Так что же мешает России победить на Украине? - А.Акопян

09:54 14.07.2023 Информационное агентство EADaily задало своим читателям вопрос: "Что мешает России победить в конфликте на Украине?", предложив шесть вариантов ответа. Да, сколько ответивших (а их было 10 тысяч), столько личных мыслей и переживаний вложил каждый в выбранный ответ. А "мнение автора может не совпадать с мнением редакции". Автор же считает результаты опроса катастрофическими.



Итак, на вопрос "Что мешает России победить в конфликте на Украине?" меньше всего голосов набрал ответ "Талант украинских командиров и храбрость солдат" (4% голосов). Формулировка вопроса, прямо скажем, "на грани", можно было и смягчить: "натовская выучка", "восьмилетний боевой опыт" командиров, "идеологическая обработка", да хоть "зомбированность" солдат противника. В любом случае низкая популярность этого варианта ответа вроде бы показала высокий уровень патриотизма читателей.



Беда в том, что высокая квалификация командиров ВСУ и высокая мотивация их солдат несомненны. Для того, чтобы признать это, достаточно задать себе один честный вопрос: "Почему бои продолжаются уже почти полтора года?". Никакая пропаганда побед в "24 российско-украинских войнах", никакой телемарафон "Единые новости" на ТВ, никакой вал поставок вооружений без готовности армии сражаться столь же честного ответа на этот неприятный вопрос не дадут.



В 1999 году сербы (ну, не совсем сербы) сбили даже хваленый американский бомбардировщик Northrop B-2 Spirit ("Стелс"), а 95−96% ударов натовской авиации по югославской бронетехнике пришлись на фанерные танки и БМП с "утеплителем" - ведром солярки внутри. Вторжение югославской армии в Македонию, единственную соседнюю страну, куда вошел натовский контингент, имело бы хорошие шансы на успех: Македония стояла в шаге от гражданской войны между славянами и албанцами. Первые, не пряча оружия (оно было у всех) забрасывали натовцев камнями. Как и греки в порту Салоники, причем Афины предупредили, что в случае наземного конфликта они оставят транзит только в одну сторону - из Македонии. Но ни солдаты, ни генералы югославской армии не верили в возможность победы. Через два с половиной месяца бомбардировок Югославия сдалась. В 2003 году миллионная иракская армия продержалась 20 дней. Американцы не слишком церемонятся с мирным населением, но в случае начала городских боев не исключали переговоров как в 1991-м с целью "мирной трансформации режима". Однако ¾ солдат иракской армии составляли шииты, которые ненавидели Саддама Хуссейна. И они разбежались.



А СВО на днях отметила свои первые 500 дней. О глупости и подлости украинцев, живущих мечтой "Чтобы не было коррупции, и чтобы был кум, который порешает все проблемы", сделавших ставку на еврохаляву, продающих Западу единственный товар, который у них есть - русофобию, не понимающих, что народ независимого государства имеет шансы добиться народовластия в своей стране, а народ полуколонии - никогда, обо всем этом поговорим как-нибудь потом. Они сражаются - это факт. Признаков развала фронта и скорой массовой сдачи в плен не наблюдается. Или наблюдаются (только признаки) буквально в последнюю пару дней. Но все равно это всегда случается "вдруг".



Еще одна беда в том, что у социологов есть полтора - два десятка видов корректирующих, "хитрых" вопросов, проверяющих искренность респондентов, подверженность стереотипам, внимательность, понимание вопросов вообще и даже "взламывающих самообман". Случайно или нет, но на вопрос о причинах, мешающих победе России, одним из вариантов ответа был "Бездарность нашего командования". Если отложить в сторону оценку рядового состава, получился типичный "контрольный вопрос", просто перефразировавший предыдущий: "Талант украинских командиров". Обругать своих командиров все же легче, чем похвалить врага. И ответ про бездарность выбрали 23% респондентов. Вместе с предыдущим - 27%. Не 4%, а более четверти респондентов считают, что украинские командиры, а то и верховное командование ВСУ, лучше наших. На самом деле существенно больше 27%. Ведь респондент имел право выбрать только один ответ из шести. Кто-то мог посчитать главной причиной неудач вопросы вооружений (о них ниже), а ошибки командования отнес на второе, не учитываемое место. Справедливо ли это мнение?



Война - искусство обмана. Наши солдаты и офицеры быстро учатся, очень быстро. К сожалению, преимущественно у врага и дорогой ценой. Что касается командования, то представьте ситуацию: вы, лично вы, читатель, будь вы хоть рядовым запаса, получили приказ выбрать место для десантирования и создания плацдарма на противоположном берегу реки. Вы изучаете его, видите только ряды хлипких садовых домиков: строить капитальные здания на низком берегу никто не станет. И вдруг - мост! Широкий, бетонный. Прекрасное укрытие. А вплотную к нему гораздо безопаснее перебрасывать на катерах подкрепления, боеприпасы, эвакуировать раненых. И не больше взвода противника в охранении ("а зачем больше-то? пару пролетов ведь взорвали"). Ну что, боец, где будешь десантироваться? Много ума понадобилось? На сегодня плацдарм ВСУ у Антоновского моста достиг одного километра в глубину и не менее трех вдоль берега. Какие выводы сделаны в отношении командиров, ответственных за оборону левобережья Херсонской области?



Что интересно, после высадки десанта западные и украинские СМИ и эксперты вмиг свернули тему "Русские разрушили каховскую плотину". Ясно же, кому выгодно. А наши эксперты в случае подобных неудач научились включать режим "зрадоперемоги": делают задумчивое лицо и почти с гордостью произносят идиотский аргумент: "В одних военных академиях учились". Кстати, ВСУ давно уже перешли на натовские уставы. Нам нравятся репортажи, где украинские военнопленные жалуются, что в глаза не видели командира взвода: "Нас бросили, а сами в тылу прячутся". Не так. Натовский взвод до 40−50 и более бойцов под руководством сержантов находится на линии фронта. Командир взвода (лейтенант), замкомвзвода (главный сержант) и отделение управления могут находиться и в пяти, и в 10 км от взвода, и далее - по обстоятельствам. Прикиньте, где располагаются командные пункты роты, бригады и выше. Связь позволяет.



Иногда их связь удается глушить. Иногда "глушат" нас вместе с нашей связью. Утром 11 июля под Бердянском в результате ракетной атаки погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков. На командном пункте. И не один. Мы дотягиваемся до их генералов в бункерах под Львовом, а наши генералы - в 70 или 80 км от линии фронта. На ладони. Видимо, "вели" его достаточно уверенно, не боялись упустить, если приурочили удар к открытию саммита НАТО в Вильнюсе. А еще наши эксперты умиляются "подвигам" полковников и генералов, которые лично ведут солдат в атаку. Это невыученные уроки даже не Великой Отечественной, а Первой Мировой, когда кадровый офицерский корпус был выбит уже к началу 2015 года. Нельзя это поощрять.



И все же мы обманули их в главном. Ну, как обманули… То, что они пошли в губительный "контрнаступ", не только наша заслуга. Не бог весть, какое откровение, но самое поразительное здесь то, что абсолютно не имеет значения, понимал ли сам Владимир Зеленский последствия авантюры. Механизмы принятия "его" решений находятся в руках тех, кто руководствуется соображениями, далекими от победы вассала на поле боя. Никто не мог подтвердить это лучше самого Зеленского, заявившего, что "президент США Джо Байден мог бы ценой Украины закончить конфликт даже за пять минут", пусть и добавив, что "Киев считает такой вариант неприемлемым". Все лежит на шкале: "проблемы - решение проблем". Все имеет цену. В том числе Украина. Не наши, а западные институты набрасывают сценарии, при которых Незалежная может быть слита если не за пять минут, то в два-три приема. Но сегодня кураторы Украины считают, что ВСУ должны наступать, и они будут наступать.



А если подумать еще немного, то вам, уважаемые участники опроса, придется признать, что именно мы, наше командование создало условия, которые вынуждают Запад гнать ВСУ в самоубийственное наступление.



Не могу не отступить от темы. Впрочем, здесь все в тему. Вот министр обороны Британии Бен Уоллес в ответ на требование Зеленского дать больше оружия, упрекнул того в неблагодарности:



"Небольшое предостережение. Знаете, мы не Amazon. Нравится нам это или нет, но если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть немного благодарности".

Погодите, но ведь это тот самый Бен, который, двух лет не прошло, обещал:



"Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму - мы всегда можем сделать это снова".

"Мы!" - Британия, а не "Квартал-95"! И вот оказалось, что тогда Бен пошутил. Но с какой надеждой его слова воспринимали украинцы! Как смаковали их в студиях и в интернете!



Это не говоря о том, что историю про подвиг шотландских стрелков от начала до конца выдумал корреспондент "Таймс". Дескать, на шотландцев поскакали тысячи казаков, стрелки в красных мундирах, чтобы закрыть весь фронт выстроились в "тонкую красную линию" в шеренгу по два вместо четырех (ага, линия которую нельзя сдавать), и казаков перестреляли. Из докладной записки разъезда 1-го Уральского казачьего полка следовало, что, обнаружив неприятеля, казаки промчались на безопасном расстоянии вдоль гребня холма, вынудив противника огнем раскрыть свои позиции и силы, и ускакали без единой потери. Говорят, издалека ругали супостатов "по матушке", но это маловероятно: во-первых, далеко, во-вторых, шотландцы и английского-то толком не знали, а тут русский. Ну, может быть, казаки что-то жестами показали.



Давно пора перейти к еще одной паре вариантов ответа на вопрос: "Что мешает России победить в конфликте на Украине?". Скажем, ответ "Отсутствие необходимых сил и средств в армии России" - основной, а "Помощь Запада киевскому режиму" - контрольный, ведь он, по сути, тоже перефразирует первый. Если наших командиров респонденты отругали, то Родину в целом ругать не стали: первый ответ набрал 8%, а второй - 22%. Итого, 30% опрошенных видят причину неудачи не в людях, а в технике. Это удивительно.



Или не удивительно. Посмотрите тот самый телемарафон "Единые новости" на украинском ТВ. Столько, сколько выдержит психика. Как жестко, 24/7 вдалбливается "скорый коренной перелом в войне" благодаря очередному вундерваффе. На сегодня это "скальп Макрона" (крылатые ракеты SCALP дальностью 250 км, обещанные Эммануэлем Макроном). При этом по законам жанра из памяти аудитории начисто стирается прошлое чудо-оружие, чтобы не вызвать нежелательных ассоциаций экспертам, кажется, запрещено даже упоминать "байрактары", "джавелины", гаубицы М777, "хаймарсы", "леопарды" и т. д. (По поводу кассетных боеприпасов, даже украинские милблогеры бьют тревогу: у России их больше, а номенклатура страшнее, Украине грозят тяжелые последствия.) Те эксперты, у которых сохраняются остатки профессионализма и самоуважения, в лучшем случае употребят формулу: "Вместе с прошлыми поставками лучших видов вооружений новые помогут добиться…". Большинство же, чтобы не повторять сказанного другими, легко "повышают ставки" и чудо-оружие становится все "чудесатее и чудесатее". Каюсь, когда слушал, что "русня в своих консервных банках даже не успеет понять, что произошло, потому что „леопарды" будут их сжигать с расстояния в 10 (15, 20 - с каждым днем больше) километров", становилось не по себе.



А у нас все прозаично, то есть почти никак. Кто-то где-то на своих личных каналах писал о заводах, работающих в три, а то и в четыре смены (по шесть часов без перерыва), о том, как уговаривают вернуться на производство пенсионера, который уходил с зарплатой в 15 тысяч, а сейчас ему предлагают 100 (ибо он специалист "штучный", а молодежь учить больше некому), о том, что впервые за десятилетия молодежь задумалась, пойти ли работать менеджером по продажам в салон сотовой связи или простым рабочим на непростой завод? О том, что эти непростые заводы строятся со скоростью, как в первые пятилетки, что это "пожирает" много-много денег, но сразу становится локомотивом экономики и уже добавляет к ВВП гораздо больше. Но так это блогеры.



И только на днях Сергей Шойгу озвучил какие-то цифры, хоть и не в штуках, а "в разах": режим секретности никто не отменял. Поставки армии вертолетов Ка-52 выросли вдвое, Ми-28 - втрое, продукции автозавода "Урал" - почти в восемь раз, "КамАЗ" - в 17,6 раз, поставки и капремонт танков Т-72 и Т-90 на "Уралвагонзаводе" - в 3,6 раза, БМП-3 и БТР-82А на заводах в Кургане и Арзамасе - в 2,1 и 4 раза, боеприпасов (без детализации) - более чем в 10 раз. И это не от низкой базы 1990-х.



Тогда как на днях же министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, рассказав о том, что в июне было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год, признал: We produced so little in 2022 ("Мы произвели так мало в 2022 году" - цитируется по Bloomberg.) Разумеется, сколько именно - "еще секрет". И естественно, что по словам министра, назначенного на должность в конце марта, ситуация начала налаживаться только при нем. (До этого Камышин возглавлял АО "Укрзалізниця" - железные дороги, которые "увозили потоки беженцев с фронта и доставляли мировых лидеров и товары в Киев"). Так, новому министру еще только "потребуется 3−6 месяцев, чтобы увеличить производство танков и бронемашин". Можно было бы все это воспринять всерьез, если бы не последующие пассажи про его цель - "превратить Украину в арсенал свободного мира", вернуть ей статус крупного экспортера оружия. Понятно, министр хочет инвестиций. Армин Паппергер, исполнительный директор Rheinmetall, анонсировавшей строительство танкового завода, "отмахнулся от угрозы со стороны крылатых ракет". Тогда как Марта Кепе, старший аналитик по вопросам обороны в the Rand Corporation все сказала одной фразой:



"Средства противовоздушной обороны ненадежны".

В общем, "Укроборонпрома" не будет. Кстати, его уже не стало, в июне "в консерватории переставили стулья" и теперь это АО Ukraine Defense Industry, возглавляемое 31-летним Германом Сметаниным, директором практически мертвого завода имени Малышева. Собственное производство вооружений на Украине останется минимальным. В крайнем случае ведомство Шойгу подсуетится. Воевать Украина будет только западным оружием. Как же так получилось, что почти для трети опрошенных, а аудитория EADaily существенно выше средней, 300 "скальпов Макрона" оказались весомее нашего ВПК? Выводы пусть делает Минобороны. Показывайте хоть условные модели новых разработок. А те пусть хохочут: "Все эти „Кинжалы" - „Союзмультфильм"!". Было же.



Самое большое разочарование - первое место с 24% у ответа: "Этот конфликт вполне устраивает руководство РФ и США". Да, вопрос двусмысленный, поскольку не уточняет, по одной и той же причине или по разным он устраивает руководства двух стран. Такая двусмысленность обычно отпугивает респондентов, и они стараются выбрать другой ответ, мало-мальски их удовлетворяющий. Но почти четверть выбрали этот. Т. е. двусмысленности не заметили. Пренебрегли ею. Поставили Россию и США на одну доску.



Да, люди, незнакомые с понятием порога отсечения сверхдоходов в пользу бюджета, любят пословицу: "Кому война, кому мать родна". Если они имели в виду это. Большинство же понимает, что потери для "олигархов" оказались несравненно большими, чем прибыли от роста гособоронзаказа. Кого конкретно устраивает "конфликт"? А с другой стороны, прикрутим обличительный пафос. Помните приматолога Карпухина (актер Вячеслав Невинный) из фильма "Гараж"? Противнейший персонаж с его фразой: "Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем… в виде гаража!". А ведь это суть международных отношений в чистейшем и незамутненном виде.



Все остальное - Устав ООН, международное право и даже некие "правила", о которых талдычат экс-партнеры, "Всеобщая декларация прав человека", меморандумы, конвенции, декларации, договоры - песни в пользу бедных. Они работают только в периоды ситуативного равновесия сил и немедленно отбрасываются, когда соотношение сил меняется. Не воспользуешься ты открывшимся окном возможностей, никто твоего благородства завтра не оценит. Не нравится такая Земля - ищите себе другую.



НАТО призывает готовиться к долгой холодной войне. Они лукавят лишь в том, что она "началась" 24 февраля прошлого года. (Что можно было придумать глупее?) Нет-нет, автор не будет утверждать, что она началась в 2014-м, в 2007-м, в 1917-м или при Иване Грозном, и что она велась именно против России. Война - естественное состояние мира (хм… каламбур). С короткими периодами ситуативного равенства сил. Свидомые идиоты, сочинившие "24 российско-украинские войны" начиная с похода на Киев "новгородского князя Владимира" (потом они передумали, и он стал украинским князем, но не суть) концептуально абсолютно правы. Назови дату, когда началось противостояние Украины с Россией, и ты признаешь, что война случайна и все можно отыграть.



Что будет дальше? После разгрома Украины? "Россия - это континент, замаскированный под страну, Россия - это цивилизация, завуалированная под нацию" (Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization veiled as a nation) - Жозе Мануэл Баррозу, председатель Еврокомиссии ("правительства" Евросоюза) в 2004 - 2014 годах. Надо же, так один отпетый русофоб поддел другого - Джона Маккейна - с его фразой о России, как "бензоколонке, притворяющейся страной". Тем не менее, даже с 200 миллионами населения и "не самыми продвинутыми" технологиями мы не сможем стать четвертым центром силы. Союз с США исключен, с Китаем - только в роли "пристяжной", остается раскалывать и подминать под себя Европу. Кого-то жестко, кого-то привлекать в качестве полноправного союзника. Как-то так. Но отвлеклись.



"Ничего не мешает" - ответили 19% опрошенных на вопрос: "Что мешает России победить в конфликте на Украине?". Можно было бы придраться, дескать, в этом ответе "чувствуется" раздражение тем, что все еще не победили, например, не применили ТЯО. Но, скорее, он выражает уверенность в конечной победе России. Заставляет задуматься только то, что единственный из шести ответов, который однозначно подразумевает нашу победу, выбрали менее пятой части опрошенных.



Альберт Акопян (Урумов)

