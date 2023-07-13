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"Няшка" Канокпан Лао-Арая назначена постпредом АБР в Ташкенте
12:00 14.07.2023

АБР назначил нового директора представительства в Узбекистане
Директором представительства Азиатского банка развития в Узбекистане стала Канокпан Лао-Арая. До этого она возглавляла представительство банка в Кыргызстане.



Новым директором представительства Азиатского банка развития (АБР) в Узбекистане назначена Канокпан Лао-Арая, сообщила пресс-служба банка.

Канокпан Лао-Арайя будет руководить деятельностью АБР в Узбекистане и контролировать подготовку и реализацию новой стратегии партнерства банка со страной на 2023−2028 годы.

В рамках этой стратегии АБР усилит поддержку перехода Узбекистана к инклюзивной и рыночной экономике, развитию частного сектора, "зеленой" трансформации, сокращению экономического и социального неравенства, а также расширению регионального сотрудничества и интеграции, говорится в сообщении.

Канокпан Лао-Арайя имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере развития и экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Центральную Азию. Она присоединилась к АБР в 2001 году из Министерства финансов Таиланда и с тех пор занимала ряд руководящих должностей в банке.

До назначения она была директором представительства в Кыргызстане, где руководила деятельностью банка, в том числе поддержкой в связи с пандемией COVID-19, которая оказала разрушительное воздействие на экономику страны и здоровье населения.

Канокпан Лао-Арайя имеет степень доктора и магистра экономики Университета Индианы (Блумингтон) в США, а также степень бакалавра экономики Университета Чулалонгкорн в Таиланде.

На новом посту она заменит Синди Мальвичини, которая стала заместителем генерального директора департамента Южной Азии АБР.

Поддержка АБР Узбекистану в 2022 году была сосредоточена на реформах для перехода страны к инклюзивной и рыночной экономике. В 2022 году АБР выделил Узбекистану более 1 млрд долларов США на реализацию 5 проектов и программ в государственном секторе. Это включало поддержку продовольственной безопасности, социальной защиты уязвимых групп и создания рабочих мест после пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. До сегодняшнего дня банк выделил Узбекистану 240 займов, грантов и техническую помощь в государственном секторе на общую сумму 11,5 млрд долларов США. Инициативы регионального сотрудничества и интеграции в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) остаются неотъемлемой частью операций АБР в Узбекистане.

Основанный в 1966 году, АБР включает в себя 68 стран-членов, из них 49 из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Источник - Газета.uz
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