий со стороны России о том, что такие переговоры не исключаются, - отметил политолог.

По его словам, речь в данном случае о том, что Вашингтон и Тегеран попытаются достичь некоего двустороннего соглашения.

- То есть иранцы не так педалируют свою ядерную программу, а американцы в обмен что-то смягчают, отменяют какие-то санкции. Но в целом всеобъемлющего плана, который был до 2018 года, не просматривается, - пояснил эксперт.

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Он добавил, что если с американской стороны еще могут последовать какие-то послабления, то не факт, что США позволят европейцам возобновить с Ираном какое-либо сотрудничество, особенно в экономике.

- Ведь Иран интересует снятие санкций и возможность налаживать торгово-экономические отношения в первую очередь со странами Европы. Но это вообще не просматривается в перспективе, - рассказал специалист в беседе с "Известиями".

Онтиков полагает, что некие сепаратные договоренности между американцами и иранцами могут быть достигнуты. Но при этом Иран четко понимает и видит в США своего врага. По мнению политолога, Тегеран попытается что-то выжать из переговоров с Вашингтоном, но вряд ли это будет нечто прорывное для иранской экономики и для иранских торговых возможностей. У европейцев при этом есть ограничения на торговлю между странами ЕС и Тегераном и они будут сохраняться в дальнейшем, полагает востоковед.

ТегеранФото: ТАСС/Михаил Терещенко
Подвижки едва ли возможны
В течение последних полутора лет политическое урегулирование иранской ядерной программы было заморожено, считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

- Не наблюдается никаких результативных подвижек. Ситуация достаточно патовая и для Ирана, и для других участников, заинтересованных в диалоге и достижении неких конструктивных компромиссных решений. Проблема в том, что США и другие западные союзники не готовы к политическому урегулированию и компромиссу, - пояснил эксперт.

По его мнению, главная проблема заключается в том, что американцы отказываются давать Ирану какие-то гарантии. Сам Тегеран находится в довольно сложной ситуации. Он все еще, несмотря на многочисленные заявления, является членом ДНЯО, то есть связан обязательствами по нераспространению ядерного оружия. Но при этом ядерная программа для него - вопрос экзистенциальной безопасности.

В настоящее время наличие у какой-то державы ядерного оружия является защитным фактором, который сдерживает остальных игроков от серьезной вооруженной конфронтации, уверен Крылов.

Для Ирана получение ядерных технологий и в перспективе создание ядерного оружия будут означать серьезное улучшение собственных позиций в вопросе региональной безопасности. Вместе с тем получение страной ядерного оружия означает увеличение числа участников ядерного клуба, что тоже никому не нужно, отмечает политолог.

- Получается патовая ситуация. Для Ирана отказ от собственной ядерной программы означает серьезную дыру в безопасности, а работа в этом направлении влечет за собой нарушение определенных обязательств. С другой стороны, в 2015 году был заключен СВПД, в результате которого были достигнуты договоренности между США и Ираном, - уточнил Данила Крылов.

Он подчеркнул, что у ядерных технологий есть две стороны: военная и энергетическая. По его словам, получение собственной энергетической безопасности через АЭС - это важный элемент для безопасности государства. Особенно для Ирана, который является кросс-региональным лидером. Поэтому ситуация очень сложная. Она усугубляется еще и тем, что американцы ведут себя абсолютно неконструктивно и не намерены вступать в диалог до окончания очередных президентских выборов, считает эксперт.

Согласно его прогнозу, какие-то подвижки как в сторону заключения, так и в сторону расторжения договоренностей пока вряд ли возможны.

- Ситуацию осложняет еще и конкуренция двух американских партий - как друг с другом, так и в политических решениях на международной арене. Если одна сторона достигает договоренности, другая, приходя к власти, от них отказывается. Именно поэтому Тегеран запросил у Вашингтона письменные гарантии и не получил их, - пояснил эксперт.

По его словам, определенные вопросы возникают к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Иран понимает, что агентство не будет действовать в интересах Тегерана или Москвы и Пекина. Европейские страны в настоящее время также активно используют фейки и провокации, проводят деструктивную информационную политику на европейском и международном уровне, дискредитируя остальных участников процесса, связанного с ядерными технологиями, пояснил Крылов.

Политолог считает, что МАГАТЭ будет поддерживать интересы и позицию США и европейских держав.

- Если эти позиции сойдутся на том, что необходимо достигнуть какого-то компромиссного решения, то оно будет поддержано. Но пока четыре игрока из шести не согласятся с необходимостью конструктивного диалога для достижения компромисса, никаких результатов не будет. И переговоры могут продолжаться вечность, - уверен специалист.

В то же время отношения Тегерана с европейскими участниками сделки складываются непросто.

- Принято довольно много решений антииранского характера. США, скорее всего, не нужен диалог и поиск компромисса. Так что ситуация будет лишь затягиваться. Подвижки возможны в случае смены политических элит на тех, кто настроен на рациональный и конструктивный подход вместо эмоционально-деструктивного, - считает собеседник.

Специалист отметил, что заключенная в 2015 году договоренность была выгодна всем странам.

- Впрочем, даже если какие-то рамочные соглашения будут заключены, отсутствие у Германии, Франции, Великобритании и США намерения исполнять договоренности может все перечеркнуть, - подытожил Крылов.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689310200


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