"Няшка" Канокпан Лао-Арая назначена постпредом АБР в Ташкенте

12:00 14.07.2023

АБР назначил нового директора представительства в Узбекистане

Директором представительства Азиатского банка развития в Узбекистане стала Канокпан Лао-Арая. До этого она возглавляла представительство банка в Кыргызстане.



