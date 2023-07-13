Подмосковный дворец Аллы Пугачевой предлагают переделать в Приют детям Донбасса

12:24 14.07.2023

В Москве предложили переделать особняк Пугачевой в детский пансионат



Владимир Гладков



Российское руководство должно гораздо решительнее действовать в отношении всех сочувствующих Украине и начать отбирать у них имущество.



Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Мы воюем, или мы не воюем? Если мы воюем, давайте построже. Внутри страны сначала одна сволочь из либерашек выступает тут на каком-то большом выпускном, потом эта же сволочь уезжает собирать деньги для украинцев. Это чего?



Сначала мятеж, а потом в тот же город приезжает петь Арбенина. Мы вообще все о чем? Имущество наших ребят арестовывают по всему миру, у Лебедева (российский дизайнер – прим.) взяли и квартиру арестовали в Киеве, а у нас что? Имущество Гордонов, всяких наших иноагентов прекрасно себя чувствует", – сказал Соловьев.



Он подчеркнул, что справедливым было бы конфисковать у зажиточных предателей роскошную жилплощадь – и передать ее нуждающимся детям.



"Великолепный пансионат для детей Донбасса был бы в особняке Пугачевой, тем более что в истории когда-то был такой случай, когда Иосиф Виссарионович Сталин передал беспризорным детям слишком роскошную дачу, которую кое-кто из деятелей себе отстроил.



Так что, давайте, построже. Идет война", – добавил телеведущий.



Примечательно, что, несмотря на свои требования и показное восхищение поступками Иосифа Сталина, Владимир Соловьев не изъявил желания передать детям Донбасса одну из своих квартир или вилл.