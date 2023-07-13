Китайцы полетят на Луну с пересадками

10:01 14.07.2023

Космическое агентство КНР представило детали пилотируемой миссии

Вчера руководство китайской Программы космических пилотируемых полетов сообщило подробности полета тайконавтов на Луну, который планируется совершить к 2030 году. На орбите Луны из нескольких модулей будет создана временная станция, с которой тайконавты спустятся на поверхность спутника Земли и проведут там исследования. После этого они вернутся на станцию и, пересев в основной корабль, отправятся обратно на Землю.



Руководство Программы космических пилотируемых полетов КНР (CSMA) официально представило основные этапы полета на Луну, который должен произойти до 2030 года. Более точные даты пока не сообщаются.



Для спуска и подъема тайконавтов на поверхность естественного спутника Земли китайцы соберут на его орбите некое подобие временной орбитальной станции. Для этого с Земли на орбиту Луны будут отправлены две ракеты - на одной полетит лунный посадочный модуль, на другой - экипаж миссии. Такой план призван упростить отправку большого объема оборудования - по мнению западных СМИ, у Китая есть проблемы в разработке и создании единой ракеты-носителя, способной сразу поднять крупный груз.



На орбите Луны тайконавты соберут из модулей временный орбитальный комплекс и на посадочном аппарате спустятся на поверхность Луны.



Там они "проведут необходимые исследования и соберут образцы", после чего поднимутся обратно на орбиту Луны, пересядут в корабль, который привез их с Земли, и в нем вернутся обратно на Землю. Сколько всего тайконавтов примет участие в миссии и сколько из них высадится на Луну, а сколько будет ждать их на лунной орбите, пока не сообщается.



Во время презентации плана, состоявшейся в Ухане, заместитель главного инженера CMSA Чжань Хайлян заявил, что для реализации лунной миссии в Китае сейчас ведется активная работа над новой ракетой-носителем "Чанчжэн-10" ("Великий поход-10"), посадочным аппаратом, специальными скафандрами для пребывания на Луне, пилотируемым луноходом и другим оборудованием. Новая ракета-носитель будет оборудована тремя с половиной ступенями и сможет нести до 27 тонн полезного груза на лунную орбиту.



Во сколько обойдется высадка астронавтов на спутник Земли

Если миссия окажется успешной, Китай станет вторым государством в истории человечества, которому удалось высадить человека на Луну. В 1969 году это сделали США. На 2025 год запланирована новая, более масштабная миссия США по высадке людей на Луну. В рамках миссии "Артемида" НАСА хочет построить лунную базу в районе Южного полюса Луны. База будет расположена в кратере Шеклтон диаметром 19 км, на кольцевом валу которого находится точка полюса, а в чаше дна лежат запасы льда.



Евгений Хвостик

13.07.23