Банковским омбудсменом Казахстана избран подросший г-н Нурпеисов, сынишка завотделом администрации Елбасы

11:22 14.07.2023

Об избрании банковского омбудсмана

АРРФР, 13 июля



В соответствии со статьей 40-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" по итогам внеочередного заседания Совета представителей большинством голосов банковским омбудсманом избран Нурпеисов Дархан Кадырбаевич.

Нурпеисов Дархан Кадырбаевич имеет юридическое образование, является доктором юридических наук, профессором, магистром делового администрирования (МВА). Нурпеисов Д.К. имеет стаж работы в банковском секторе, занимал руководящие должности в Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Национальном Банке Республики Казахстан.

Нурпеисов Дархан Кадырбаевич вступил в должность банковского омбудсмана с 12 июля 2023 года, срок полномочий - 2 года с даты вступления в должность. Перед вновь избранным банковским омбудсманом были поставлены задачи по усилению его роли в вопросах урегулирования просроченной задолженности по банковским займам и микрокредитам граждан.

Агентство выражает благодарность Сийрбаеву Ерсерику Даменовичу за эффективную работу в должности банковского омбудсмана, вклад в становление данного института и развитие системы защиты прав заемщиков.