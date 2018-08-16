Замминцифры РФ Паршин лично взял взятку 3,5 млн рублей кэшем в ресторане. Дивный лох

11:40 14.07.2023 Сотрудники СКР и ФСБ взяли с поличным заместителя главы Минцифры, разработчика QR-кодов

Алексей Иванов



Заслуженный цифровизатор и распределитель миллиардов Максим Паршин взят с поличным в одном из московских ресторанов в момент получения взятки в 3,5 млн рублей.



Ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы. "Особо крупный размер", хотя для Паршина, разумеется, сущий пустяк. "А может, ему просто расплатиться по счету не хватало?", - иронизирует журналист Сергей Мардан. Писатель, политтехнолог Константин Ратченко: "Почему замминистра цифрового развития самостоятельно брал взятку наличкой в рублях? Не позорил бы хоть министерство, а то выглядит так, будто никакого цифрового развития в стране и вовсе не происходило, раз даже замглавы ведомства действует по-старинке".



Председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Александр Хинштейн сообщил, что чиновника скрутили 12 июля (информация распространена только на следующий день). "Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов. Задержание Паршина стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры. […] Совокупность объективных доказательств в отношении Паршина не вызывает сомнений в виновности чиновника", - написал он.



Замминистра относят к клиентеле Ковальчуков, его величают "смысловым центром всех решений по цифровым технологиям в империи Ковальчуков". Утверждают, что через Паршина, правую руку главы Минцифры Максута Шадаева, "решались все вопросы по цифровым технологиям". Как и Шадаев, он является апологетом "цифрового концлагеря" и, безусловно, представителем "партии мира/поражения".



Вишенка на торте. Именно г-н Паршин курировал разработку QR-кодов.



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Максим Викторович Паршин родился 23.07.1976 в г. Мытищи Московской области. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирантуру МГУ и Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли. С 2002-го по 2013-й работал на различных должностях в Министерстве экономического развития Российской Федерации (до 2008 года - Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации), отвечал за развитие электронных госуслуг. В 2013-м являлся заместителем генерального директора ФГУП "Почта России", в 2014–15 годах - заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости, в 2016–18 годах - директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ. 16.08.2018 распоряжением Правительства РФ №1690-р назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



В Минцифры Паршин руководит федеральными проектами "Цифровые технологии", "Кадры для цифровой экономики" и "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 4.06.2019. Курирует выработку государственной политики в сфере развития информационных технологий, создание благоприятных условий для российских ИТ-компаний, подготовку кадров для цифровой экономики, формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов и деятельность подведомственных организаций. Координирует работу Департамента развития отрасли информационных технологий, Департамента экономики и финансов, Департамента развития цифровых компетенций и образования. С 2022-го контролирует работу индустриальных центров компетенций и центров компетенций разработки программного обеспечения. Кроме того, курирует деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Фонда "Сколково", Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ "Восход" и НИИ "Интеграл".



Член президиума Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации при Правительстве РФ. Член Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования, установления квоты приема на целевое обучение. Заместитель председателя Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



В 2020-м вошел в совет директоров "Роснано". Президент Федерации спортивного программирования (созданной в октябре 2021 года по инициативе премьер-министра Михаила Мишустина), организатор (май 2023) международного турнира по спортивному программированию "Код Мира" в Грозном и Фестиваля по спортивному программированию среди студентов и школьников в рамках Startup Village "Время инноваций" в Сколково. Имеет благодарность Президента РФ, награжден почетной грамотой Правительства РФ.



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"В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием, министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам", - заверили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



При этом министр Максут Шадаев во внутреннем чате Минцифры обратился к сотрудникам ведомства с призывом "пережить, перетерпеть", так как "в нас сейчас полетят стрелы, будет много критики". А кресло-то под филейной частью Максута Игоревича реально зашаталось.



"Паршин в Минцифры курировал распределение грантов - и деньги там крутились большие. Например, в 2023 году министерство поддержало 26 проектов на сумму 18,2 млрд рублей. Об этом рассказывал журналистам сам Паршин. Речь идет об импортозамещении иностранного программного обеспечения. Таким образом чиновник решал, кто получит бюджетные деньги", - констатировал Life. ТГ-канал "Это еще не конец": "Опытный решальщик из либерального клана бюрократов-реформаторов. Партнеров у него очень много, и всем им сейчас зябко". ТГ-канал "Русский демиург": "Аккумулятор разнообразных финансовых потоков. Его работу контролировали и Чернышенко, и Мишустин, и Абрамченко, и Чуйченко, в курсе всех цепочек. Отдельная тема - связка Паршина с Росимуществом. Словом, дело будет громкое, но, скорее всего, закрытое".



ТГ-канал "Образ будущего":

"У замглавы Минцифры Паршина весь джентльменский набор:

1. Раздавал за откаты подряды на поставку и разработку.

2. Вводил в цикл поставок подконтрольные фирмы, которые завышали сметную стоимость и аккумулировали маржу.

3. Распил.

4. Уход от налогообложения через не самые сложные схемы.

5. Продажа конфиденциальной информации".



Заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий (Института РУССТРАТ) Юрий Баранчик: "А вы говорите - Попов... Тут люди покруче в расклад пошли. Некоторые министры и другие чиновники 1-2 класса сейчас телефоны обрывают. Пока говорить, конечно, рано, но еще один-два чиновника за 2-3 недели и можно будет говорить о том, что Башни пошли в размен ударами". ТГ-канал "Тайная канцелярия": "Задержание замглавы Минцифры РФ Паршина откроет целую череду громких коррупционных дел в отношении чиновников федерального уровня. По данным инсайдеров, в планах у силовиков - задержать еще несколько крупных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. "Сейчас сразу несколько высокопоставленных фигурантов находятся в непосредственной разработке правоохранителей. Задержания - при наличии достойной фактуры, серьезных доказательств и политической воли - могут произойти уже в самом скором времени", - добавляют информированные источники". Снова политолог Баранчик: "В контексте происходящего - а, может, "марш Пригожина" был отвлекающим маневром для элит и обслуживающих их креаклов? Отвлечением на негодную цель? Никто же не будет спорить с тем, что марш как на рентгене в течение всего лишь одного дня высветил весь расклад сил в элитах - кто, где, как и с кем. Народ расслабился, подумал, что теперь можно все, система не работает, а их тут раз и в "дамки"". Политолог Максим Жаров: "Коррупция при проведении цифровизации признана колоссальной угрозой в эпоху СВО. Но эта же "цифровая" коррупция теперь есть и триггер внутриэлитных войн. И судя по многочисленным "черным меткам", разбросанным по телеграму в последние дни, триггер этот вполне может стать цунами".



Главное следственное управление Следственного комитета России обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании для Паршина меры пресечения в виде заключения под стражу.



Поздним вечером 13 июля дежурная судья Елена Ленская приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства. Цифровизатор-коррупционер отправлен под домашний арест сроком до 12.09.2023.



Он якобы заключил сделку со следствием и "готов дать показания на фигурантов всех цепочек".



Паршин в суде

Также под домашний арест поместили генерального директора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" ("БФТ-Холдинг"; занимается разработкой государственных информационных систем на федеральном и региональном уровнях; числится в списках аккредитованных Минцифры ИТ-компаний и системообразующих организаций России; 50,01% акций принадлежат структуре "Ростелекома"), члена Экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры, председателя комитета по информатизации при Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам Александра Моносова, который передал 3,5 млн Максиму Паршину в ресторане в центре Москвы.



Ему вменяется ч. 5 ст 291 УК РФ - дача взятки должостному лицу в особо крупном размере. "В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - говорится в пресс-релизе Басманного суда. Источник - завтра

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