Что будет с Прибалтикой? - Наталья Еремина

12:25 14.07.2023 Что с Прибалтикой?

Наталья Еремина о государственной русофобии в Литве, Эстонии и Латвии

Сергей Зотов



"ЗАВТРА". Наталья Валерьевна, известно, ка́к сейчас власти в Прибалтике относятся к русскому населению, забывая, что эти земли были частью Русского Мира. Не мешало бы напомнить им об их же истории.



Наталья ЕРЕМИНА, доктор политических наук, профессор СПбГУ. Вопрос важный, ведь вопреки официальной позиции Латвии, Литвы и Эстонии, что русских никогда не было на берегах Балтики, на самом деле они там присутствовали всегда. Об этом свидетельствуют летописные источники и данные археологии. Известно, что на тех землях среди достаточно смешанного населения проживали и славянские племена. Неслучайно Ярослав Мудрый в начале XI века основал город Юрьев, который теперь называется Тарту.



Не будем забывать и о том, что Эстония и Латвия в рамках эстляндских и лифляндских территорий присоединились к России по результатам Северной войны, Ништадтского мирного договора со шведами, которые еще и получили за это денежную компенсацию.



Можно вспомнить и о Великом княжестве Литовском, которое в формате Курляндии после третьего раздела Речи Посполитой между Россией, Австрией и Пруссией вошло в состав Российской империи.



"ЗАВТРА". Насколько эти территории были необходимы нам?



Наталья ЕРЕМИНА. Там проживало много православных людей, что всегда было основанием для внимания к этим землям со стороны русских царей, а позже - императоров. Также эти территории - надежный выход через Балтийское море в океан, что очень важно для формирования торговых путей. Русские купцы там всегда присутствовали, многие жили постоянно, например в Риге, торговали с Ганзой.



В Прибалтике русским государством выстраивалась определенная геостратегия, позволяющая нам заявить о себе как об империи, что и произошло при Петре Первом.



А в дальнейшем, после небольшого периода якобы независимости прибалтийских государств в 1920–1940-х годах (которую тогда их собственными силами в действительности обеспечить было невозможно), с включением этих территорий в состав СССР Балтийское море стало локомотивом развития Латвии, Литвы и Эстонии. Советский Союз вкладывался в их транспортную инфраструктуру - в железнодорожные пути, скоростные магистрали, строительство аэропортов в Риге и портов на Балтике.



Разумеется, эти земли всегда находились в зоне внимания не только России, но и других государств, которые, в отличие от России, рассматривали их только как определенный плацдарм. Для того же Ливонского ордена это была база для продвижения на восток.



"ЗАВТРА". При этом в переходной зоне всегда есть место для некоего торга. Насколько мы шли навстречу местному населению?



Наталья ЕРЕМИНА. Когда прибалтийские территории присоединялись к России, традиционные устои, сложившиеся там с течением времени, резко не меняли. На этих землях действовали не только российские законы, но и остзейское право - гражданское законодательство, близкое к немецкому праву. У этих территорий в составе Российской империи был высокий уровень самостоятельности для реализации их собственных устремлений, сохранения традиций и развития культуры. Все это активно поддерживалось российскими властями.



Уделялось повышенное внимание и языковой политике. В частности, в XIX веке большую роль в формировании национальных языков прибалтийских губерний сыграло академическое сообщество России. Первая школа для девочек в Российской империи была построена на территории Эстонии. Местные аристократы получили те же привилегии и возможности, что и русская аристократия. Очень многие смогли найти и реализовать себя - безо всякого чувства ущемленности. Значительное их число преданно служило России. Вспомним, к примеру, И.Ф. Крузенштерна.



Поэтому говорить о том, что благотворного русского влияния в Прибалтике никогда не было, а был исключительно период оккупации, - исторически неправомерно.



"ЗАВТРА". Каковы особенности внутренней политики сегодняшних режимов в Латвии, Эстонии, Литве по отношению к русским?



Наталья ЕРЕМИНА. Здесь можно использовать очень характерный термин - этнонационализм. Я более 20 лет изучаю национализм в самых разных форматах, но именно прибалтийские варианты - самые вопиющие, густо замешанные на абсолютном анахронизме.



"ЗАВТРА". В чем их особенности?



Наталья ЕРЕМИНА. Здесь была поставлена задача построения мононации, но это невозможно, поскольку исторически эти территории развивались как транспортный коридор на берегах Балтийского моря. Сложилась непростая история взаимодействия и смешения разных народов, поэтому вести речь о некоей этничности жителей прибалтийских государств не приходится. Но все равно они апеллируют к идеям того, что на этих землях якобы всегда существовала чистокровная нация, постоянно боровшаяся с внешним влиянием и воздействием, и она выжила, что позволяет говорить о некоем собственном, особом пути развития. Как говорят эстонцы: "У нас есть свое эстонское дело, и только мы знаем, что оно под собой подразумевает".



"ЗАВТРА". Тогда чем это отличается от нацизма?



Наталья ЕРЕМИНА. Практически ничем. Многие компоненты указывают на переход к агрессивному национализму, ультранационализму.



Еще с конца 1980-х годов в этих республиках, тогда еще в составе СССР, начали говорить о необходимости восстановления неких своих прав. Даже принимались соответствующие законы в рамках полномочий, связанных, например, с языком, хотя языкового ущемления там никогда не было. Шла апелляция к тому, что именно у этих народов есть некая особенность, для реализации которой необходимо достичь независимости. И в 1991 году СССР признал независимость Эстонии, Латвии и Литвы. То есть они получили ее из рук страны, так им ненавистной, как в свое время приобрели мифическую независимость из рук Советской России. На самом деле в тот межвоенный период они независимыми не были: хорошо известно о влиянии Германии, о подписании с ней договоров, в том числе направленных против Советского Союза.



Сближает с нацизмом и тот факт, что в годы Второй мировой войны наиболее жуткие примеры холокоста были как раз на прибалтийских территориях. В Эстонии, например, уничтожили вообще всех евреев. И в Литве этим занимались довольно активно.



"ЗАВТРА". Прибалтийский коллаборационизм тоже зашкаливал?



Наталья ЕРЕМИНА. Приведу цифры. В фонде "Историческая память" разработали индекс коллаборационизма, показывающий число коллаборантов на 10 000 населения страны. По этим показателям Эстония и Латвия превышают индексы всех других стран. Например, режим Виши, сформированный во Франции, показывает индекс коллаборационизма в 53 единицы, в то время как в Эстонии - почти 900, в Латвии - 700. Так они "освобождали" свой народ.



В преамбуле к Конституции Латвии записано, что их государство "создано путем объединения исторических латышских земель на основании непреложной воли латышской нации и ее неотъемлемого права на самоопределение, чтобы гарантировать существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры на протяжении веков…" То есть предполагается, что другие народы к латвийской государственности отношения не имели. Понятие нации из-за этого меняется, и речь уже не идет о нации как о политическом явлении, которое вмещает в себя множество разных этнических общностей, формирующих под куполом гражданской принадлежности свое государство и участвующих в организации его процветания. Здесь именно пещерное понимание нации, изображение государства, где только представители определенных этносов могут занимать высокие должности, обладать привилегиями.



Практически то же самое написано и в Конституции Эстонии.



А в Литве сделали проще. Там всех объявили литовцами, изменив паспортные данные, и люди проснулись с совершенно другими именами, не узнавая себя в тех, которые зафиксировали в документах.



"ЗАВТРА". Поддерживается ли этот национализм, исповедуемый государством и продвигаемый на всех уровнях - законодательном, исполнительном и так далее - основной частью коренного населения?



Наталья ЕРЕМИНА. В значительной степени да, поддерживается. Потому что коренному населению, которое считает себя принадлежащим к титульной этничности, пользоваться привилегиями априори приятно. Но привилегии они получают за счет дискриминационной нормы, по которой выпадает большой процент населения. В Латвии это 40% русскоязычных людей. Институт неграждан - это фактически режим апартеида, который основан именно на идее этнократии и этнонации. А это, собственно, и есть один из важнейших элементов ультранационализма. Мы можем назвать его нацизмом, потому что по сути это слова-синонимы. Но в международных документах не принято объяснять, что такое нацизм, поэтому трактуют этот термин через понятие агрессивного национализма. Но подразумевается под этим именно нацизм с определенными признаками.



В качестве абсолютно дискриминационных актов можно, например, рассматривать законы о языке и о гражданстве, появившиеся именно в прибалтийских странах, где большая часть населения, которая немало сил вложила в процветание этих территорий, превратилась в неграждан. А ведь многие из них были рождены еще в советский период. И гражданство у них просто украли, что противоречит, конечно, всем нормам международного права.



"ЗАВТРА". То есть происходит последовательное выдавливание "лишнего элемента" по национальному признаку?



Наталья ЕРЕМИНА. Да. Но это совпало с другим процессом, когда из прибалтийских государств, ставших частью Евросоюза, начали выезжать на заработки люди с коренной, титульной этничностью. И эти две тенденции привели к обезлюживанию трех бывших советских республик. По некоторым оценкам, к 2035 году в них недосчитаются четверти населения.



Уже сегодня приезжающие в Прибалтику замечают, что местного населения практически не видно, по улицам ходят почти одни туристы. Города, населенные преимущественно русскоязычными людьми, обескровлены, люди покидают эти территории. Многие стали переезжать в Россию. Будь у нас более лояльные законы о переселении, число таких переселенцев, конечно, было бы гораздо больше. Мы бы ускорили процесс обезлюживания прибалтийских стран, приглашая к себе самую энергичную часть населения, находящуюся в трудоспособном возрасте - от 20 до 40 лет. А именно они создают прибавочный продукт и являются основными потребителями.



"ЗАВТРА". Как сейчас выглядят перспективы развития межправительственных отношений Латвии, Литвы и Эстонии с Российской Федерацией?



Наталья ЕРЕМИНА. Страны Прибалтики сделали свой выбор, когда ввели независимость. Они много о ней рассуждали, придумывали ей идеологию и механизмы, но по факту существуют в тотальной зависимости от США, НАТО и Евросоюза, что не дает им права считаться суверенными государствами. Это типичная буферная зона. Поэтому у нее нет собственной национальной позиции по отношению к России. Американцы рассматривают Прибалтику как зону своих интересов и хотят, чтобы она была настроена к РФ воинственно. Русофобию очень активно насаждают именно на этих территориях.



Многие деятели Латвии, Литвы и Эстонии, бывшие и действующие политики являются носителями идеологии реваншизма. В свое время их прадеды, деды, отцы сотрудничали с фашистской Германией. Ничего удивительного, что в этих странах началась реабилитация нацизма. Отношение к нему во всем мире носит негативный оттенок, и прибалтийские политики пока не могут откровенно говорить о нацистском прошлом своих семей, но они всячески пытаются обелить фашистов, выставить их "не такими уж плохими парнями", а главное, всячески стараются поставить знак равенства между Советским Союзом и Третьим рейхом. Это главный инструмент для того, чтобы стать более рукопожатными, снять с себя возможные обвинения, которые прозвучат в их адрес. Так же поступали и некоторые бывшие деятели из семей партноменклатуры других советских республик. Они очерняли СССР и тот период истории для того, чтобы никто не поставил им в вину некоторые биографические моменты.



"ЗАВТРА". К тому же за русофобию и тогда, и сейчас хорошо платят.



Наталья ЕРЕМИНА. Конечно. Поэтому, не имея возможности напрямую вступить в конфронтацию с Россией, в прибалтийских государствах боролись и борются с живущими на их территории русскими людьми, ущемляя их в правах. Их рассматривают как "рупор Кремля", подвергают арестам правозащитников, деятелей Бессмертного полка. Или просто изгоняют неугодных из страны.



В Латвии недавно был принят закон о проверке права на продление вида на жительство (ВНЖ). Для этого нужно сдать экзамен на знание латышского языка на довольно высоком уровне. Какая-то часть неграждан не сможет его сдать, соответственно, они будут лишены права жить в Латвии и депортированы.



"ЗАВТРА". В российской практике такого никогда не было, а в Прибалтике - повсеместно.



Наталья ЕРЕМИНА. Да, несмотря на то, что это противоречит международному праву. В России есть люди, которые живут, например, в дальнем ауле и вообще не знают русского языка, но это не мешает им быть гражданами РФ. Их никто не дискриминирует по языковому признаку. А в Прибалтике, по некоторым данным, примерно 25 тысяч человек находятся под угрозой депортации. И мы вскоре можем столкнуться с большим наплывом депортируемых. России нужно к этому готовиться.



Подобная дискриминационная практика сложилась и в ЕС - во многом из-за позиции Прибалтики. Русофобские резолюции, которые принимал Европарламент, инициировали Латвия, Литва и Эстония при поддержке Польши и Чехии. Вопреки Женевским конвенциям продолжаются сносы памятников, советских мемориалов. Резолюции ООН никого не останавливают. Борьба идет именно с символами Русского Мира. Уничтожается все, что с ним связано. Ведется битва с носителями языка, культуры, идеалов, исконных русских ценностей.



При этом Прибалтика выполняет роль буферной зоны, территории, на самом деле Западу не нужной, приносимой в жертву. И там к этому совершенно спокойно относятся.



"ЗАВТРА". А что там осталось на сегодняшний день?



Наталья ЕРЕМИНА. Кто-то считает, что в Литве развиты лазерные технологии, но на международном рынке не слышно об их успехах в данной области. В Эстонии вроде бы хороши услуги, связанные с электронным государством. Но в России цифровые технологии, сопряженные с электронным управлением и предоставлением услуг, намного сложнее, поскольку у нас и территория, и объем коммуникаций и данных намного больше. Не говоря уже о том, что Китай в этом опережает не только Эстонию.



Прибалтика всегда рассматривалась именно как транзитный ресурс, это зона основных портов. Но нам сейчас это тоже не так интересно, поскольку у нас идет переброска линий коммуникаций на Восток. Развивается Северный морской путь, да и на Балтике у России есть свои порты.



Таким образом, сегодня эту территорию уже нельзя рассматривать в качестве региона, потенциально интересного для РФ в экономическом контексте. Скорее, это зона рисков. К примеру, о нашей Калининградской области в Литве, Латвии и Польше сложилось "особое мнение".



"ЗАВТРА". Может быть, именно сейчас наступило время для принятия важных геополитических решений?



Наталья ЕРЕМИНА. Да, идет процесс трансформации мира, начавшийся после развала СССР. Западные историки и политологи часто пишут о том, что тогда наступил новый этап международного сотрудничества, но на самом деле - наоборот, началось катастрофическое сползание стран в национализм. Менялись государственные границы, возникали многочисленные конфликты.



Новые проблемы пришли и в Европу, и в США: они даже не подозревали, что у них, в столь высокоразвитых странах, может быть такой уровень недоверия в обществе. Они всегда считали, что это удел Восточной Европы, на которую они всегда смотрели сверху вниз и думали, что именно там живут люди с исключительно неверным представлением о сути государства, не сумевшие построить устойчивую систему. При этом забывали, что идеологию нацизма придумали именно в Западной Европе, а не в Восточной, и тем более не в России.



Советский Союз последовательно проводил антинацистскую политику. Правда, в рамках СССР мы в угоду братским отношениям со многими народами предпочитали не афишировать некоторые преступления, в том числе не упоминалось о карательных отрядах из Латвии, Литвы и Эстонии, о том, что они творили на территории Белоруссии, РСФСР и на своих собственных землях.



Но эта наша внутренняя политика по отношению к проживающим на прибалтийских территориях народам была воспринята неверно. И теперь потомки тех, кто участвовал в карательных отрядах, указывают нам на то, что мы не по тем учебникам истории учимся, неправильно воспринимаем ситуацию и не способны к демократии.



То есть пока СССР удерживал мир от националистического угара и имел для этого очень мощные военно-политические и экономические ресурсы, все было более или менее стабильно, та же Европа прекрасно развивалась. Когда Союз рухнул, Запад на его обломках очень неплохо поживился, но после 10 лет такого обогащения все начало сползать к худшему сценарию. Легкие деньги не пошли "цивилизованным" странам во благо, породив лишь еще большую жажду наживы и упоение собственным превосходством над рухнувшей империей.



Мир начал скатываться к национализмам разного формата. Сейчас он дошел до стадии нацизма. И только после этого мы очнулись и наконец увидели возникшие нацистские группировки, которые творят зверства с теми же самыми лозунгами по отношению к неугодным, с теми же самыми идеями "очищения" своей нации. Причем эти группировки используются в качестве орудия другими игроками, находящимися за океаном, которым лично ничто не угрожает.



"ЗАВТРА". Вспоминается высказывание китайского посла во Франции о том, что после исчезновения с политической арены Советского Союза далеко не все его бывшие республики, а также страны Восточной Европы имеют право на суверенитет.



Наталья ЕРЕМИНА. Согласна. Ведь речь идет не только о взаимном признании и о принятии этого другими странами. Существуют еще нормы правопреемственности, то, как была оформлена государственность. Есть законодательные условия, которые не были выполнены. Например, был нарушен советский закон "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", поскольку тогда в республиках либо не проводили соответствующий референдум, либо он был проведен с нарушениями.



Сейчас на Западе говорят о якобы нелегальности референдумов в Донбассе и в Крыму, но не вспоминают, как проводились референдумы в тех же самых прибалтийских государствах. А институт неграждан всегда был гарантией того, что нужные для титульной этничности решения будут приняты автоматически.



"ЗАВТРА". Можно вспомнить, как повела себя Литва в отношении транзита в Калининградскую область. А это вообще было ключевым моментом получения ею государственности - обеспечивать России безусловный доступ в ее эксклав.



Наталья ЕРЕМИНА. Да, это было в договоренностях с ЕС. Поэтому те, кто сегодня обвиняет Россию в реваншизме, нарушении международного права, сами неоднократно нарушали собственные договоры.



Конечно, Россия после 1991 года очень долго собиралась с мыслями и силами. И мы помним, что даже у нас появлялись публикации, героизирующие власовцев и других предателей. Трудно было бы ожидать, что в других бывших республиках СССР не будет идти подобный процесс.



"ЗАВТРА". Мы сами признали независимость этих республик.



Наталья ЕРЕМИНА. Да, но сам по себе формат распада Советского Союза является незаконным. Кроме того, он не был поддержан народами и не согласуется с результатами Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Но никто не ответил за такие нарушения.



Более того, на фоне этого появляется "гегемон" в лице США, который всем диктует, как нужно действовать. Его слово якобы и есть закон. В нарушение решения Совета Безопасности ООН или без его решения он поступает по своему усмотрению, формируя коалицию для реализации своих действий, разрушая по собственной прихоти целые государства. Миллионы людей впадают в нищету, сотни тысяч умирают. Но этот "гегемон" не получает никакого наказания или санкций за свои деяния.



Этот "гегемон" повсюду разыгрывает карту крайнего национализма. Запад и раньше ее разыгрывал в борьбе против России, ее использовали против СССР, когда ведущие европейские государства были готовы подчиниться Гитлеру, согласиться с его видением мира в надежде на то, что Третий рейх прежде всего будет бороться с Советским Союзом, а их особо трогать не будет.



И сейчас мы видим то же самое: в разных странах опять разыгрывается националистическая карта. Наиболее активно это проявляется в Латвии, Литве и Эстонии.



"ЗАВТРА". Три несостоявшиеся страны, на которые обрушилась государственность, уже почти погибли под тяжестью этого бремени.



Наталья ЕРЕМИНА. Вы совершенно правы: на прибалтийские страны обрушилась государственность, которой они, по сути, никогда не обладали, и она их раздавила. Собственно, это даже государственностью не было. Сформировались некие недогосударственные образования, которые просто реализуют чужую волю. И пока эта чужая воля транслируется, все останется как есть. Поэтому нам необходимо отключить этот ретранслятор. Как только он будет перекрыт, ситуация кардинально изменится.



Есть еще такой ключевой момент, как историческое время. Пусть поживут в "национальной квартире". Есть время разбрасывать камни, а есть время - собирать. И если мы не пройдем через период разбрасывания камней, мы не узнаем, как их собирать и насколько они были нам важны.



Нужно понять, дорога ли нам Прибалтика. Сейчас высказываются мнения о том, что есть наши исторические территории, которые тянутся к России, а есть и такие, как, например, Польша, которая давно смотрит в противоположную сторону. С Прибалтикой вопрос довольно сложный. Но здесь нужно полагаться на нашу победу и на то самое историческое время. Сейчас уже достаточно всего произошло для того, чтобы дать некую оценку и понять, какой процент людей в самих этих обществах занимает по отношению к нам непримиримую позицию, а сколько тяготеет к России.



"ЗАВТРА". И что мы должны сделать, поняв это?



Наталья ЕРЕМИНА. Прежде всего обеспечить оттуда переезд в Россию тех, кто действительно этого хочет.



Многие говорят, что, если наши сторонники уедут из Прибалтики, мы навсегда потеряем эти территории. Это не так. Мы знаем, что в прибалтийских странах идет процесс обезлюживания. Уезжает активная часть населения, политически мотивированная и экономически деятельная. Если они эмигрируют из Прибалтики, процент активного населения там катастрофически снизится, при этом численность простых обывателей на этих территориях не изменится.



После отъезда желающих в Россию для оставшихся не будет причины активно ненавидеть нашу страну. Сейчас прибалты смотрят на русскоязычных и говорят: вы во всем виноваты. А когда те уедут, они увидят пустоту и поймут, что виноваты они. Либо не поймут. Многие уедут в эмиграцию в другие страны.



"ЗАВТРА". Мне кажется, оставшиеся опрокинутся в глубокую архаику.



Наталья ЕРЕМИНА. Пусть опрокидываются. Со временем все станет ясно. Вслед за Украиной эти территории начнут все больше обращаться к России, ведь все-таки мы достаточно близки, и многие с нами взаимодействовали. Перспектива такая уже явно прослеживается, вопреки СМИ, которые занимают антироссийскую позицию.



Поэтому нужно, с одной стороны, прикрыть канал внешнего влияния, продуцирующий русофобию. А с другой стороны, поскольку внутри этих стран сейчас мы не можем активно работать, России необходимо создать максимально выгодные, гарантированные возможности для переселения к нам наиболее активных людей.



"ЗАВТРА". Им нужно дать возможность опереться на надежный тыл.



Наталья ЕРЕМИНА. Да, вы правильное слово нашли. Нам нужно создать этот тыл. Для своей же стратегии. Ведь в Прибалтике действительно есть люди, которые для Русского Мира сделали гораздо больше, чем многие граждане России. И лучше забрать их к себе. Это опрокинет все карты наших оппонентов, надеющихся на то, что РФ проявит агрессию, будет говорить: "Мы придем на ваши земли, мы вас завоюем". Это та типичная мантра, которую постоянно твердят в Эстонии, Латвии и Литве.



Нам нужно перехватить повестку, с которой носятся США, ЕС и их вассалы, обвиняя Россию в нарушении прав человека. Необходимо сделать свой фонд по борьбе с дискриминацией по всему миру, прежде всего в странах Прибалтики. Надо находить тех правозащитников, которые в тяжелых условиях отстаивают права человека, и зафиксировать их значимый вклад. Здесь необходимо, чтобы единым фронтом выступили и общественность, и экспертное сообщество, и государственные органы власти. Нужно сказать: "У вас нарушаются права человека. Мы это зафиксировали и берем этого человека под свою защиту". Это и есть элемент денацификации.



"ЗАВТРА". Это уже работает на Украине, где наши следственные органы, оперативные работники фиксируют не только разрушения от снарядов, но и отмечают нарушения прав человека.



Наталья ЕРЕМИНА. Конечно. Но должен быть еще и некий фонд, некое объединение - представители общественности, эксперты, государственные чиновники и следственные органы. Так мы сможем поддержать человека, который борется за Русский Мир, помочь ему, в том числе и материально, и морально, например, вручив соответствующую награду.



Мы эту идею неоднократно выдвигали в резолюции Балтийского форума соотечественников, но, к сожалению, пока она в таком формате не реализована. Но нам необходимо перехватить инициативу у оппонентов. Это будет очень красивая игра с нашей стороны.



"ЗАВТРА". Наталья Валерьевна, спасибо за содержательную беседу! Источник - завтра

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